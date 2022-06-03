Ticaret Bakanlığı sosyal medyadaki reklamları yapay zeka ile takip ediyor

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Ticaret Bakanlığı, sosyal medyadaki influencer’lar tarafından yapılan reklamların takibi için yapay zekalı sistemi devreye aldı. Yapay zeka, reklamları takip ederek yasal uygunluğunu kontrol edecek. Uygunsuz reklamlar için inceleme başlatılacak.

Sosyal medyada influencer’ların yayınladığı paylaşımlarda iş birliği olduğunu belli eden ifadelerin belirgin şekilde kullanılması gerekiyor. Örtülü şekilde reklam yapılmasına izin verilmiyor. Ayrıca içki, sigara, kumar, yasa dışı bahis gibi reklamlara da izin verilmiyor. Yapay zeka, bu detayları tespit edebiliyor.

Sosyal medyadaki influencer sayısının artmasıyla birlikte dijital mecralardaki reklamların takibi zor hal gelmişti. Yasa dışı reklamlar nedeniyle vatandaşların yaşadığı mağduriyetin giderilmesinde yapay zekanın büyük katkısı olacak. Tarama programına dahil edilen hesaplarda zaman zaman değişiklikler yapılarak ilgili mevzuata aykırılık teşkil eden paylaşımların ve reklamların en aza indirilmesi amaçlanıyor.

Influencer reklamlarına düzenleme: Yanıltıcı paylaşımlara izin yok! 1 yıl önce eklendi

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu, influencer’lar reklamlarında dikkat etmesi gereken hususlar ile ilgili olarak "Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz" isimli bir kılavuz yayımlamıştı. Bu kılavuzun etkisinin takibi için örnek olarak bir influencer listesi oluşturulmuş ve bu hesaplara bilgilendirme yapılmıştı.

Örtülü reklamlar azalmaya başladı

Yapılan açıklamaya göre, örnek olarak hazırlanan influencer listesindeki paylaşımlar arasında, reklam içeriğine sahip paylaşımların, reklam olduğunun açık ve anlaşılır şekilde ifade edilmeme oranı yüzde 67'nin üzerinde iken son düzenlemeler sonucunda bu oranın yaklaşık yüzde 29'lara düştüğü belirlendi.

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Sosyal medyadaki reklamlar yapay zeka ile takip ediyor