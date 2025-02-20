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    WhatsApp'ın sevilen özelliği Instagram'a geldi: İşte yenilikler

    Instagram, DM özelliği için planlı mesaj gönderme, mesaj çeviri ve müzik paylaşımı gibi yeni özellikler ekledi. Üstelik QR kodla davet ve içerik sabitleme de yenilikler arasında.
    WhatsApp'ın sevilen özelliği Instagram'a geldi: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    Instagram, kullanıcı deneyimini geliştirmeye yönelik yeni mesajlaşma özelliklerini duyurdu. Güncellemeyle birlikte kullanıcılar artık belirlenen bir tarihte otomatik mesaj gönderebilecek, önemli mesajları sabitleyebilecek ve müzikleri doğrudan DM üzerinden paylaşabilecek.Gelin sunulan tüm yeniliklere göz atalım.

    WhatsApp'ın sevilen özelliği Instagram'a geldi

    Instagram, beş başlık altında sunduğu yeniliklerini duyurdu. Buna göre yeni mesaj planlama özelliği sayesinde kullanıcılar, mesajlarını önceden yazıp belirli bir tarih ve saat için zamanlayarak gönderebilecek. Bunun için mesaj yazıldıktan sonra gönder butonuna uzun basılarak zamanlama seçeneği kullanılabiliyor.

    WhatsApp'ın sevilen özelliği Instagram'a geldi: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    DM’lere gelen bir diğer önemli yenilik ise, mesaj çeviri özelliği. Instagram, 99 farklı dili destekleyen anlık çeviri özelliği ile dil bariyerlerini ortadan kaldırmayı hedefliyor. Kullanıcılar, sohbet içinde yabancı dilde gelen bir mesaja uzun basarak "Çevir" seçeneğini kullanabilecek. Çevrilen mesaj, orijinal metnin hemen altında görüntülenecek.
    WhatsApp'ın sevilen özelliği Instagram'a geldi: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    DM’lerde içerik sabitleme özelliği de kullanıma sunulan yenilikler arasında. Kullanıcılar artık mesajları, fotoğrafları, Reels videolarını ya da gönderileri sohbet ekranının üst kısmına sabitleyebilecek. Böylece önemli içeriklere daha hızlı erişim sağlanıyor. Müzik paylaşımı tarafında da yeni bir özellik mevcut. Instagram, DM’lere müzik paylaşımını entegre ederek, şarkıları bağlantı göndermeye gerek kalmadan paylaşmayı mümkün hale getirdi. 

    Son olarak, grup sohbetlerine katılımı kolaylaştırmak için QR kodla davet gönderme seçeneği artık kullanılabiliyor. Kullanıcılar, grup sohbet ayarlarından bir QR kod oluşturup bunu paylaşarak yeni kişileri gruplarına dahil edebilecek.

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