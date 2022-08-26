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    Büyük iddia: Amazon, Electronic Arts'ı satın alacak

    Geçtiğimiz saatlerde çıkan söylentilere göre Amazon, popüler oyun şirketi Electronic Arts'ı satın alıyor. Haberin gün içinde netleşmesi bekleniyor.                
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    Söylentiye göre Amazon Electornic Arts'ı satın alıyor
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    Oyun sektörü son günlerde çok fazla satın alım haberi duymaya başladı ve aralarında gerçekten çok büyük satın alımlar mevcut. Son çıkan söylenti ise bunların arasına çok yakında yenisinin ekleneceği yönünde.

    Amazon - EA

    Geçtiğimiz saatlerde çıkan haberlere göre Amazon, Electronic Arts'ı satın alıyor. Ne yazık ki şu anda netleşmiş bir haber yok ancak Amazon Prime Gaming'te arka arkaya verilen EA oyunlarını düşünürsek mantıklı geliyor diyebiliriz. Ayrıca EA'nin bir süredir suskun olmasının sebebi de bu olabilir. Ancak yine de söylentilen ibaret olduğunu belirtelim. Kaynaklar bilgi doğruysa gün içinde açıklanacağını belirtiyor.

    Bu söylenti haberin çıkmasından kısa bir süre sonra başka bir kanal da bu haberin yalan olduğunu ve Amazon'un böyle bir teklif yapmadığını söyledi. Eğer haber gerçekse gerçekten enteresan günler bizi bekliyor diyebiliriz. Eğer yalan haberse bile EA ve Ubisoft'un satın alınma ihtimalinin yine de yüksek olduğunu belirtelim.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    kraix 23 saat önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 2 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 2 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 2 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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    817 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Electronic Arts, amazon ve
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