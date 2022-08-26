Amazon Prime Gaming bu ay yine dolu dolu: Toplamda 1000 TL'lik 8 oyun

Amazon'un Prime üyelerine aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların bu ayki listesi açıklandı. Bu ay Prime Gaming kütüphanesi her zaman olduğu gibi geniş diyebiliriz.
Bu ay verilen oyunlara baktığımızda şüphesiz Football Manager 2022 ve Assassin's Creed'in dikkat çektiğini söyleyebiliriz. 8 oyunun Steam fiyatlarının toplamı ise 995 TL. oyunlar Eylül ayının ilk günlerinde erişime açılacak. Bu ay verilen oyunları aşağıda bulabilirsiniz.
Amazon Prime ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda sadece 7,90TL. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Amazon Prime Gaming Eylül 2022 Oyunları
- Assassin’s Creed Origins
- Football Manager 2022
- Middle-Earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition
- The Dig
- Defend the Rook
- We. The Revolution
- Castle on the Coast
- Word of the Law: Death Mask Collector’s Edition
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