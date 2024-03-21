SpaceX’in bir sonra Starship fırlatması Mayıs ayında olabilir

Starship, Mayıs’ta kanatlanabilir
121 metrelik iki kademeli dev Starship roketi, üçüncü uçuşunda kritik kilometre taşlarına ulaşmıştı. SpaceX halen uçuştan elde edilen verileri analiz ediyor olsa da SpaceX Başkanı ve Operasyon Direktörü Gwynne Shotwell, “İniş sırasında her iki aşamada da ne olduğunu anlayacağız ve umarım yaklaşık altı hafta içinde uçuşa geri döneceğiz” dedi. 6 hafta içinde uçmayı hedefleyen SpaceX, bu plana göre Starship’i mayıs ayının başlarında 4’üncü kez fırlatabilir.
Öte andan Starship’in uçuşu sadece SpaceX’e bağlı bir olay değil. 14 Mart uçuşunda yaşananlara ilişkin bir soruşturma halihazırda ABD Federal Havacılık İdaresi tarafından yürütülüyor. Bu soruşturma tamamlanmadan SpaceX’in fırlatma lisansı alması mümkün değil. Ancak, ABD kurumlarıyla ve NASA ile yakın bir ilişki içinde olan SpaceX için çok fazla sorun çıkması beklenmemeli.
SpaceX'in Starship için çok büyük planları var. Elon Musk ve şirketi tamamen yeniden kullanılabilir olan bu aracın insanlığın Ay ve Mars'a yerleşme planlarını ekonomik olarak mümkün kılacağına inanıyor. Musk, en nihayetinde Starship’in uçuşlarını sadece 1 milyon dolara gerçekleştirmesini istiyor. Bugünlerde Falcon 9’un maliyeti 50-60 milyon dolar arasında. Bununla birlikte SpaceX, bu yıl için 9 adet Starship fırlatması gerçekleştirmek istiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.