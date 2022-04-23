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    Anlık Bildirim

    Sony, yenilenmiş PS Plus sisteminin net çıkış tarihini açıkladı

    Sony'nin geçtiğimiz ay duyurusunu yaptığı yenilenmiş PlayStation Plus sisteminin tüm bölgeler için resmi çıkış tarihini açıkladı. İlk olarak Asya'da erişime açılıyor.
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    Sony, yenilenmiş PS Plus sisteminin net çıkış tarihini açıkladı
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    Bildiğiniz üzere Sony'nin PlayStation Plus isimli bir aylık abonelik servisi bulunuyor. Bu servis de önümüzdeki aylarda bir güncelleme yapılacak. Geçtiğimiz saatlerde de bu yenilenmiş PS Plus servisinin erişime açılacağı tarihler belli oldu.

    İlk Olarak Asya'da

    Geçtiğimiz saatlerde yenilenmiş PS Plus sisteminin tarihleri açıklandı. Tarihler şu şekilde: 

    • Asya: 23 Mayıs
    • Japonya: 1 Haziran
    • Amerika: 13 Haziran
    • Avrupa: 22 Haziran

    Gördüğünüz üzere en son Avrupa'ya geliyor. Bizim ülkemizde erişime açılıp açılmayacağı belli değil ancak büyük bir ihtimalle açılacak ve Avrupa ile aynı tarihte açıklanacak. Bu yeni PS Plus sistemi üç farklı plan sunacak. Yenilenmiş sisteme dair tüm detayları buradaki haberimizde bulabilirsiniz.

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    Yeni oyun kurucu: Bayraktar DİHA

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    marto1 13 dakika önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

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    NewSphere 1 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 1 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 1 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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