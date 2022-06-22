Sosyal medya düzenlemesinin görüşmeleri ertelendi

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Sosyal medyada kasten yalan bilgi paylaşanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getiren ve internet haber sitelerini süreli basın kapsamına alan kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilmişti. Kanun teklifi bu hafta TBMM Genel Kurulunda görüşülecek ve sonrasında oylamaya sunulacaktı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un paylaşımına göre TBMM’deki görüşmeler ertelendi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin TBMM Genel Kurul görüşmeleri, girişimlerimiz sonucu üzerinde parti gruplarının daha fazla müzakere edebilmesi için bu hafta ertelenmiştir.” ifadelerini kullandı.

Özkoç, basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin kanun teklifinin 29'uncu maddesinin Anayasa, hukuk ve gazetecilerin özgürlük hakkını gasp olduğunu savunarak, "29'uncu madde Anayasa, hukuk ve gazetecilerin özgürlük hakkını gasptır, külliyen ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Bugün kürsü arkasında tekrar toplanarak fikirlerimizi söyleyeceğiz. Bunu her şeye rağmen Genel Kurula getirirlerse, İçtüzüğe uygun haklarımızdan yararlanarak sonuna kadar karşısında olacağız. 29'uncu madde orada durduğu müddetçe diğer maddelerde uzlaşılıp uzlaşılmadığının sözünü dahi etmek istemiyoruz." diye konuştu.

Kasten yalan bilgi paylaşımına hapis cezası

Kanun teklifinin yasallaşması halinde; halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. Failin, suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi halinde söz konusu ceza yüzde 50 oranında artırılacak.

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WhatsApp, Telegram, Zoom gibi platformlara düzenleme için yasal altyapı

WhatsApp gibi internet üzerinden sesli, görüntülü veya görsel mesajlaşma uygulamaları için “şebekeler üstü hizmet” tanımı getirildi. BTK, şebekeler üstü hizmet sağlayan platformlara yönelik düzenleme yapma yetkisine kavuştu. Böylece BTK; WhatsApp, Telegram, Zoom gibi platformlara yönelik yeni düzenlemeler hazırlayabilecek. BTK’nın hazırlayacağı düzenlemelere uymayan platformlara, yüzde 95 oranında bant genişliği daraltma cezası verilebilecek.

Kullanıcı bilgilerini adli merciler ile paylaşmayan platformlara erişim kısıtlanacak

Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yer alan, çocukların cinsel istismarı, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçlarına konu internet içeriklerini oluşturan veya yayan faillere ulaşmak için gerekli olan bilgileri, soruşturma aşamasında cumhuriyet savcısı, kovuşturma aşamasında yargılamanın yürütüldüğü mahkemece talep edilmesi üzerine, ilgili sosyal ağ sağlayıcının Türkiye'deki temsilcisi, adli mercilere verecek.

Bu bilgiler, talep eden cumhuriyet başsavcılığı veya mahkemeye verilmezse ilgili cumhuriyet savcısınca, yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90 oranında daraltılması talebiyle Ankara Sulh Ceza Hakimliğine başvurulabilecek.

Küresel cironun yüzde 3’ü kadar para cezası verilebilecek

BTK Başkanına getirilen yeni yetkiler sayesinde BTK Başkanı, içerik çıkarma ve içerik engelleme yasaklarına uymayan sosyal medya platformlarına önce reklam yasağı, sonra yüzde 50 ve yüzde 90 oranına kadar bant genişliği daraltma cezası getirilmesi için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek. Ayrıca BTK Başkanı, kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerini getirmeyen sosyal medya platformlarına, bir önceki takvim yılındaki küresel cirosunun yüzde 3'üne kadar idari para cezası verebilecek.

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Sosyal medya düzenlemesinin görüşmeleri ertelendi