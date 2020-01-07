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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    SpaceX, yeni Starlink uydularını uzaya gönderdi: İşte muhteşem görüntüler

    SpaceX'in uzaydaki aktif Starlink uydu sayısı 120'ye çıktı. Şirketin hedefi bu yıl 400 uyduya ulaşıp Kuzey Amerika'da hizmete başlamak.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    SpaceX, yeni Starlink uydularını uzaya gönderdi: İşte muhteşem görüntüler
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    Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, Starlink internet projesi için önemli bir günü daha geride bıraktı. Bugün Starlink-2 isimli yeni bir göreve çıkan şirket, tam 60 farklı internet uydusunu başarıyla yörüngeye yerleştirdi. SpaceX'in uzaydaki Starlink uydu sayısı böylece 180'e çıkmış oldu. Bu uydulardan 120'si direkt olarak son kullanıcıya internet sağlamak için kullanılacak.

    Starlink-2 misyonu Türkiye saatiyle bugün 05.19'da start verdi. Cape Canaveral Uzay Üssü'nden kalkışa geçen Falcon 9 roketi, Starlink uydularını başarılı bir şekilde uzaya fırlattı ve hemen ardından Yeryüzü'ne geri dönerek kusursuz bir iniş gerçekleştirdi. Kalkış ve iniş anlarından müthiş görüntüler:

    İlginizi Çekebilir Avatar SpaceX, tam 60 Starlink uydusunu uzaya fırlattı: İşte müthiş görüntüler

    SpaceX ayrıca tekrar kullanılabilir roket teknolojisini de her geçen yıl bir adım daha ileriye götürmeye devam ediyor. Şirket, bugün fırlatılan Falcon 9 roketini daha önce iki farklı görev için kullanmıştı. Yani aynı roket üç kez uzaya çıkıp Dünya'ya geri döndü. SpaceX'in tekrar kullanılabilir roketleri, 2010'lu yılların uzay araştırmalarındaki belki de en büyük inovasyonuydu.

    Ayrıca Bkz. "ABD'li şirket 'uzaydan interneti' test etti: 400 mbit hız, 32 ms gecikme"

    Starlink, bu yıl hizmete başlayacak

    SpaceX başkanı Gwynne Shotwell, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamalarda Starlink projesinin 2020 yılı itibarıyla ABD'de resmen hizmet vermeye başlayacağını duyurmuştu. Basın toplantısı sırasında konuşan Shotwell, Kuzey Amerika'da hizmet sunmaya başlamak için yaklaşık 400 uyduya ihtiyaç duyduklarını söyledi. Dünya geneli servis için ise tam 1500 uyduluk dev bir filonun tamamlanması gerekiyor. 



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    Galaxy. 2 hf.
    Yakın gelecekte uzayda büyük gelişmeler olacak gibi duruyor

    Uzay madenciliği mesela ne zaman başlar acaba
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    CoreXXX 2 hf.
    elon musk oldu tony stark. adamda ne vizyon var. ülkemizde acun abd de elon:)
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