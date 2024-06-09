Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    SpaceX yeni Starfactory tesisi ile her gün Starship üretecek

    Elon Musk’ın uzay şirket SpaceX, tarihin en büyük ve en güçlü roketi Starship için büyük planlar yapıyor. Firma Starfactory tesisi ile her gün bir Starship üretmeyi hedefliyor.
    SpaceX yeni Starfactory tesisi ile her gün Starship üretecek Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’ın uzay şirket SpaceX, tarihin en büyük ve en güçlü roketi Starship özelinde testlere devam ediyor. Firma şimdiye kadar dört test uçuşu yaptı. Her test uçuşunda yeni bir kilometre taşına ulaşan şirket, geçtiğimiz günlerde yaptığı dördüncü test uçuşunda ilk defa tüm görev hedeflerini gerçekleştirebildi. Öte yandan görünüşe göre SpaceX, her gün bir Starship üretmeyi hedefliyor.

    Her gün bir Starship üretilecek

    Starship'in birinci kademe güçlendiricisi Super Heavy'nin Meksika Körfezi'nde suya yumuşak bir iniş yapması ve ardından Starship olarak adlandırılan ikinci kademenin de Hint Okyanusu'na kontrollü bir şekilde inmeyi başarması SpaceX için tarihi bir andı.

    SpaceX yeni Starfactory tesisi ile her gün Starship üretecek Tam Boyutta Gör
    SpaceX şimdi, şirketin Güney Teksas'taki Starbase sahasında inşa edilmekte olan yeni üretim tesisi Starfactory üzerinde çalışmaya devam ediyor. İnsanlığı nihayetinde gezegenler arası hale getirmek için Starship'i kullanmayı amaçlayan SpaceX, yeni tesiste her gün yeni bir Starship roketi üretme gibi iddialı bir hedefi olduğunu belirtti.

    SpaceX'in Falcon Yapıları Üretim Mühendisliği Müdürü Jessie Anderson, yaptığı açıklamada “SpaceX'in Starfactory'si büyümeye devam ederken, önümüzdeki birkaç uçuş için inşa edilmiş ve fırlatılmaya hazır ya da test aşamasında olan Starship’lerimiz var. Şu anda yapım aşamasında olan fabrikanın son aşaması bu yaz devreye girecek ve bize birkaç 9.290 metrekare daha alan sağlayacak.” dedi.

    Starfactory, Starbase'inin bir parçası olmanın yanı sıra dünyada tek bir uzay aracına adanmış ilk ticari uzay limanı olacak. Firmanın üst düzey yetkilileri bu tesiste günde bir araç üretmeyi planladıklarını söylüyor. Bununla birlikte yetkililer yakında üretim hattından “Starship V2” versiyonunun da çıkacağını söylüyor. SpaceX CEO'su Elon Musk, X’te Starship'in bu yeni versiyonunun seri üretiminin daha kolay olması için tasarlandığını söyledi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    öğretmenler yazın maaş alıyor mu ben aldırdım pişmanım yanlışlıkla diş yutulursa ne olur mokka mı 2008 mi sigortam net güvenilir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-12.000 TL Arası Telefonlar
    Vivo Y36
    Vivo Y36
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15 G3 IAP
    Lenovo V15 G3 IAP
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız