SoundHound çalışanların yarısını işten çıkarıyor

SoundHound iyiye gitmiyor
Yaklaşık 13 yıldır faaliyette olan SoundHound pek Shazam ile rekabet edemedi ancak zaman zaman orada bulamadığınız şarkıları bulabilmesi ile öne çıkıyordu. Son dönemde yapay zekâ asistanlarına yatırım yaparak Google ve Apple gibi devlere rakip olmayı amaçlamıştı.
Ne var ki 300 milyon dolar değere ulaşan SoundHound borsaya açılmasından sonraki süreci iyi değerlendiremedi. Mercedes, Pandora gibi önemli iş birliklerine rağmen geçtiğimiz Kasım ayında 450 kişilik ekipten yaklaşık 50 kişi işten çıkarılmıştı.
Global ekonomik krizin firmaya faturası ise giderek artıyor. Ocak ayı itibariyle de 200 kişinin işten çıkarılma sürecinin başladığı dile getirildi. Böylece geçen yılki kadronun yarısından fazlası işten çıkarılmış oldu. Firma kriz döneminde yatırımcı ilgisinin azaldığını ancak yine de yeni yatırımcılar bulmaya çalıştıklarını dile getirdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: