Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    SpaceX, uzaya 60 yeni Starlink uydusu gönderdi: Minimum kapsama alanı için yeterli sayıya ulaşıldı!

    SpaceX, altıncı Starlink misyonun da başarıya ulaştı. 60 yeni uydu başarıyla yörüngeye bırakıldı ve Falcon 9 roketinin ilk aşaması kazasız olarak platforma iniş yaptı.
    Beğen
    2 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    749
    12
    4
    Uzay
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    SpaceX, uzaya 60 yeni Starlink uydusu gönderdi: Minimum kapsama alanı için yeterli sayıya ulaşıldı!
    Tam Boyutta Gör

    SpaceX'in Starlink uydu ağı, dünyanın dört bir yanındaki insanlara, hızlı ve uygun fiyatlı internet erişimi sağlamak için tasarlanmış bir projedir. Yapılan fırlatma ile birlikte yeni bir Starlink uydu görevi daha gerçekleştirilmiş oldu. 60 yeni Starlink uydusu başarıyla yörüngedeki yerini aldı.

    İlk operasyon için gerekli 400 uyduya ulaşıldı

    Şirket ilk Starlink uçuşunu Mayıs 2019'da başlattı. Geçtiğimiz Kasım ayında ikinci bir uçuş ve bu yılın Ocak ayından bu yana dört uçuş daha yaptı. İsmine rağmen Starlink 6 aslında SpaceX'in büyüyen geniş bant internet hizmeti için uzaya fırlatılan yedinci uydu görevi oldu.

    İlginizi Çekebilir Avatar SpaceX'in yeni Starlink görevinde Falcon 9 roketi okyanusa çakıldı

    Bu fırlatma ile beraber SpaceX'in yörüngedeki uydu sayısı 360'tan 420'ye çıkmış oldu.

    SpaceX CEO'su Elon Musk şirketin minimum internet kapsama alanı sunmaya başlamadan önce en az 400 Starlink uydusuna ihtiyaç duyulduğunu ve şirketin daha geniş ölçekli kapsama alanı sağlamak için de en az 800 uydu gerektiğini belirtmişti. Yörüngedeki uydu sayısının 420'ye çıkmasıyla birlikte ilk hizmetin ne zaman verileceği konusundaki meraklar iyice artmış oldu. İlk hizmet, Kuzey Amerika'ya verilecek.

    Falcon 9'un ilk aşaması başarılı iniş yaptı

    60 yeni Starlink uydusunu yörüngeye götürmekle görevli Falcon 9 roketinin ilk aşama motorları, kalın alt atmosferden yükseldikten sonra roketten ayrıldı ve yerini ikinci aşama motora bıraktı.

    Ayrıca Bkz. "WhatsApp'tan koronavirüs pandemisine özel yeni çıkartma seti: 'Evde Hep Birlikte'"

    Falcon 9'dan ayrılan ilk aşama, yavaşlamak ve Dünya'ya iniş yapmak için üç motorunu ateşledi ve platforma başarılı bir iniş gerçekleştirdi. Bu iniş, SpaceX'in 51. başarılı ilk aşama kurtarması oldu.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    WhatsApp'tan koronavirüs pandemisine özel yeni çıkartma seti: 'Evde Hep Birlikte'
    9 sa.
    Netflix'e rakip HBO Max'in çıkış tarihi kesinleşti: İşte detaylar
    1 gün
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    gulnare 1 sa.
    Daha geçen ay bir tane düşmemişmiydi?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    TheStarBox (uğurcan ) 1 sa.
    Hadi be Elon reis aç su sistemi son kullanıcıya da bı deneyelim . Gerçi normalde uydu dan internet çözümlerinde yüksek ping sorunları olur ama bunlar alçak irtifa uydusu olduğu için bir nebze daha verimli olabilir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Escapetolife 2 sa.
    Arka arkaya onlarca ufo görenlerin sayısı artacak.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    fotifoti (foti ) 2 sa.
    dünya bitti uzayı da çöplük yaptık
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN SpaceX, uzaya 60 yeni Starlink uydusu gönderdi: Minimum kapsama alanı için yeterli sayıya ulaşıldı! Sonraki Horoloji dünyasını sarsan MB&F Bulldog piyasaya sürüldü 3 sa. İç mekandaki karbondioksit seviyelerini ölçen sensör patent aldı 4 sa. Pandemi sebebiyle uçak iç tasarım projesi üretildi 4 sa. Westworld'un dördüncü sezonu için resmi onay geldi 5 sa. Michael Moore, Dünya Günü kapsamında İnsanlar Gezegeni adlı belgeseli ücretsiz yayınladı 5 sa. Mercedes-Benz Türk, ürettiği 150 adet medikal kabini Sağlık Bakanlığı'na bağışlıyor 5 sa. iPhone SE Plus'ın çıkışı ertelenebilir 6 sa. Z490 yongaseti PCIe 4.0 desteğiyle geliyor-şimdilik kullanılamayacak 6 sa. ADATA XPG markası ilk oyuncu dizüstü bilgisayarını satışa sunuyor 7 sa. Snapchat beklentilerin üzerinde büyüdü, hisseler fırladı 7 sa. Koronavirüs salgınında 22 Nisan tablosu 7 sa. Noctua, LGA 1200 destekli soğutucularını doğruladı 8 sa. Uygun fiyata 144Hz sunan Nubia Play tanıtıldı 8 sa. Galaxy Tab S6 Lite'ın Türkiye çıkış tarihi açıklandı 9 sa. MSI’dan AMD tabanlı Bravo 15 ve 17 dizüstü bilgisayarlar 9 sa. WhatsApp'tan koronavirüs pandemisine özel yeni çıkartma seti: 'Evde Hep Birlikte' 9 sa. Popüler anime serisi 'One-Punch Man' film oluyor 10 sa. 2021 Opel Mokka'nın teaser videosu paylaşıldı 10 sa. Yenilenen Casper Excalibur modelleri Mayıs ayında satışa çıkacak 11 sa. Xbox Series X'in logosu ortaya çıktı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    GTA 6 dev bir haritayla gelebilir
    DonanımHaber
    Tor projesi işten çıkarmalara başladı
    DonanımHaber
    Netflix'in yeni dizisi 'Tiger King' izlenme rekorları kırdı
    DonanımHaber
    Oyun Konsollarını Fahiş Fiyata Satan İşletmelere Cezalar Kesildi
    Bölüm Sonu Canavarı
    Disney'in Yeni Filmi Artemis Fowl'dan Fragman Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    James Gunn'dan, Karantinada İzlenebilecek 54 Aksiyon Filmi Öne...
    Bölüm Sonu Canavarı
    SURVIVOR 2020
    DH Forum
    Oyun Konsollarina YUZDE 50 EK GUMRUK VERGİSİ!!
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim