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    Anlık Bildirim

    SpaceX’in bir sonra Starship fırlatması Mayıs ayında olabilir

    SpaceX, dünyanın en güçlü ve en büyük roketini geçtiğimiz hafta fırlatmış ve ciddi başarımla imza atmıştı. Şimdi ise bir sonra fırlatma denemesinin mayıs ayında olacağı söyleniyor.
    SpaceX’in bir sonra Starship fırlatması Mayıs ayında olabilir Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’ın liderliğindeki SpaceX, geçtiğimiz hafta perşembe günü 14 Mart tarihinde dünyanın en güçlü ve en büyük roketi Starship’i başarıyla fırlatmıştı. Starship, bu üçüncü uçuş testinde daha önce ulaşamadığı başarımlara ulaşmış ve test hedeflerinde büyük oradan erişilmişti. Öte yandan görünüşe göre Starship’in dördüncü uçuş testi için çok fazla beklememiz gerekmeyecek.

    Starship, Mayıs’ta kanatlanabilir

    121 metrelik iki kademeli dev Starship roketi, üçüncü uçuşunda kritik kilometre taşlarına ulaşmıştı. SpaceX halen uçuştan elde edilen verileri analiz ediyor olsa da SpaceX Başkanı ve Operasyon Direktörü Gwynne Shotwell, “İniş sırasında her iki aşamada da ne olduğunu anlayacağız ve umarım yaklaşık altı hafta içinde uçuşa geri döneceğiz” dedi. 6 hafta içinde uçmayı hedefleyen SpaceX, bu plana göre Starship’i mayıs ayının başlarında 4’üncü kez fırlatabilir.

    Öte andan Starship’in uçuşu sadece SpaceX’e bağlı bir olay değil. 14 Mart uçuşunda yaşananlara ilişkin bir soruşturma halihazırda ABD Federal Havacılık İdaresi tarafından yürütülüyor. Bu soruşturma tamamlanmadan SpaceX’in fırlatma lisansı alması mümkün değil. Ancak, ABD kurumlarıyla ve NASA ile yakın bir ilişki içinde olan SpaceX için çok fazla sorun çıkması beklenmemeli.

    SpaceX’in bir sonra Starship fırlatması Mayıs ayında olabilir Tam Boyutta Gör
    Bilindiği üzere Starship, iki aşamadan oluşuyor: 50 metrelik Starship üst kademesi ve 71 metrelik Super Heavy. Her iki aşama da üçüncü test uçuşunda birbirlerinden istenen şekilde ayrıldı. Super Heavy, Meksika Körfezi'ne dalış yapacaktı ancak yaklaşık 500 metre yükseklikte infilak etti. Starship kademesi ise Hint Okyanusu'na iniş hariç tüm testleri başarıyla gerçekleştirdi.

    SpaceX'in Starship için çok büyük planları var. Elon Musk ve şirketi tamamen yeniden kullanılabilir olan bu aracın insanlığın Ay ve Mars'a yerleşme planlarını ekonomik olarak mümkün kılacağına inanıyor. Musk, en nihayetinde Starship’in uçuşlarını sadece 1 milyon dolara gerçekleştirmesini istiyor. Bugünlerde Falcon 9’un maliyeti 50-60 milyon dolar arasında. Bununla birlikte SpaceX, bu yıl için 9 adet Starship fırlatması gerçekleştirmek istiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 saat önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 4 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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