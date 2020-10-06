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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sosyal Medya Yasası'na karşı çıkan platformları hangi yaptırımlar bekliyor?

    Sosyal medya devlerinin Türkiye'de temsilci bulundurma konusunda sessizliği sürerken, bazı platformların bunu reddettiği iddia ediliyor. Peki reddeden platformları hangi yaptırımlar bekliyor?
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    sosyal medya
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Sosyal Medya Yasası'na karşı çıkan platformları hangi yaptırımlar bekliyor?

    Yeni Sosyal Medya Yasası ile ülkemizde günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal medya platformlarına Türkiye'de temsilci belirleme zorunluluğu getirildi. Facebook, Instagram, Twitter ve TikTok gibi popüler platformlar bu yasa kapsamına giriyor.

    Söz konusu yasa 1 Ekim 2020'de yürürlüğe girdi fakat sosyal medya devleri konuyla ilgili sessizliğini bozmadı. Üstelik kısa süre önce Facebook'un yeni Sosyal Medya Yasası'na karşı çıktığı ve Türkiye'de temsilci bulundurmayacağı iddiaları gündeme oturdu. Instagram ve WhatsApp'ın da Facebook çatısı altında olduğunu düşünürsek bu oldukça ciddi bir iddia.

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    Peki yasa kapsamına giren sosyal medya devleri söylendiği gibi Türkiye'de temsilci bulundurmayı reddederse neler olacak? Gelin bu platformlara uygulanacak yaptırımlara maddeler halinde bakalım:

    • Günlük erişimi 1 milyondan fazla olduğu halde Türkiye’de temsilci belirlemeyen sosyal ağ platformları, Ekim ayı içerisinde BTK tarafından uyarılacak
    • Temsilci belirlememeye devam ederlerse bir sonraki ay yanı Kasım ayında 10 milyon TL idari para cezası ile karşılaşacaklar
    • Aynı tutum devam ederse, Aralık ayında 30 milyon TL'lik bir idari para cezası daha verilecek
    • Yine temsilci belirlenmemişse, Ocak 2021'de platformların reklam alımı durdurulacak. Türkiye'den bu platformlara reklam verilemeyecek
    • Sonraki aşamada, Nisan 2021 içerisinde yüzde 50 bant daraltma cezası uygulanacak
    • En son aşamada ise bu oran, Mayıs 2021'de yüzde 90'a kadar çıkarılacak

    Ayrıca Bkz. "Apple'a dolandırıcılık girişimi: 100.000 cihaz geri dönüşüme sokulmak yerine satıldı"

    Kabul ederlerse ne olacak?

    Sosyal medya devlerine içerik kaldırma ve hesap kapattırmaya yönelik pek çok talep geliyor. Fakat şmdiye dek bu taleplerin çoğunun karşılık bulmadığını söylemek mümkün. Eğer Türkiye'ye gelirlerse, Türkiye'deki talepleri, özellikle kişilik hakları ihlalleriyle ilgili olanları 48 saat içinde cevaplamak zorunda kalacaklar.

    Temsilcinin görevleri ne olacak?

    Belirlenen temsilciler BTK ve adli veya idari makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim veya taleplerin yerine getirilmesini sağlayacak. Sosyal medya yasasındaki maddelere uygun olarak kişiler tarafındna yapılacak başvuruların cevaplandırılmasını temin edecek. Sosyal ağ playformu, 6 ayda bir içerik kaldırma ve erişimin engellenmesi başvurularına ilişkin istatistiksel ve kategorik bilgiler içeren raporları 6 aylık dönemlerle BTK’ya bildirecek. Raporda kişilerde yapılacak başvurulara ilişkin bilgiler de bulunacak. Temsiilciler bu raporların hazırlanmasını sağlayacak. Ayrıca sosyal ağ platformunun sorumluluk ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesini temin edecek.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    enizam 2 hf. en beğenilen hareketliperde
    Avrupa/Amerika gibi ülkelerde mesela politikacıları/başkanı/başbakanı ciddi şekilde aşağılayıcı karikatürleri insanlar sosyal medyada rahatlıkla, korkmadan paylaşabiliyor. (Tek istisna Kraliçe olabilir, orası da sonuçta bir "krallık")Ceza uygulayan ülkeler genelde demokrasi yoksunu olanlar.Konu hırsızlık, taciz ve benzeri suçlar olursa, tabi ki mahkeme kararıyla kullanıcı bilgileri talep ediliyor.Ama mesela RTE'nin videosuna eksi verdiler diye onbinlerce gencin bilgisini talep eden olamaz, adama gülerler.Temsilci atarlar, hükümetin taleplerini kabul ederlerse olacağı bu ama.
    Avrupa/Amerika gibi ülkelerde mesela politikacıları/başkanı/başbakanı ciddi şekilde aşağılayıcı karikatürleri insanlar sosyal medyada rahatlıkla, korkmadan pay...
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    2 Yanıt Yanıtla +17
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    hareketliperde (tuluy ....) 2 hf.
    Diğer ülkelerde benzer yasaları kabul ediyorlarsa bizde de etmeleri gerekir. Yok oralarda da aynı şekilde kabul etmiyorlarsa eyvallah.
    1 Yanıt Yanıtla +16
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    enizam 2 hf. hareketliperde
    Batı ülkeleri buradaki gibi absürt yasalar çıkarmıyor.

