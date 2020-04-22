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    WhatsApp'tan koronavirüs pandemisine özel yeni çıkartma seti: 'Evde Hep Birlikte'

    WhatsApp, insanların koronavirüs pandemisi sırasında birbirleri arasındaki etkileşime yardımcı olmak için 21 yeni çıkartmadan oluşan bir set yayınladı: Evde Hep Birlikte
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    WhatsApp'tan koronavirüs pandemisine özel yeni çıkartma seti: 'Evde Hep Birlikte'
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    Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp, koronavirüs pandemisi sırasında kullanıcılarına yeni çıkartma seti yayınladı. Yeni çıkartmalar DSÖ ile ortak bir çalışmanın sonucu. Çıkartmalar, pandemi sırasında insanlar arasındaki sanal etkileşimin hem eğlenceli hem de öğretici olması için hazırlanmış.

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    Resmi olarak 'Evde Hep Birlikte' çıkartma seti olarak adlandırılan koleksiyon; pijamalarla çalışmaya, ellerimizi yıkamaya, sosyal mesafeyi korumaya ve sağlık çalışanlarının kahramanlarımız olduğu gibi konulara vurgu yapıyor.

    Türkçe dil desteği var

    WhatsApp blog gönderisinde; "İnsanların Kovid-19 salgını ve sonrasında bağlantılarını sürdürmelerine yardımcı olacak “Evde Hep Birlikte” çıkartma paketini sizlere sunmaktan ve bunun için Dünya Sağlık Örgütü ile çalışmaktan heyecan duyuyoruz. Bu gibi çıkartmalar komik, eğitici ve evrensel olabiliyor, dil, yaş ve diğer engelleri aşabiliyorlar."

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    “Evde Hep Birlikte” çıkartma paketi Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, Endonezce, Rusça, İspanyolca ve Arapça olmak üzere 10 dil desteğiyle artık WhatsApp'ta kullanımda.



    https://www.slashgear.com/whatsapp-releases-new-sticker-pack-made-for-quarantine-21617686/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    CanKucukTR (Can Küçük) 1 sa. yeni yorumcu
    Ne kadar Corona ile alakalıymış be
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