SpaceX, Starship ile Ay’a keşif aracı indirecek

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Tam Boyutta Gör ABD merkezli uzay teknolojileri şirketi Lunar Outpost, geliştirdiği Eagle adlı Ay keşif aracını Ay yüzeyine taşımak için SpaceX tarafından şimdilik test aşamasında olan tarihin en büyük ve en güçlü roketi Starship’i kullanacak. Bu önemli iş birliği, NASA’nın Artemis görevleri için tasarlanan Lunar Terrain Vehicle (LTV) programının önemli bir ayağını oluşturuyor.

NASA’nın Ay görevleri için önemli

Lunar Outpost, NASA'nın Nisan ayında başlattığı LTV programı kapsamında ilk aşamayı geçerek Intuitive Machines ve Venturi Astrolab ile beraber üç seçilmiş şirketten biri olmuştu. Program, NASA'nın Ay görevlerinde kullanılabilecek bir keşif aracının geliştirilmesini hedefliyor. Bu çerçevede her şirket, tasarımlarını bir yıl boyunca olgunlaştıracak ve nihai karar, NASA'nın en az bir şirketi seçmesiyle netleşecek. Seçilecek olan Ay arabası ise Mart 2030'da fırlatılması planlanan Artemis 5 görevi öncesinde Ay’da denenmesi isteniyor.

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Lunar Outpost CEO’su Justin Cyrus, Starship’i tercih etme nedenlerini açıklarken SpaceX’in hızlı ilerleme kabiliyeti, teknolojik olgunluğu ve güvenilirliğine dikkat çekti. Cyrus, “Ay yüzeyine güvenilir bir iniş sağlayabileceğini düşündüğümüz bir araç ve bunu ihtiyacımız olan zaman çizelgesinde yapabileceklerini biliyoruz.” dedi. Eagle aracının, farklı iniş platformlarına uyum sağlayacak şekilde tasarlandığını belirten Cyrus, bu esnekliğin ticari hedeflerini destekleyeceğini vurguladı.

Lunar Outpost’un liderlik ettiği ekipte, Leidos, MDA Space, Goodyear ve General Motors gibi dev isimler yer alıyor. Ekip, rover tasarımını geliştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyor. NASA astronotları, geçtiğimiz haftalarda aracın bir prototipini test ederek insan faktörleriyle ilgili geri bildirimlerde de bulundu.

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