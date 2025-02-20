WhatsApp'ın sevilen özelliği Instagram'a geldi: İşte yenilikler

Instagram, beş başlık altında sunduğu yeniliklerini duyurdu. Buna göre yeni mesaj planlama özelliği sayesinde kullanıcılar, mesajlarını önceden yazıp belirli bir tarih ve saat için zamanlayarak gönderebilecek. Bunun için mesaj yazıldıktan sonra gönder butonuna uzun basılarak zamanlama seçeneği kullanılabiliyor.
Son olarak, grup sohbetlerine katılımı kolaylaştırmak için QR kodla davet gönderme seçeneği artık kullanılabiliyor. Kullanıcılar, grup sohbet ayarlarından bir QR kod oluşturup bunu paylaşarak yeni kişileri gruplarına dahil edebilecek.