Sony, yenilenmiş PS Plus sisteminin net çıkış tarihini açıkladı

Bildiğiniz üzere Sony'nin PlayStation Plus isimli bir aylık abonelik servisi bulunuyor. Bu servis de önümüzdeki aylarda bir güncelleme yapılacak. Geçtiğimiz saatlerde de bu yenilenmiş PS Plus servisinin erişime açılacağı tarihler belli oldu.
İlk Olarak Asya'da
Geçtiğimiz saatlerde yenilenmiş PS Plus sisteminin tarihleri açıklandı. Tarihler şu şekilde:
- Asya: 23 Mayıs
- Japonya: 1 Haziran
- Amerika: 13 Haziran
- Avrupa: 22 Haziran
Gördüğünüz üzere en son Avrupa'ya geliyor. Bizim ülkemizde erişime açılıp açılmayacağı belli değil ancak büyük bir ihtimalle açılacak ve Avrupa ile aynı tarihte açıklanacak. Bu yeni PS Plus sistemi üç farklı plan sunacak. Yenilenmiş sisteme dair tüm detayları buradaki haberimizde bulabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum
peki yenilebiliyomu . [resim]
Yanlis gelmissin hocam
hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)