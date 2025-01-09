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    SpaceX’in devasa roketi Starship’in 7. test uçuşu için tarih açıklandı

    Elon Musk’ın uzay teknolojileri şirketi SpaceX’in 120 metrelik devasa roketi Starship’in 7. test uçuşunu ne zaman yapacağı açıklandı. Starship’in 13 Ocak’ta fırlatılması planlanıyor.
    SpaceX’in dev roketi Starship’in yeni uçuşu için tarih açıklandı Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’ın uzay teknolojileri şirketi SpaceX, insanlığın Ay ve Mars'a yerleşmesini sağlamak amacıyla geliştirdiği yaklaşık 120 metre uzunluğundaki tamamen yeniden kullanılabilir Starship megaroketinin yedinci test uçuşunu gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Şirket, 8 Ocak'ta yaptığı açıklamada, bu önemli uçuşun 13 Ocak’te günü yapılacağını duyurdu.

    Starship, 13 Ocak’ta yeniden uçacak

    Starship'in yedinci uçuşu, 13 Ocak’ta Güney Teksas'taki üretim ve fırlatma merkezi Starbase'ten yapılacak. Fırlatmayı canlı izlemek isteyenler için SpaceX, uçuş öncesi yaklaşık 35 dakika önce X platformunda canlı yayın başlatacak. Bu, Starship’in şimdiye kadar gerçekleştirdiği altı uçuşun ardından gelen bir diğer heyecan verici test olacak. Şimdiye kadar Starship, 2023'te iki kez ve 2024 yılında Mart, Haziran, Ekim ve Kasım’da olmak üzere toplamda altı kez fırlatıldı.

    Ekim ayında gerçekleştirilen test uçuşu, Starship’in Super Heavy isimli ilk aşamanın Starbase’in fırlatma kulesi tarafından yakalanmasıyla tarihe geçmişti. SpaceX, bu başarısını 13 Ocak’ta tekrar etmeyi planlıyor. Ancak, Kasım ayında yapılan altıncı uçuşta, kule ile iletişim problemi nedeniyle bu yakalama girişimi iptal edilmişti.

    Bu görevde bazı ilkler denenecek

    SpaceX’in dev roketi Starship’in yeni uçuşu için tarih açıklandı Tam Boyutta Gör
    Starship'in yaklaşık 50 metre uzunluğundaki üst aşaması, görev kapsamında Hint Okyanusu'na yumuşak bir iniş yapacak. Bu, Starship’in son üç fırlatmasında da gördüğümüz bir durum. Bunun yanı sıra, bu uçuşun en dikkat çekici özelliklerinden biri, ilk kez Starship'in uzaya yük bırakma denemesi yapacak olması. SpaceX, 10 adet işlevsel olmayan model Starlink uydusunun fırlatılacağını ve bu uyduların, gelecekteki Starlink uyduları ile benzer boyut ve ağırlığa sahip olacağını açıkladı.

    SpaceX ayrıca, 13 Ocak’taki uçuşta, Starship’in Super Heavy aşamasında daha önce kullanılan bir Raptor motorunu da yeniden kullanacak. Ayrıca Starship’in ısı kalkanlarında da değişiklikler ve iyileştirmeler de yapıldı. Yine benzer şekilde tahrik sisteminde de ciddi iyileştirmeler yapıldı.

    Bu heyecan verici fırlatmanın, uzay uçuşları açısından oldukça yoğun bir döneme denk geldiğini söylemek mümkün. Örneğin, Blue Origin’in güçlü New Glenn roketinin ilk fırlatışı 10 Ocak’ta yapılacakken, SpaceX’in Falcon 9 roketi de 15 Ocak sabah saatlerinde özel ay uzay araçlarını yörüngeye gönderecek. SpaceX’in Starship programı, sadece uzaya insan göndermeyi değil, aynı zamanda Mars ve Ay’a kalıcı üsler kurmayı hedefliyor.

    Kaynakça https://www.spacex.com/launches/mission/?missionId=starship-flight-7 https://www.space.com/space-exploration/launches-spacecraft/spacex-to-launch-starship-megarockets-flight-7-test-mission-on-jan-13
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