SpaceX, uzaya 60 yeni Starlink uydusu gönderdi: Minimum kapsama alanı için yeterli sayıya ulaşıldı!

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SpaceX'in Starlink uydu ağı, dünyanın dört bir yanındaki insanlara, hızlı ve uygun fiyatlı internet erişimi sağlamak için tasarlanmış bir projedir. Yapılan fırlatma ile birlikte yeni bir Starlink uydu görevi daha gerçekleştirilmiş oldu. 60 yeni Starlink uydusu başarıyla yörüngedeki yerini aldı.

İlk operasyon için gerekli 400 uyduya ulaşıldı

Şirket ilk Starlink uçuşunu Mayıs 2019'da başlattı. Geçtiğimiz Kasım ayında ikinci bir uçuş ve bu yılın Ocak ayından bu yana dört uçuş daha yaptı. İsmine rağmen Starlink 6 aslında SpaceX'in büyüyen geniş bant internet hizmeti için uzaya fırlatılan yedinci uydu görevi oldu.

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SpaceX'in yeni Starlink görevinde Falcon 9 roketi okyanusa çakıldı

Bu fırlatma ile beraber SpaceX'in yörüngedeki uydu sayısı 360'tan 420'ye çıkmış oldu.

SpaceX CEO'su Elon Musk şirketin minimum internet kapsama alanı sunmaya başlamadan önce en az 400 Starlink uydusuna ihtiyaç duyulduğunu ve şirketin daha geniş ölçekli kapsama alanı sağlamak için de en az 800 uydu gerektiğini belirtmişti. Yörüngedeki uydu sayısının 420'ye çıkmasıyla birlikte ilk hizmetin ne zaman verileceği konusundaki meraklar iyice artmış oldu. İlk hizmet, Kuzey Amerika'ya verilecek.

Falcon 9'un ilk aşaması başarılı iniş yaptı

60 yeni Starlink uydusunu yörüngeye götürmekle görevli Falcon 9 roketinin ilk aşama motorları, kalın alt atmosferden yükseldikten sonra roketten ayrıldı ve yerini ikinci aşama motora bıraktı.

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Falcon 9'dan ayrılan ilk aşama, yavaşlamak ve Dünya'ya iniş yapmak için üç motorunu ateşledi ve platforma başarılı bir iniş gerçekleştirdi. Bu iniş, SpaceX'in 51. başarılı ilk aşama kurtarması oldu.

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