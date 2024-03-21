SpaceX’in bir sonra Starship fırlatması Mayıs ayında olabilir

Tam Boyutta Gör Elon Musk’ın liderliğindeki SpaceX, geçtiğimiz hafta perşembe günü 14 Mart tarihinde dünyanın en güçlü ve en büyük roketi Starship’i başarıyla fırlatmıştı. Starship, bu üçüncü uçuş testinde daha önce ulaşamadığı başarımlara ulaşmış ve test hedeflerinde büyük oradan erişilmişti. Öte yandan görünüşe göre Starship’in dördüncü uçuş testi için çok fazla beklememiz gerekmeyecek.

Starship, Mayıs’ta kanatlanabilir

121 metrelik iki kademeli dev Starship roketi, üçüncü uçuşunda kritik kilometre taşlarına ulaşmıştı. SpaceX halen uçuştan elde edilen verileri analiz ediyor olsa da SpaceX Başkanı ve Operasyon Direktörü Gwynne Shotwell, “İniş sırasında her iki aşamada da ne olduğunu anlayacağız ve umarım yaklaşık altı hafta içinde uçuşa geri döneceğiz” dedi. 6 hafta içinde uçmayı hedefleyen SpaceX, bu plana göre Starship’i mayıs ayının başlarında 4’üncü kez fırlatabilir.

Öte andan Starship’in uçuşu sadece SpaceX’e bağlı bir olay değil. 14 Mart uçuşunda yaşananlara ilişkin bir soruşturma halihazırda ABD Federal Havacılık İdaresi tarafından yürütülüyor. Bu soruşturma tamamlanmadan SpaceX’in fırlatma lisansı alması mümkün değil. Ancak, ABD kurumlarıyla ve NASA ile yakın bir ilişki içinde olan SpaceX için çok fazla sorun çıkması beklenmemeli.

Tam Boyutta Gör Bilindiği üzere Starship, iki aşamadan oluşuyor: 50 metrelik Starship üst kademesi ve 71 metrelik Super Heavy. Her iki aşama da üçüncü test uçuşunda birbirlerinden istenen şekilde ayrıldı. Super Heavy, Meksika Körfezi'ne dalış yapacaktı ancak yaklaşık 500 metre yükseklikte infilak etti. Starship kademesi ise Hint Okyanusu'na iniş hariç tüm testleri başarıyla gerçekleştirdi.

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SpaceX'in Starship için çok büyük planları var. Elon Musk ve şirketi tamamen yeniden kullanılabilir olan bu aracın insanlığın Ay ve Mars'a yerleşme planlarını ekonomik olarak mümkün kılacağına inanıyor. Musk, en nihayetinde Starship’in uçuşlarını sadece 1 milyon dolara gerçekleştirmesini istiyor. Bugünlerde Falcon 9’un maliyeti 50-60 milyon dolar arasında. Bununla birlikte SpaceX, bu yıl için 9 adet Starship fırlatması gerçekleştirmek istiyor.

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