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Bildiğiniz üzere Sony'nin PlayStation Plus isimli bir aylık abonelik servisi bulunuyor. Bu servis de önümüzdeki aylarda bir güncelleme yapılacak. Geçtiğimiz saatlerde de bu yenilenmiş PS Plus servisinin erişime açılacağı tarihler belli oldu.

İlk Olarak Asya'da

Geçtiğimiz saatlerde yenilenmiş PS Plus sisteminin tarihleri açıklandı. Tarihler şu şekilde:

Asya: 23 Mayıs

Japonya: 1 Haziran

Amerika: 13 Haziran

Avrupa: 22 Haziran

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Gördüğünüz üzere en son Avrupa'ya geliyor. Bizim ülkemizde erişime açılıp açılmayacağı belli değil ancak büyük bir ihtimalle açılacak ve Avrupa ile aynı tarihte açıklanacak. Bu yeni PS Plus sistemi üç farklı plan sunacak. Yenilenmiş sisteme dair tüm detayları buradaki haberimizde bulabilirsiniz.

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Sony, yenilenmiş PS Plus sisteminin net çıkış tarihini açıkladı