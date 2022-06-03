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    Ticaret Bakanlığı sosyal medyadaki reklamları yapay zeka ile takip ediyor

    Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu ve Reklam Özdenetim Kurulu'nun "Sosyal Medya Reklamlarının Yapay Zeka ile Taranması Projesi" hayata geçirildi. Yapay zeka ile tarama başladı.
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    Sosyal medyadaki reklamlar yapay zeka ile takip ediyor
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    Ticaret Bakanlığı, sosyal medyadaki influencer’lar tarafından yapılan reklamların takibi için yapay zekalı sistemi devreye aldı. Yapay zeka, reklamları takip ederek yasal uygunluğunu kontrol edecek. Uygunsuz reklamlar için inceleme başlatılacak.

    Sosyal medyada influencer’ların yayınladığı paylaşımlarda iş birliği olduğunu belli eden ifadelerin belirgin şekilde kullanılması gerekiyor. Örtülü şekilde reklam yapılmasına izin verilmiyor. Ayrıca içki, sigara, kumar, yasa dışı bahis gibi reklamlara da izin verilmiyor. Yapay zeka, bu detayları tespit edebiliyor.

    Sosyal medyadaki influencer sayısının artmasıyla birlikte dijital mecralardaki reklamların takibi zor hal gelmişti. Yasa dışı reklamlar nedeniyle vatandaşların yaşadığı mağduriyetin giderilmesinde yapay zekanın büyük katkısı olacak. Tarama programına dahil edilen hesaplarda zaman zaman değişiklikler yapılarak ilgili mevzuata aykırılık teşkil eden paylaşımların ve reklamların en aza indirilmesi amaçlanıyor.

    Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu, influencer’lar reklamlarında dikkat etmesi gereken hususlar ile ilgili olarak "Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz" isimli bir kılavuz yayımlamıştı. Bu kılavuzun etkisinin takibi için örnek olarak bir influencer listesi oluşturulmuş ve bu hesaplara bilgilendirme yapılmıştı.

    Örtülü reklamlar azalmaya başladı

    Yapılan açıklamaya göre, örnek olarak hazırlanan influencer listesindeki paylaşımlar arasında, reklam içeriğine sahip paylaşımların, reklam olduğunun açık ve anlaşılır şekilde ifade edilmeme oranı yüzde 67'nin üzerinde iken son düzenlemeler sonucunda bu oranın yaklaşık yüzde 29'lara düştüğü belirlendi.

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    TOGG'un C-SUV gövdesi hazır

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    Piêr Dé Sans 11 saat önce

    Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.

    S
    serdarendermete 11 saat önce

    Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.

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    biembo 1 gün önce

    Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..

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    daysleeperxp 2 gün önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 3 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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