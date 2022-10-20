SpaceX'in yüksek hızlı uydu internet hizmeti, Starlink Aviation ile uçaklara geliyor

Starlink Aviation hizmetinin, Aero Terminal ile donatılmış her uçağa 350 Mbps'ye kadar internet hızları sunabileceği belirtiliyor. Dolayısıyla video konferanslar, çevrimiçi oyunlar veya yüksek kaliteli video içeriklerin tüketilmesi gibi faaliyetler için yeterli internet hızı sağlanmış olacak. Halihazırda uçaklarda bulunan Wi-Fi hizmeti göz önüne alındığında ciddi bir sıçrama olduğunu görmekteyiz.
SpaceX’in Starlink Aviation hizmeti için verilen tarih ise 2023 yılının ortaları. Ancak şimdiden havayolu şirketleri ile anlaşma sağlanmış durumda. Birkaç ay önce Burbank ile San Jose, Kaliforniya arasındaki bir test uçuşunda JSX firması uçağında 100 Mbps internet hızına Starlink uydularıyla erişebildiğini açıklamıştı. JSX ayrıca Starlink Aviation’a ilk erişen havayolu firmalarından olacak. Bununla birlikte Hawaiian Airlines’da SpaceX ile anlaşma yapmış durumda. Uçaklarda internet hizmeti sağlamanın geleneksel maliyeti düşünüldüğünde havayolu firmalarının Starlink Aviation’a olan taleplerinin yüksek olabileceğini söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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"Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.