    Madem batı ülkelerinden bahsediyoruz, altına imza atılan, ama bir türlü uygulamaya konamayan basın özgürlüğü, terörle mücadele yasası ve diğer birkaç maddeyi hatırlatmak lazım.
    Batı ülkeleri buradaki gibi absürt yasalar çıkarmıyor. Madem batı ülkelerinden bahsediyoruz, altına imza atılan, ama bir türlü uygulamaya konamayan basın...
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    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Yorumlar (24) Yorum Yaz Forumda Gör
    JagerBomb (X Y ) 1 hf.
    kabul edeceklerini ben de zannetmiyorum. Söylentiler doğruysa ceza yemeyi bile beklemeden bu ay içinde bir gece ansızın gidebilirler
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    İl teber (Tolga ) 2 hf.
    Yasalara uymayacaz derleerse hade naşş ...



    Troll ler sizde başka mecra bulun
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    Ribas0 (Ribas Diègo) 2 hf.
    İnternet ne zaman yasaklanır tahminen, 2023?
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    mynameisaoa (Abdullah Olcan Askar) 2 hf.
    Hepsi reddetsin de vpn ile girelim.
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    teramycin 2 hf.
    Ben instagram twitter fb felan hepsinin reddetmesini ve trye rest cekmesini herseyden cok istiyorum.
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    DH Misafiri 2 hf.
    Tavşan dağa küsmüş dağın haberi yok. İdari para cezasınu kime nasıl kesecekler ? Temsilci yok, büro yok. Facebook un böyle bir yasadan haberi bile yoktur. Olsa da tınlayacağını sanmıyorum. Türkiye gibi bağnaz bir ülkede olsa ne olur olmasa ne olur. Çok bir kayıp olmaz onlar için.
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    MonsterMMORPG (Furkan Gözükara) 2 hf. (düzenlendi)
    Facebook'un, verileri Türkiye'de barındırmak için sunucu kurması muhtemelen tüm kazancından daha maaliyetli olacaktı. Bu firmalar, veri merkezi kurarken daha az soğutma maaliyeti için kutuplara yakın yer seçen firmalar.Ek olarak ben şahsen şaşırdım. Facebook'un bu kurallara uyacağını tahmin ediyordum.2016 yılında benzer kurallar Paypal için getirildi ve Paypal 2016'dan beri Türkiye'ye hizmet vermiyor.Paypal'ın Türkiye'yi terk etmesi, benim gibi pek çok yazılımcının ve freelancer'ın Türkiye'ye çok miktarda döviz getirmesini engelledi maalesef.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Rachsuchtig 2 hf. MonsterMMORPG
    Madem sallıyorsunuz az destekli sallayın. Elinizde internet ve veriler var. Facebook'un veri merklezleri Oregon ve Texasta ikisinde de Akdeniz iklimi hakim.
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    earlybird 2 hf.
    Ülkemizde faaliyet gösterip reklam paraları götürüp, vergi vermemek ve iş gücüne destek olmamak için temsilcilik açmayan sosyal medya hesapları varsın kapansın. Benim ekmeğimi yeyip bana ekmek kazandırmıyorsa hak ettiği muameleyi görmesi gerekir.
    Sanırım Facebook ve Twitter açmamak için direniyor. Ama Facebook demek aynı zaman da Instagram ve Whatsapp demek olduğu için muhtemelen onlarla da vedalaşabiliriz. Şimdiden herkesin bir Telegram hesabı açmasını tavsiye ederim
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    Thingol 2 hf. earlybird
    Olay vergi değil, hükümet bildirdiği içeriklerin gün içinde kaldırılmasını istiyor. Adamlar Amerika'da kabul etmiyor bunu Türkiye'de mi edecek? Komik.
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    İl teber (Tolga ) 2 hf.
    Seve seve gelecekler... Para her şeyden tatlıdır.
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    ozanbey86 2 hf.
    Ticari bir faaliyet var devlet vergisini kesecek kardeşim dingonun ahırımı burası 5-10 milyonluk ülkelere yatırım yapıyorlar para kazanıyorlar bize gelince beş kuruş vermem diyor üstüne senin yasalarını ben tanımıyorum diyor hem küstah hem üçkağıtçılar otomatik reklamları farklı adreslerden göndermeyi biliyorlar
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    2568 kez okundu.
    22 kişi, toplam 24 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    sosyal medya yasası, facebook temsilci ve
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