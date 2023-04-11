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    SpaceX üç yerli küp uyduyu uzaya taşıyacak

    Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX'in Falcon 9 roketi yarın İMECE ile birlikte üç adet küp uyduyu uzaya taşıyacak. Bu uyduların özellikleri neler? Kazanımları neler olacak?
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    SpaceX üç yerli küp uyduyu uzaya taşıyacak Tam Boyutta Gör
    TÜBİTAK Uzay tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk metre altı çözünürlüğe sahip ilk elektro-optik gözetleme uydusu İMECE’nin bugün fırlatılması planlanıyordu ancak hava koşulları nedeniyle fırlatma yarına ertelendi. İMECE ile birlikte uzaya üç adet yerli küp uydu daha gönderilecek.

    İMECE’yi taşıyacak SpaceX’in Falcon 9 roketi; AKUP, KILIÇSAT ve CONNECTA T2.1 küp uydularını da aynı roket içerisinde uzaya fırlatacak.

    SpaceX üç yerli küp uyduyu uzaya taşıyacak Tam Boyutta Gör

    Takım uydularıyla IoT ve yer gözlem hizmeti vermek için faaliyete geçen Plan-S Uydu ve Uzay Teknolojileri’nin üçüncü takım uydusu Connecta T2.1, yüksek çözünürlüklü çok bantlı yer gözlem kamerası ile görüntüleme testleri yapacak. İlk etapta 80-85 adet küp uydudan oluşan takım uydu ile alçak dünya yörüngesinde Türkiye ve çevresine IoT ve gözlem hizmeti sunulacak. Bireysel kullanıcılara, özel şirketlere ve kamu kurumlarına hizmet verecek. Sanayi, doğal afet koordinasyonu, haberleşme, sporcu takibi, konum takibi, orman yangını takibi gibi görevlerde kullanılacak.

    CONNECTA T2.1 özellikleri

    • Faydalı Yük: Kamera (50m), Dozimet
    • Kütle: 6 U (10 kg)
    • Yörünge: 500 km Güneşe Eş Zamanlı
    • Tasarım Ömrü: 5 Yıl
    • Kazanımlar:
    • Plan-S'in Açılabilir 2. Nesil TMTC Antenleri
    • Yetişmiş İnsan Kaynağı
    • Geliştirilen Ekipmanların Uzay Tarihçesine Kazanması
    SpaceX üç yerli küp uyduyu uzaya taşıyacak
    ASELSAN ve GÜMÜŞ firması iş birliği ile üretilen KILIÇSAT küp uydusu gemilerden Otomatik Tanımlama Sistemi (OTS, AIS) bilgisi toplayacak. Ayrıca KILIÇSAT üzerinde yer alan yerli ve milli X-Bant LNA modülü, uzay ortamında görev yaparak uzay tarihçesi kazanacak.

    KILIÇSAT özellikleri

    • Faydalı Yük: Kamera
    • Kütle: 3 U (4 kg)
    • Yörünge: 500 km Güneşe Eş Zamanlı
    • Tasarım Ömrü: 1 Yıl
    • Kazanımlar: LNA Modülüne ve Güneş Hücrelerine Uzay Tarihçesi Kazandırılması
    SpaceX üç yerli küp uyduyu uzaya taşıyacak
    TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen AKUP küp uydusu ise anten sistemleri, küp uydu uçuş bilgisayarı, küp uydu yapısalı ve yer istasyonu yazılımları konusunda deneyim kazandıracak.

    AKUP özellikleri

    • Faydalı Yük: Kamera (50m), Dozimet
    • Kütle: 3 U (3 kg)
    • Yörünge: 500 km Güneşe Eş Zamanlı
    • Tasarım Ömrü: 6 Ay
    • Kazanımlar:
    • Küp Uydu Uçuş Bilgisayarı
    • Güç Alt Sistemi
    • Arayüz Kontrol Sistemi
    • Güneş Panelleri
    • Anten Sistemleri (VHF, UHF, SBant)
    • Dozimetre Kartı
    • Küp Uydu Yapısalı
    • Yer İstasyonu Yazılımları
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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    emrahmt 23 saat önce

    [resim] hız testi mükemmel görünüyor.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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