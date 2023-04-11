SpaceX üç yerli küp uyduyu uzaya taşıyacak

Tam Boyutta Gör TÜBİTAK Uzay tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk metre altı çözünürlüğe sahip ilk elektro-optik gözetleme uydusu İMECE’nin bugün fırlatılması planlanıyordu ancak hava koşulları nedeniyle fırlatma yarına ertelendi. İMECE ile birlikte uzaya üç adet yerli küp uydu daha gönderilecek.

Milli gözlem uydusu İMECE, 11 Nisan'da fırlatılacak 2 gün önce eklendi

İMECE’yi taşıyacak SpaceX’in Falcon 9 roketi; AKUP, KILIÇSAT ve CONNECTA T2.1 küp uydularını da aynı roket içerisinde uzaya fırlatacak.

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Takım uydularıyla IoT ve yer gözlem hizmeti vermek için faaliyete geçen Plan-S Uydu ve Uzay Teknolojileri’nin üçüncü takım uydusu Connecta T2.1, yüksek çözünürlüklü çok bantlı yer gözlem kamerası ile görüntüleme testleri yapacak. İlk etapta 80-85 adet küp uydudan oluşan takım uydu ile alçak dünya yörüngesinde Türkiye ve çevresine IoT ve gözlem hizmeti sunulacak. Bireysel kullanıcılara, özel şirketlere ve kamu kurumlarına hizmet verecek. Sanayi, doğal afet koordinasyonu, haberleşme, sporcu takibi, konum takibi, orman yangını takibi gibi görevlerde kullanılacak.

CONNECTA T2.1 özellikleri

Faydalı Yük: Kamera (50m), Dozimet

Kütle: 6 U (10 kg)

Yörünge: 500 km Güneşe Eş Zamanlı

Tasarım Ömrü: 5 Yıl

Kazanımlar:

Plan-S'in Açılabilir 2. Nesil TMTC Antenleri

Yetişmiş İnsan Kaynağı

Geliştirilen Ekipmanların Uzay Tarihçesine Kazanması

ASELSAN ve GÜMÜŞ firması iş birliği ile üretilen KILIÇSAT küp uydusu gemilerden Otomatik Tanımlama Sistemi (OTS, AIS) bilgisi toplayacak. Ayrıca KILIÇSAT üzerinde yer alan yerli ve milli X-Bant LNA modülü, uzay ortamında görev yaparak uzay tarihçesi kazanacak.

KILIÇSAT özellikleri

Faydalı Yük: Kamera

Kütle: 3 U (4 kg)

Yörünge: 500 km Güneşe Eş Zamanlı

Tasarım Ömrü: 1 Yıl

Kazanımlar: LNA Modülüne ve Güneş Hücrelerine Uzay Tarihçesi Kazandırılması

TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen AKUP küp uydusu ise anten sistemleri, küp uydu uçuş bilgisayarı, küp uydu yapısalı ve yer istasyonu yazılımları konusunda deneyim kazandıracak.

AKUP özellikleri

Faydalı Yük: Kamera (50m), Dozimet

Kütle: 3 U (3 kg)

Yörünge: 500 km Güneşe Eş Zamanlı

Tasarım Ömrü: 6 Ay

Kazanımlar:

Küp Uydu Uçuş Bilgisayarı

Güç Alt Sistemi

Arayüz Kontrol Sistemi

Güneş Panelleri

Anten Sistemleri (VHF, UHF, SBant)

Dozimetre Kartı

Küp Uydu Yapısalı

Yer İstasyonu Yazılımları

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