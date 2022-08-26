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    Amazon Prime Gaming bu ay yine dolu dolu: Toplamda 1000 TL'lik 8 oyun

    Amazon Prime üyelerinin ücretsiz bir şekilde erişebildiği Prime Gaming oyunları bölümünde Eylül 2022'de 8 oyun var ve oyuncuları sevindirecek yapımlar bulunuyor.
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    Amazon Prime Gaming Eylül 2022 ücretsiz oyunları belli oldu
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    Amazon'un Prime üyelerine aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların bu ayki listesi açıklandı. Bu ay Prime Gaming kütüphanesi her zaman olduğu gibi geniş diyebiliriz.

    Bu ay verilen oyunlara baktığımızda şüphesiz Football Manager 2022 ve Assassin's Creed'in dikkat çektiğini söyleyebiliriz. 8 oyunun Steam fiyatlarının toplamı ise 995 TL. oyunlar Eylül ayının ilk günlerinde erişime açılacak. Bu ay verilen oyunları aşağıda bulabilirsiniz.

    Amazon Prime ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda sadece 7,90TL. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz. 

    Amazon Prime Gaming Eylül 2022 Oyunları

    • Assassin’s Creed Origins
    • Football Manager 2022
    • Middle-Earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition
    • The Dig
    • Defend the Rook
    • We. The Revolution
    • Castle on the Coast
    • Word of the Law: Death Mask Collector’s Edition
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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    kraix 18 saat önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 2 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 2 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 2 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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    amazon prime gaming, amazon ve
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