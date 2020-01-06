Sony Xperia XZ2 serisi ve XZ3 için Android 10 güncellemesi yayınlandı

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Sony son dönemde çıkardığı akıllı telefonlar ile kullanıcı kitlesini pek memnun edemese de piyasadaki mevcut modellerini güncelleme konusunda başarılı bir grafik çizdiğini söylemek gerek.

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2019 model amiral gemilerini Android 10'a yükselten şirket şimdi aynı şeyi eski telefonları için yapıyor. Sony Xperia XZ3, XZ2, XZ2 Compact ve XZ2 Premium modelleri için Android 10 güncellemesi yayınlandı.

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Kademeli olarak dağıtılıyor

52.1.A.0.532 sürüm numarasına sahip güncelleme 730 MB boyutunda. Farklı ülkelerdeki kullanıcılara ulaşmaya başladı. Kademeli olarak dağıtıldığı için herkese ulaşması biraz zaman alabilir.

Sony daha önce Xperia 1 ve Xperia 5 için Android 10 güncellemesi yayınlamıştı. Xperia 10 ve Xperia 10 Plus'ın da çok yakında yeni Android sürümüne kavuşması bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/android_10_officially_arrives_for_sony_xperia_xz2_lineup_and_xz3-news-40874.php

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