SpaceX roketleri gökyüzünde kan kırmızısı 'atmosferik delikler' açıyor

Astronomi ve iletişim sorunlarına neden olabilir
Araştırmacılar bu etkiye "SpaceX kutup aurorası" adını verdiler ve parlayan kırmızı ışık topları gibi görünüyorlar. Bilim insanları onlarca yıldır roket fırlatmalarının üst iyonosferdeki deliklere katkıda bulunduğunu savunmaktalar ve bu durum 80 ila 644 kilometre mesafelerde görülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.