SpaceX yeni Starfactory tesisi ile her gün Starship üretecek

Her gün bir Starship üretilecek
Starship'in birinci kademe güçlendiricisi Super Heavy'nin Meksika Körfezi'nde suya yumuşak bir iniş yapması ve ardından Starship olarak adlandırılan ikinci kademenin de Hint Okyanusu'na kontrollü bir şekilde inmeyi başarması SpaceX için tarihi bir andı.
SpaceX'in Falcon Yapıları Üretim Mühendisliği Müdürü Jessie Anderson, yaptığı açıklamada “SpaceX'in Starfactory'si büyümeye devam ederken, önümüzdeki birkaç uçuş için inşa edilmiş ve fırlatılmaya hazır ya da test aşamasında olan Starship’lerimiz var. Şu anda yapım aşamasında olan fabrikanın son aşaması bu yaz devreye girecek ve bize birkaç 9.290 metrekare daha alan sağlayacak.” dedi.
Starfactory, Starbase'inin bir parçası olmanın yanı sıra dünyada tek bir uzay aracına adanmış ilk ticari uzay limanı olacak. Firmanın üst düzey yetkilileri bu tesiste günde bir araç üretmeyi planladıklarını söylüyor. Bununla birlikte yetkililer yakında üretim hattından “Starship V2” versiyonunun da çıkacağını söylüyor. SpaceX CEO'su Elon Musk, X’te Starship'in bu yeni versiyonunun seri üretiminin daha kolay olması için tasarlandığını söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.