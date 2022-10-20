SpaceX'in yüksek hızlı uydu internet hizmeti, Starlink Aviation ile uçaklara geliyor

Tam Boyutta Gör SpaceX'in uydu internet hizmeti Starlink'in, önümüzdeki yıl Starlink Aviation olarak uçaklarda kullanılmaya başlanacağı duyuruldu. Artık uçaklarda çevrimiçi oyunlar oynanabilecek veya diğer yüksek hızlı internet gerektiren etkinlikler gerçekleştirilebilecek.

Starlink kullanıcı sayısı yükseldikçe internet hızı düşüyor 3 hf. önce eklendi

Starlink Aviation hizmetinin, Aero Terminal ile donatılmış her uçağa 350 Mbps'ye kadar internet hızları sunabileceği belirtiliyor. Dolayısıyla video konferanslar, çevrimiçi oyunlar veya yüksek kaliteli video içeriklerin tüketilmesi gibi faaliyetler için yeterli internet hızı sağlanmış olacak. Halihazırda uçaklarda bulunan Wi-Fi hizmeti göz önüne alındığında ciddi bir sıçrama olduğunu görmekteyiz.

Tam Boyutta Gör Starlink Aviation hizmetinin yapabildikleri bunlarla da sınırlı değil. SpaceX’in belirttiğine göre internet bağlantısı taksi, kalkış, kara veya okyanus üzerinde ve iniş sırasında 20 ms ping ile sağlanabilecek. Öte yandan Starlink uyduları düşük dünya yörüngesinde hareket ettiği için küresel bir kapsama alanı da vadediliyor. Starlink böylece diğer benzer hizmetlerden de daha avantajlı bir duruma yükselmiş oluyor.

SpaceX’in Starlink Aviation hizmeti için verilen tarih ise 2023 yılının ortaları. Ancak şimdiden havayolu şirketleri ile anlaşma sağlanmış durumda. Birkaç ay önce Burbank ile San Jose, Kaliforniya arasındaki bir test uçuşunda JSX firması uçağında 100 Mbps internet hızına Starlink uydularıyla erişebildiğini açıklamıştı. JSX ayrıca Starlink Aviation’a ilk erişen havayolu firmalarından olacak. Bununla birlikte Hawaiian Airlines’da SpaceX ile anlaşma yapmış durumda. Uçaklarda internet hizmeti sağlamanın geleneksel maliyeti düşünüldüğünde havayolu firmalarının Starlink Aviation’a olan taleplerinin yüksek olabileceğini söyleyebiliriz.

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SpaceX Starlink Aviation uydu internet hizmeti artık uçaklarda