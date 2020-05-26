Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony, yarın State of Play Etkinliğinde The Last of Us Part II'den yeni görüntüler paylaşacak

    Sony, 27 Mayıs Çarşamba TSİ 23.00'da The Last Of Us Part II'den yeri görüntüler paylaşacak. State of Play etkinliği kapsamında izleyebileceğimiz bilgilendirme, 20 dakika sürecek.
    2 sa.
    423
    12
    7
    Oyun Konsolları
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Sony, yarın State of Play Etkinliğinde The Last of Us Part II'den yeni görüntüler paylaşacak
    Tam Boyutta Gör

    PlayStation 4’ün en çok merak edilen yapımı olduğu konusunda birçok oyun severin hem fikir olduğu The Last of Us Part II’nin çıkışına bir aydan az bir süre kaldı. Sony, 19 Haziran’da piyasaya sürülecek oyunu bekleyen PS4 sahiplerinin merakını bir nebze dindirmek için 27 Mayıs 2020 tarihinde State of Play etkinliği düzenleyecek.

    İlginizi Çekebilir Avatar PS Plus Haziran 2020 oyunlarından ilki, Call of Duty: WWII olacak

    TSİ 23.00’da başlayacak olan etkinlikte oyunla ilgili yeni görüntüler ve bilgilere ulaşabilecek oyun severler, yayını PlayStation’ın YouTube ve Twitch kanalları üzerinden izleyebilecek.

    PlayStation Blog’un paylaştığı bilgilere göre toplamda 20 dakika sürecek olan etkinliğin 8 dakikası, oyunla ilgili yepyeni görüntülere ayrılacak. State of Play etkinliğinde The Last of Us Part II’nin yönetmeni Neil Druckmann’ın da yer alacağını ve oyunla ilgili taze bilgiler paylaşacağını da hatırlatalım.

    Ayrıca Bkz. "PS Plus Haziran 2020 oyunlarından ilki, Call of Duty: WWII olacak"

    Geçtiğimiz haftalarda State of Play etkinliği altında Ghost of Tsushima’dan bilgiler paylaşan Sony, benzer şekilde yarınki faaliyette de PlayStation 5 ile ilgili herhangi bir paylaşımda bulunmayacak. Sizler de The Last of Us Part II ile ilgili yeni haberleri merak ediyorsanız 27 Mayıs 2020 TSİ 23.00’ı takvimlerinizde işaretlemeyi unutmayın.



    https://www.gamesradar.com/uk/how-to-watch-the-last-of-us-2-state-of-play-may-2020/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Lirikal Militan 34 dk.
    Oturma organi sivilce dolu ergenler yine koca şirketleri ve oyunları gereksiz yorumlarla eleştirmeye başlamış.

    Yıllarca gelistirilen oyunun reklamini yapmak tanitimi için uğraşmak cok normal bir sey ve fazlasıyla bekleyeni var. Beğenmeyen oynamaz açık ve net. Fakat oyun kendi istediği gibi olmadığı icin eleştirmek saçmalık. PlayStation 4 cephesinde hala çıkacak kaliteli oyunlar var. Ve Sony önceliğini bunlara vermis durumda. Cunku 100 milyonun uzerinde satis yapmis bir konsol soz konusu hali hazirda kullanıcı sayisi ortada. Ve sony bu kullanicilara odaklanmış durumda.

    Eleştirmek bir erdemdir. Düşünmek analiz etmek ister. Oturma organini genişleterek değil ufkunu genişleterek olur bu da.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Kerim5100 (Kerim Ş.) 1 sa.
    Belli ki yine çöp bir şey geliyor :D
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    snakefatih (Uncle TREVOR) 1 sa.
    Dünya kadar spoiler yayınlandı pek de anlamı kalmadı
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Chillout 1 sa.
    Bunlarda bir oyun çıkartacak ne tantana yaptı ya. Bu kadar hype gereksiz campaign bir oyun için, bak işine sony gündemi meşgul etme.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    TheJudgé 2 sa.
    Sony cidden kendi konsolunda çıkan oyunları çok abartıyor ..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Philipp_Plein (Philipp Plein) 2 sa.
    Gerek yok, oyunun sonunu izledik zaten.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 13 dk. Xbox Live Gold Haziran 2020 oyunları açıklandı 42 dk. Akıllı telefon adaptörü ile diyabetik retinopati belirlenebilir 1 sa. Xiaomi Mi Band 5, kamera kontrol özelliğiyle gelecek 1 sa. Koronavirüs salgınında 26 Mayıs tablosu 2 sa. Intel Nuc 11 Extreme, 1.35 litre hacimde GTX 1660 Ti ile gelebilir 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Sony, yarın State of Play Etkinliğinde The Last of Us Part II'den yeni görüntüler paylaşacak Sonraki Samsung Galaxy Tab S7 Plus'ın batarya kapasitesi belli oldu 3 sa. 2020 yılının en iyi karantina fotoğrafları yayımlandı 4 sa. Exynos 880 işlemcili ilk telefon tanıtıldı: Vivo Y70s 4 sa. Intel Elkhart Lake Atom işlemcisi gün yüzüne çıktı 5 sa. Yeni Mercedes-Benz S-Serisi'nin ilk resmi görüntüsü yayınlandı 5 sa. 60x zoom'a ve 120 Hz ekrana sahip Realme X3 SuperZoom tanıtıldı 5 sa. Acer ConceptD 7 incelemesi | Ekranı çok iyi olan dizüstü bilgisayar 6 sa. Huawei, Vivendi bünyesindeki Dailymotion ile ortaklık kurdu 6 sa. Xbox Game Pass'ten bir bomba daha: No Man's Sky geliyor 7 sa. Çeyrek asırlık programlama dili: Java 25 yaşında 8 sa. LG Velvet, Avrupa'ya geliyor 8 sa. 90Hz ekranlı Realme 6s tanıtıldı 8 sa. Yeni Motorola Razr bu yıl 5G desteğiyle gelebilir 8 sa. Xiaomi RedmiBook en yeni AMD Ryzen işlemcilerle güncellendi 9 sa. Samsung, akıllı telefonlar için yeni güvenlik çipi geliştirdi! 9 sa. Dark'ın 3. sezonu resmen geliyor: İşte yayın tarihi ve ilk teaser 10 sa. Virgin Orbit’in ilk demo uçuşu kısa sürede sonlandırıldı 11 sa. 4K ekranlı ve MEMC teknolojili Redmi Smart TV X serisi tanıtıldı 11 sa. YÖK üniversite dönem sonu sınavları ile ilgili ilkeleri açıkladı 11 sa. 5G destekli Redmi 10X ve 10X Pro modelleri tanıtıldı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi