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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony Xperia XZ2 serisi ve XZ3 için Android 10 güncellemesi yayınlandı

    Sony, dört akıllı telefon modeli için Android 10 güncellemesi yayınladı. Xperia XZ2 üçlüsü ve XZ3 için yayınlanan güncelleme kademeli olarak cihazlara ulaşmaya başladı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Sony Xperia XZ2 serisi ve XZ3 için Android 10 güncellemesi yayınlandı
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    Sony son dönemde çıkardığı akıllı telefonlar ile kullanıcı kitlesini pek memnun edemese de piyasadaki mevcut modellerini güncelleme konusunda başarılı bir grafik çizdiğini söylemek gerek.

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    2019 model amiral gemilerini Android 10'a yükselten şirket şimdi aynı şeyi eski telefonları için yapıyor. Sony Xperia XZ3, XZ2, XZ2 Compact ve XZ2 Premium modelleri için Android 10 güncellemesi yayınlandı.

    Sony Xperia XZ2 serisi ve XZ3 için Android 10 güncellemesi yayınlandı
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    Kademeli olarak dağıtılıyor

    52.1.A.0.532 sürüm numarasına sahip güncelleme 730 MB boyutunda. Farklı ülkelerdeki kullanıcılara ulaşmaya başladı. Kademeli olarak dağıtıldığı için herkese ulaşması biraz zaman alabilir.

    Sony daha önce Xperia 1 ve Xperia 5 için Android 10 güncellemesi yayınlamıştı. Xperia 10 ve Xperia 10 Plus'ın da çok yakında yeni Android sürümüne kavuşması bekleniyor.



    https://www.gsmarena.com/android_10_officially_arrives_for_sony_xperia_xz2_lineup_and_xz3-news-40874.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    esmerbuyucu 2 hf.
    Xperia XZ1, XZ1 Compact ve XZ Premium'a da Android 10 vermeyeceklermiş. Gerçi Samsung bile vermiyor
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