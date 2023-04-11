SpaceX üç yerli küp uyduyu uzaya taşıyacak

İMECE’yi taşıyacak SpaceX’in Falcon 9 roketi; AKUP, KILIÇSAT ve CONNECTA T2.1 küp uydularını da aynı roket içerisinde uzaya fırlatacak.
Takım uydularıyla IoT ve yer gözlem hizmeti vermek için faaliyete geçen Plan-S Uydu ve Uzay Teknolojileri’nin üçüncü takım uydusu Connecta T2.1, yüksek çözünürlüklü çok bantlı yer gözlem kamerası ile görüntüleme testleri yapacak. İlk etapta 80-85 adet küp uydudan oluşan takım uydu ile alçak dünya yörüngesinde Türkiye ve çevresine IoT ve gözlem hizmeti sunulacak. Bireysel kullanıcılara, özel şirketlere ve kamu kurumlarına hizmet verecek. Sanayi, doğal afet koordinasyonu, haberleşme, sporcu takibi, konum takibi, orman yangını takibi gibi görevlerde kullanılacak.
CONNECTA T2.1 özellikleri
- Faydalı Yük: Kamera (50m), Dozimet
- Kütle: 6 U (10 kg)
- Yörünge: 500 km Güneşe Eş Zamanlı
- Tasarım Ömrü: 5 Yıl
- Kazanımlar:
- Plan-S'in Açılabilir 2. Nesil TMTC Antenleri
- Yetişmiş İnsan Kaynağı
- Geliştirilen Ekipmanların Uzay Tarihçesine Kazanması
KILIÇSAT özellikleri
- Faydalı Yük: Kamera
- Kütle: 3 U (4 kg)
- Yörünge: 500 km Güneşe Eş Zamanlı
- Tasarım Ömrü: 1 Yıl
- Kazanımlar: LNA Modülüne ve Güneş Hücrelerine Uzay Tarihçesi Kazandırılması
AKUP özellikleri
- Faydalı Yük: Kamera (50m), Dozimet
- Kütle: 3 U (3 kg)
- Yörünge: 500 km Güneşe Eş Zamanlı
- Tasarım Ömrü: 6 Ay
- Kazanımlar:
- Küp Uydu Uçuş Bilgisayarı
- Güç Alt Sistemi
- Arayüz Kontrol Sistemi
- Güneş Panelleri
- Anten Sistemleri (VHF, UHF, SBant)
- Dozimetre Kartı
- Küp Uydu Yapısalı
- Yer İstasyonu Yazılımları
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
[resim] hız testi mükemmel görünüyor.
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı