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    Anlık Bildirim

    BluTV'ye eklenecek üç yeni HBO dizisi duyuruldu

    BluTV, önümüzdeki aylarda yayınlanacak üç yeni HBO dizisinin BluTV'ye ekleneceğini duyurdu. Ayrıca iki yeni çocuk kanalı ekleniyor.                                
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    BluTV'ye eklenecek üç yeni HBO dizisi duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Yerli video akış platformu BluTV’nin yüzde 35 hissesini elinde bulunduran Warner Bros. Discovery, stratejik ortaklığını güçlendiriyor. BluTV’ye yeni HBO içerikleri, çocuk yapımları ve belgeseller ekleniyor.

    Şirketten yapılan açıklamaya göre HBO’nun bu sene çıkaracağı yeni dizilerden White House Plumbers, The Idol ve True Detective: Night Country dizileri ABD yayınından hemen sonra BluTV’de yayınlanacak.

    Bugün basında çeşitli mecralarda yayınlanan içeriklerde tüm HBO dizilerinin BluTV’de yayınlanacağı şeklinde ifadeler kullanılıyor ancak bu ifadeler maalesef gerçeği yansıtmıyor. Şirketten yapılan açıklamada üç yeni dizinin BluTV’de yayınlanacağı belirtildi. İlerleyen süreçte başka popüler HBO yapımlarını da BluTV'de göreceğiz. Tüm HBO dizilerini izleyemeyeğiz.

    TLC, DMAX ve Discovery kanallarında yayınlanan Ağır Yaşamlar, Tamirat Tadilat, Altın Peşinde ve Hayalimdeki Ev gibi geçitli sevilen yapımlar da BluTV’de izlenebilecek. Çocukların severek takip ettiği Cartoon Network ve Boomerang kanalları da platforma eklenecek. Teen Titans Go!, Kafadar Ayıcıklar ve Örümcek Lucas gibi içerikler minik izleyiciler için BluTV’de yer alacak.

    BluTV CEO’su Deniz Şaşmaz Oflaz, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “BluTV olarak kurulduğumuz günden beri hikâyenin gücüne önem verdik ve içerik çeşitliliğimizle geniş bir hedef kitle ile bir araya gelmeyi başaran bir platform olduk. Türkiye pazarındaki yerli platformlar arasındaki liderliğimizi devam ettirirken dünyanın önde gelen medya ve eğlence markası Warner Bros Discovery ile 2021 yılında ilk adımını attığımız stratejik iş ortaklığımızın kapsamının giderek büyümesiyle üyelerimizi tüm dünyada heyecanla beklenen içeriklerle buluşturmaktan dolayı mutluyuz. Genişletilmiş stratejik ortaklığımızın ilk meyvesini The Last of Us’ın kısa sürede ulaştığı izleyici sayısıyla aldık ve bu bizleri gelecek için çok daha umutlandırdı” dedi.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 3 gün önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 3 gün önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 3 gün önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 5 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 6 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 1 hafta önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 1 hafta önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 1 hafta önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 1 hafta önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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