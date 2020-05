Sony, yarın State of Play Etkinliğinde The Last of Us Part II'den yeni görüntüler paylaşacak

Tam Boyutta Gör

PlayStation 4’ün en çok merak edilen yapımı olduğu konusunda birçok oyun severin hem fikir olduğu The Last of Us Part II’nin çıkışına bir aydan az bir süre kaldı. Sony, 19 Haziran’da piyasaya sürülecek oyunu bekleyen PS4 sahiplerinin merakını bir nebze dindirmek için 27 Mayıs 2020 tarihinde State of Play etkinliği düzenleyecek.

TSİ 23.00’da başlayacak olan etkinlikte oyunla ilgili yeni görüntüler ve bilgilere ulaşabilecek oyun severler, yayını PlayStation’ın YouTube ve Twitch kanalları üzerinden izleyebilecek.

PlayStation Blog’un paylaştığı bilgilere göre toplamda 20 dakika sürecek olan etkinliğin 8 dakikası, oyunla ilgili yepyeni görüntülere ayrılacak. State of Play etkinliğinde The Last of Us Part II’nin yönetmeni Neil Druckmann’ın da yer alacağını ve oyunla ilgili taze bilgiler paylaşacağını da hatırlatalım.

Geçtiğimiz haftalarda State of Play etkinliği altında Ghost of Tsushima’dan bilgiler paylaşan Sony, benzer şekilde yarınki faaliyette de PlayStation 5 ile ilgili herhangi bir paylaşımda bulunmayacak. Sizler de The Last of Us Part II ile ilgili yeni haberleri merak ediyorsanız 27 Mayıs 2020 TSİ 23.00’ı takvimlerinizde işaretlemeyi unutmayın.

