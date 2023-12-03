SpaceX roketleri gökyüzünde kan kırmızısı 'atmosferik delikler' açıyor

Tam Boyutta Gör SpaceX roketlerinin fırlatılması atmosferin üst katmanlarında geçici deliklerin oluşmasına ve gökyüzünde parlak ışık noktalarının belirmesine neden oluyor. Bilim adamlarına göre, bu noktalar dünya üzerindeki çevre için bir tehdit oluşturmuyor.

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Astronomi ve iletişim sorunlarına neden olabilir

Araştırmacılar bu etkiye "SpaceX kutup aurorası" adını verdiler ve parlayan kırmızı ışık topları gibi görünüyorlar. Bilim insanları onlarca yıldır roket fırlatmalarının üst iyonosferdeki deliklere katkıda bulunduğunu savunmaktalar ve bu durum 80 ila 644 kilometre mesafelerde görülüyor.

Tam Boyutta Gör Atmosferde oluşan bu delikler gaz moleküllerini harekete geçirerekkutup ışıklarına benzeyen parlak kırmızı ışık çizgilerine neden olabiliyor. Uzmanlar bu kan kırmızısı ışık gösterilerinin astronomi ve iletişim için bilinmeyen sorunlara neden olabileceğinden endişe ediyorlar.

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