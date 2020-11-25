SpaceX, 100. Falcon 9 görevinde yeni bir rekor daha kırdı

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Uzay araştırmalarının yıldız şirketi SpaceX, bugün yine önemli bir Starlink görevine çıktı. Falcon 9 roketinin 100. resmi görevine çıktığı misyonda, 60 yeni Starlink uydusu başarılı bir şekilde yörüngeye taşındı. SpaceX'in uzaydaki uydu sayısı böylece 950'yi geride bırakmış oldu.

Aynı roket 7. kez kullanıldı

SpaceX'in 100. Falcon 9 görevi aynı zamanda yeni bir rekora da sahne oldu. Bugünkü görevde aynı Falcon 9 roketi tam yedinci kez uzaya gönderildi. Yani Starlink uydularını bugün yörüngeye taşıyan itici daha önce altı kez daha fırlatılmıştı. SpaceX, bir roketi ilk yedinci kez kullanarak tekrar kullanılabilirlikte kendi rekorunu kırmış oldu.

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Starlink-16 görevinin kalkış ve iniş anlarından görüntüler:

Ünlü iş adamı Elon Musk, uzaydaki yüksek fırlatma maliyetlerini düşürme amacıyla 2002 yılında SpaceX'in temellerini atmıştı. SpaceX yaklaşık sekiz yıllık araştırma, deneme ve geliştirme sürecinin ardından Falcon 9 roketini tamamladı ve 2010 yılında ilk resmi görevine çıktı. Falcon 9 roketi geride bıraktığımız 10 yıllık süreçte her geçen yıl popülaritesini artırdı ve uzay sektörünün en çok kullanılan roketi haline geldi.

SpaceX Falcon 9'un iniş denemelerine 2010 yılında başlamıştı ancak 2015 yılına kadar bu denemelerin hiçbirinde başarıya ulaşılamadı. Nihayet Aralık 2015'te ise ilk kez bir Falcon 9 roketi uzaydan Dünya'ya geri dönerek yüzeye kusursuz bir iniş gerçekleştirebildi. Geride bıraktığımız beş yıllık süreçte ise iniş denemelerinde başarı yüzdesi sürekli olarak arttı. SpaceX artık neredeyse tüm görevlerini başarılı inişlerle tamamlayabiliyor.

SpaceX'in tekrar kullanılabilirlikteki bu büyük başarısı elbette kalkış maliyetlerini de düşürüyor. SpaceX, firmalarla yaptığı fırlatma anlaşmalarında tekrar kullanılan roketler için çok daha az ücret alıyor. Bu alanda NASA ve ABD Ordusu bile artık SpaceX ile yapılan anlaşmalarda daha ucuz maliyet yakalamak için tekrar kullanılan roketleri tercih etmeye başladı.

https://www.space.com/spacex-starlink-100th-falcon-9-rocket-launch

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