Sosyal Medya Yasası'na karşı çıkan platformları hangi yaptırımlar bekliyor?

Yeni Sosyal Medya Yasası ile ülkemizde günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal medya platformlarına Türkiye'de temsilci belirleme zorunluluğu getirildi. Facebook, Instagram, Twitter ve TikTok gibi popüler platformlar bu yasa kapsamına giriyor.

Söz konusu yasa 1 Ekim 2020'de yürürlüğe girdi fakat sosyal medya devleri konuyla ilgili sessizliğini bozmadı. Üstelik kısa süre önce Facebook'un yeni Sosyal Medya Yasası'na karşı çıktığı ve Türkiye'de temsilci bulundurmayacağı iddiaları gündeme oturdu. Instagram ve WhatsApp'ın da Facebook çatısı altında olduğunu düşünürsek bu oldukça ciddi bir iddia.

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Peki yasa kapsamına giren sosyal medya devleri söylendiği gibi Türkiye'de temsilci bulundurmayı reddederse neler olacak? Gelin bu platformlara uygulanacak yaptırımlara maddeler halinde bakalım:

Günlük erişimi 1 milyondan fazla olduğu halde Türkiye’de temsilci belirlemeyen sosyal ağ platformları, Ekim ayı içerisinde BTK tarafından uyarılacak

Temsilci belirlememeye devam ederlerse bir sonraki ay yanı Kasım ayında 10 milyon TL idari para cezası ile karşılaşacaklar

ile karşılaşacaklar Aynı tutum devam ederse, Aralık ayında 30 milyon TL'lik bir idari para cezası daha verilecek

bir idari para cezası daha verilecek Yine temsilci belirlenmemişse, Ocak 2021'de platformların reklam alımı durdurulacak . Türkiye'den bu platformlara reklam verilemeyecek

. Türkiye'den bu platformlara reklam verilemeyecek Sonraki aşamada, Nisan 2021 içerisinde yüzde 50 bant daraltma cezası uygulanacak

cezası uygulanacak En son aşamada ise bu oran, Mayıs 2021'de yüzde 90'a kadar çıkarılacak

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Kabul ederlerse ne olacak?

Sosyal medya devlerine içerik kaldırma ve hesap kapattırmaya yönelik pek çok talep geliyor. Fakat şmdiye dek bu taleplerin çoğunun karşılık bulmadığını söylemek mümkün. Eğer Türkiye'ye gelirlerse, Türkiye'deki talepleri, özellikle kişilik hakları ihlalleriyle ilgili olanları 48 saat içinde cevaplamak zorunda kalacaklar.

Temsilcinin görevleri ne olacak?

Belirlenen temsilciler BTK ve adli veya idari makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim veya taleplerin yerine getirilmesini sağlayacak. Sosyal medya yasasındaki maddelere uygun olarak kişiler tarafındna yapılacak başvuruların cevaplandırılmasını temin edecek. Sosyal ağ playformu, 6 ayda bir içerik kaldırma ve erişimin engellenmesi başvurularına ilişkin istatistiksel ve kategorik bilgiler içeren raporları 6 aylık dönemlerle BTK’ya bildirecek. Raporda kişilerde yapılacak başvurulara ilişkin bilgiler de bulunacak. Temsiilciler bu raporların hazırlanmasını sağlayacak. Ayrıca sosyal ağ platformunun sorumluluk ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesini temin edecek.

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