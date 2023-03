BluTV'ye eklenecek üç yeni HBO dizisi duyuruldu

Tam Boyutta Gör Yerli video akış platformu BluTV’nin yüzde 35 hissesini elinde bulunduran Warner Bros. Discovery, stratejik ortaklığını güçlendiriyor. BluTV’ye yeni HBO içerikleri, çocuk yapımları ve belgeseller ekleniyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre HBO’nun bu sene çıkaracağı yeni dizilerden White House Plumbers, The Idol ve True Detective: Night Country dizileri ABD yayınından hemen sonra BluTV’de yayınlanacak.

Bugün basında çeşitli mecralarda yayınlanan içeriklerde tüm HBO dizilerinin BluTV’de yayınlanacağı şeklinde ifadeler kullanılıyor ancak bu ifadeler maalesef gerçeği yansıtmıyor. Şirketten yapılan açıklamada üç yeni dizinin BluTV’de yayınlanacağı belirtildi. İlerleyen süreçte başka popüler HBO yapımlarını da BluTV'de göreceğiz. Tüm HBO dizilerini izleyemeyeğiz.

TLC, DMAX ve Discovery kanallarında yayınlanan Ağır Yaşamlar, Tamirat Tadilat, Altın Peşinde ve Hayalimdeki Ev gibi geçitli sevilen yapımlar da BluTV’de izlenebilecek. Çocukların severek takip ettiği Cartoon Network ve Boomerang kanalları da platforma eklenecek. Teen Titans Go!, Kafadar Ayıcıklar ve Örümcek Lucas gibi içerikler minik izleyiciler için BluTV’de yer alacak.

BluTV CEO’su Deniz Şaşmaz Oflaz, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “BluTV olarak kurulduğumuz günden beri hikâyenin gücüne önem verdik ve içerik çeşitliliğimizle geniş bir hedef kitle ile bir araya gelmeyi başaran bir platform olduk. Türkiye pazarındaki yerli platformlar arasındaki liderliğimizi devam ettirirken dünyanın önde gelen medya ve eğlence markası Warner Bros Discovery ile 2021 yılında ilk adımını attığımız stratejik iş ortaklığımızın kapsamının giderek büyümesiyle üyelerimizi tüm dünyada heyecanla beklenen içeriklerle buluşturmaktan dolayı mutluyuz. Genişletilmiş stratejik ortaklığımızın ilk meyvesini The Last of Us’ın kısa sürede ulaştığı izleyici sayısıyla aldık ve bu bizleri gelecek için çok daha umutlandırdı” dedi.

