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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    SpaceX astronotları Dünya'ya böyle iniş yaptı (VİDEO)

    SpaceX'in 30 Mayıs'ta başlayan Demo-2 test görevi bugünkü inişle birlikte sona ermiş oldu. Şirket şimdi önümüzdeki ay yeni bir insanlı göreve daha çıkmaya hazırlanıyor.
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    Uzay
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    SpaceX astronotları Dünya'ya böyle iniş yaptı (VİDEO)
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    SpaceX'in geçtiğimiz Mayıs ayında uzaya gönderdiği iki NASA astronotu bugün Dünya'ya geri dönüş yaptı. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yaklaşık iki ay geçiren Doug Hurley ve Bob Behnken, TSİ 21.48'de Meksika Körfezi'ne başarılı bir iniş gerçekleştirdi.

    Hurley ve Behnken ikilisi, kendilerini ISS'e taşıyan Crew Dragon kapsülü içerisinde Dünya'ya geri dönüş yaptı. Crew Dragon kapsülü böylece Demo-2 misyonunu fırlatmadan inişe kadar her şeyiyle kusursuz bir şekilde tamamlamış oldu. 

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    SpaceX tarihe geçmişti

    Demo-2 görevi hem NASA hem de SpaceX için tarihi öneme sahipti. Özellikle de SpaceX, yörüngeye insan gönderebilen ilk özel şirket olarak tarihe geçerek müthiş bir başarıya imza attı. CEO Elon Musk'ın SpaceX'i kurmasındaki nihai amacı bildiğiniz gibi Mars'ı kolonize etmekti. Demo-2 ile birlikte bu amaç doğrultusunda müthiş bir adım atılmış oldu. 

    SpaceX astronotları Dünya'ya böyle iniş yaptı (VİDEO)
    Tam Boyutta Gör

    NASA ise Demo-2 göreviyle birlikte, uzaydaki Rus bağımlılığına son vermiş oldu. Barack Obama'nın uzay mekiği programını 2011 yılında iptal edilmesinden bu yana NASA kendi astronotlarını kendisi uzaya fırlatamıyordu. Bu alanda Rusya'nın Soyuz roketleri ve Soyuz kapsüllerine bir bağımlılık söz konusuydu. Amerikan iç siyasetinde de çokça tartışmaya neden olan bu Rus bağımlılığına nihayet SpaceX bir son verdi. Yaklaşık 9 yılın ardından astronotlar tekrar Amerikan topraklarından uzaya gönderildi.  

    Obama yönetiminin Uzay Mekiği programını iptal etmesinin nedeni, uzay araştırmalarında özel yatırımı artırmaya çalışmaktı. NASA artık kendi uzay araçlarını direkt olarak geliştirmek yerine burada özel şirketlere güvenmek ve böylece maliyeti ve iş gücünü dağıtmak istiyor. Biraz uzun sürse de bu plan nihayet meyve vermeye başladı. 

    Bir sonraki görev Eylül ayında

    Demo-2 misyonu isminden de anlaşılacağı gibi aslında bir test misyonuydu. Görevin amacı Falcon 9 roketi ve Crew Dragon'u test etmekti ve bu nedenle Hurley-Behnken ikilisi sadece iki ay gibi kısa bir sürenin ardından Dünya'ya geri döndü (normalde astronotlar en az altı ay uzayda kalıyor).

    Demo-2'de kusursuz başarıya ulaşan NASA ve SpaceX şimdi ilk operasyonel görev için hazırlıklar yapıyor. Şu anki planlara göre önümüzdeki Eylül ayında Crew-1 isimli görev kalkışa geçecek. Crew-1'de üç NASA astronotu ve bir Japon astronotun ISS'e fırlatılması planlanıyor.



    https://www.theverge.com/2020/8/2/21350663/nasa-spacex-crew-dragon-astronauts-bob-behnken-doug-hurley-splash-down Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    vs-fb (Vn S) 2 hf.
    Sıra Ay'da. Heyecanla bekliyorum.
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    KaleyDeskop (ali ) 2 hf.
    elon musk eskisi gibi değil, milletin karısına nasıl hallenmiş, sorf üretim için covid kurallarını deldi. yani jef bezos neyse elonda o. para için her şeyi yapar bu kel göbekli adam. tabi her çıkışın bir düşüşü olacaktır..
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    Pandemic 2 hf.
    Oyun böyükkk yegenn.
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    cocainbar (Cocain bar) 2 hf.
    Demekki baska ulkelere bagliliktan kurtulmak icin kendin uretmen gerekiyormus. Ithal etmek degil.
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