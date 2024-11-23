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    Anlık Bildirim

    SpaceX, Starship ile Ay’a keşif aracı indirecek

    ABD merkezli Lunar Outpost, NASA'nın potansiyel kullanımı için geliştirmekte olduğu keşif aracını Ay’a götürmek için SpaceX ile anlaştı. SpaceX, bu görevde Starship roketini kullanacak.
    SpaceX'in Starship ile Ay’a keşif aracı indirecek Tam Boyutta Gör
    ABD merkezli uzay teknolojileri şirketi Lunar Outpost, geliştirdiği Eagle adlı Ay keşif aracını Ay yüzeyine taşımak için SpaceX tarafından şimdilik test aşamasında olan tarihin en büyük ve en güçlü roketi Starship’i kullanacak. Bu önemli iş birliği, NASA’nın Artemis görevleri için tasarlanan Lunar Terrain Vehicle (LTV) programının önemli bir ayağını oluşturuyor.

    NASA’nın Ay görevleri için önemli

    Lunar Outpost, NASA'nın Nisan ayında başlattığı LTV programı kapsamında ilk aşamayı geçerek Intuitive Machines ve Venturi Astrolab ile beraber üç seçilmiş şirketten biri olmuştu. Program, NASA'nın Ay görevlerinde kullanılabilecek bir keşif aracının geliştirilmesini hedefliyor. Bu çerçevede her şirket, tasarımlarını bir yıl boyunca olgunlaştıracak ve nihai karar, NASA'nın en az bir şirketi seçmesiyle netleşecek. Seçilecek olan Ay arabası ise Mart 2030'da fırlatılması planlanan Artemis 5 görevi öncesinde Ay’da denenmesi isteniyor.

    Lunar Outpost CEO’su Justin Cyrus, Starship’i tercih etme nedenlerini açıklarken SpaceX’in hızlı ilerleme kabiliyeti, teknolojik olgunluğu ve güvenilirliğine dikkat çekti. Cyrus, “Ay yüzeyine güvenilir bir iniş sağlayabileceğini düşündüğümüz bir araç ve bunu ihtiyacımız olan zaman çizelgesinde yapabileceklerini biliyoruz.” dedi. Eagle aracının, farklı iniş platformlarına uyum sağlayacak şekilde tasarlandığını belirten Cyrus, bu esnekliğin ticari hedeflerini destekleyeceğini vurguladı.

    Lunar Outpost’un liderlik ettiği ekipte, Leidos, MDA Space, Goodyear ve General Motors gibi dev isimler yer alıyor. Ekip, rover tasarımını geliştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyor. NASA astronotları, geçtiğimiz haftalarda aracın bir prototipini test ederek insan faktörleriyle ilgili geri bildirimlerde de bulundu.

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    R
    ru1ns 2 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 4 gün önce

    harbiden sıktı bu video

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    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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