Büyük iddia: Amazon, Electronic Arts'ı satın alacak

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Oyun sektörü son günlerde çok fazla satın alım haberi duymaya başladı ve aralarında gerçekten çok büyük satın alımlar mevcut. Son çıkan söylenti ise bunların arasına çok yakında yenisinin ekleneceği yönünde.

Amazon - EA

Geçtiğimiz saatlerde çıkan haberlere göre Amazon, Electronic Arts'ı satın alıyor. Ne yazık ki şu anda netleşmiş bir haber yok ancak Amazon Prime Gaming'te arka arkaya verilen EA oyunlarını düşünürsek mantıklı geliyor diyebiliriz. Ayrıca EA'nin bir süredir suskun olmasının sebebi de bu olabilir. Ancak yine de söylentilen ibaret olduğunu belirtelim. Kaynaklar bilgi doğruysa gün içinde açıklanacağını belirtiyor.

Amazon Prime Gaming Eylül 2022 ücretsiz oyunları belli oldu 5 sa. önce eklendi

Bu söylenti haberin çıkmasından kısa bir süre sonra başka bir kanal da bu haberin yalan olduğunu ve Amazon'un böyle bir teklif yapmadığını söyledi. Eğer haber gerçekse gerçekten enteresan günler bizi bekliyor diyebiliriz. Eğer yalan haberse bile EA ve Ubisoft'un satın alınma ihtimalinin yine de yüksek olduğunu belirtelim.

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Söylentiye göre Amazon Electornic Arts'ı satın alıyor