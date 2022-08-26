Amazon Prime Gaming bu ay yine dolu dolu: Toplamda 1000 TL'lik 8 oyun

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Amazon'un Prime üyelerine aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların bu ayki listesi açıklandı. Bu ay Prime Gaming kütüphanesi her zaman olduğu gibi geniş diyebiliriz.

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Bu ay verilen oyunlara baktığımızda şüphesiz Football Manager 2022 ve Assassin's Creed'in dikkat çektiğini söyleyebiliriz. 8 oyunun Steam fiyatlarının toplamı ise 995 TL. oyunlar Eylül ayının ilk günlerinde erişime açılacak. Bu ay verilen oyunları aşağıda bulabilirsiniz.

Amazon Prime ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda sadece 7,90TL. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Amazon Prime Gaming Eylül 2022 Oyunları

Assassin’s Creed Origins

Football Manager 2022

Middle-Earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition

The Dig

Defend the Rook

We. The Revolution

Castle on the Coast

Word of the Law: Death Mask Collector’s Edition

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Amazon Prime Gaming Eylül 2022 ücretsiz oyunları belli oldu