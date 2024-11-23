SpaceX, Starship ile Ay’a keşif aracı indirecek

NASA’nın Ay görevleri için önemli
Lunar Outpost, NASA'nın Nisan ayında başlattığı LTV programı kapsamında ilk aşamayı geçerek Intuitive Machines ve Venturi Astrolab ile beraber üç seçilmiş şirketten biri olmuştu. Program, NASA'nın Ay görevlerinde kullanılabilecek bir keşif aracının geliştirilmesini hedefliyor. Bu çerçevede her şirket, tasarımlarını bir yıl boyunca olgunlaştıracak ve nihai karar, NASA'nın en az bir şirketi seçmesiyle netleşecek. Seçilecek olan Ay arabası ise Mart 2030'da fırlatılması planlanan Artemis 5 görevi öncesinde Ay’da denenmesi isteniyor.
Lunar Outpost CEO’su Justin Cyrus, Starship’i tercih etme nedenlerini açıklarken SpaceX’in hızlı ilerleme kabiliyeti, teknolojik olgunluğu ve güvenilirliğine dikkat çekti. Cyrus, “Ay yüzeyine güvenilir bir iniş sağlayabileceğini düşündüğümüz bir araç ve bunu ihtiyacımız olan zaman çizelgesinde yapabileceklerini biliyoruz.” dedi. Eagle aracının, farklı iniş platformlarına uyum sağlayacak şekilde tasarlandığını belirten Cyrus, bu esnekliğin ticari hedeflerini destekleyeceğini vurguladı.
Lunar Outpost’un liderlik ettiği ekipte, Leidos, MDA Space, Goodyear ve General Motors gibi dev isimler yer alıyor. Ekip, rover tasarımını geliştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyor. NASA astronotları, geçtiğimiz haftalarda aracın bir prototipini test ederek insan faktörleriyle ilgili geri bildirimlerde de bulundu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.