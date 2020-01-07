SpaceX, yeni Starlink uydularını uzaya gönderdi: İşte muhteşem görüntüler

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Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, Starlink internet projesi için önemli bir günü daha geride bıraktı. Bugün Starlink-2 isimli yeni bir göreve çıkan şirket, tam 60 farklı internet uydusunu başarıyla yörüngeye yerleştirdi. SpaceX'in uzaydaki Starlink uydu sayısı böylece 180'e çıkmış oldu. Bu uydulardan 120'si direkt olarak son kullanıcıya internet sağlamak için kullanılacak.

Starlink-2 misyonu Türkiye saatiyle bugün 05.19'da start verdi. Cape Canaveral Uzay Üssü'nden kalkışa geçen Falcon 9 roketi, Starlink uydularını başarılı bir şekilde uzaya fırlattı ve hemen ardından Yeryüzü'ne geri dönerek kusursuz bir iniş gerçekleştirdi. Kalkış ve iniş anlarından müthiş görüntüler:

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SpaceX, tam 60 Starlink uydusunu uzaya fırlattı: İşte müthiş görüntüler

SpaceX ayrıca tekrar kullanılabilir roket teknolojisini de her geçen yıl bir adım daha ileriye götürmeye devam ediyor. Şirket, bugün fırlatılan Falcon 9 roketini daha önce iki farklı görev için kullanmıştı. Yani aynı roket üç kez uzaya çıkıp Dünya'ya geri döndü. SpaceX'in tekrar kullanılabilir roketleri, 2010'lu yılların uzay araştırmalarındaki belki de en büyük inovasyonuydu.

Ayrıca Bkz. "ABD'li şirket 'uzaydan interneti' test etti: 400 mbit hız, 32 ms gecikme"

Starlink, bu yıl hizmete başlayacak

SpaceX başkanı Gwynne Shotwell, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamalarda Starlink projesinin 2020 yılı itibarıyla ABD'de resmen hizmet vermeye başlayacağını duyurmuştu. Basın toplantısı sırasında konuşan Shotwell, Kuzey Amerika'da hizmet sunmaya başlamak için yaklaşık 400 uyduya ihtiyaç duyduklarını söyledi. Dünya geneli servis için ise tam 1500 uyduluk dev bir filonun tamamlanması gerekiyor.

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