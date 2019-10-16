SpaceX çıldırdı: Tam 42.000 Starlink uydusu için izin istendi

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Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, Starlink projesinde hedef yükseltmeye hazırlanıyor. SpaceNews tarafından bugün yapılan yeni bir habere göre şirket, Starlink uydu ağını 30 bin yeni uyduyla genişletmek için Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'ne (ITU) resmi başvuruda bulundu. SpaceX'in hali hazırda 12 bin uyduyu yörüngeye yerleştirme izni vardı. Yeni başvurunun onaylanması halinde ise bu sayı tam 42 bine çıkacak.

Neden bu kadar fazla uydu?

Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan SpaceX yetkilileri,"Hızlı ve güvenilir internet için talep global anlamda her geçen gün daha da artıyor. Özellikle de şu anda internet erişimi olmayan veya çok pahalı, güvenilmez bağlantılara sahip bölgelerde müthiş bir ihtiyaç var. SpaceX de bu konuda sağlam adımlar atarak Starlink ağınının total kapasitesini kullanıcıların öngörülen ihtiyaçlarına göre ayarlamak istiyor." şeklinde konuştu

Starlink projesinin 12 bin uydudan oluşan planı dahi bir süredir epey eleştiri alıyordu. Uyduların yaklaşık 300 ila 550 kilometre yüksekliklere yerleştirilmesi hedefleniyor. Birçok bilim insanının, bu yüksekliklere binlerce uydunun yerleştirilmesinin uzay araştırmalarının geleceği için tehlikeli olabileceği yönünde düşünceleri var. Alçak Dünya yörüngesi genellikle insanlı uzay misyonları için kullanılıyor.

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Bugüne kadar uzay fırlatılan uydu sayısı: 8.052

Endişeli Bilim İnsanları Derneği (Union of Concerned Scientists) tarafından 1 Nisan 2019 tarihinde yayınlanan verilere göre şu anda yörüngede aktif bir şekilde görev yapmakta olan uydu sayısı 2.062. Uzay araştırmaları tarihi boyunca uzaya fırlatılan toplam uydu sayısının ise 8.500 seviyesinde olduğu belirtildi. Yani SpaceX bu sayının neredeyse beş katı kadar bir uyduyu yörüngeye göndermek için izin istiyor.

SpaceX'in 42 binlik uydu ağı planının gerçekçi olmadığını düşünen bazı uzmanlar da var. Projenin Yeryüzü'ndeki altyapısını kurmanın, uyduları uzaya göndermekten daha zor olacağı belirtiliyor. Bir başka uydu uzmanı ise SpaceX'in 30 bin uyduluk yeni izin başvurusunun sadece göstermelik olduğunu belirtmiş. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin yeni kurallar üzerinde çalıştığı ve bu kurallar yayınlanmadan önce SpaceX'in ITU'yu belgelere boğmak istediği söyleniyor. Böylece şirketin, yeni ITU kuralları yerine ABD Federal İletişim Kurulu kuralları altında Starlink'i başlatmak istediği belirtiliyor.

2020'de hizmet vermeye başlayacak

SpaceX başkanı Gwynne Shotwell, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamalarda, uzaydaki uydu sayısı 400'e çıkarıldığında Starlink'i kısıtlı olarak resmen servise açmayı planladıklarını söylemişti. İlk testlerin Kuzey Amerika bölgesinde yapılacağı belirtiliyor. Shotwell ayrıca önümüzdeki altı aylık süreçte 400 uyduluk ağın tamamlanmasını beklediklerini söyledi. Yani 2020'nin başları gibi Starlink konusunda ilginç gelişmeler yaşanabilir.

https://www.engadget.com/2019/10/16/spacex-30-000-starlink-satellites/