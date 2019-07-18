ABD'li şirket 'uzaydan interneti' test etti: 400 mbit hız, 32 ms gecikme

Uzaydan internet denilince genelde Elon Musk'ın Starlink projesi veya son zamanlarda atak yapan Amazon akıllarımıza geliyor. Ancak yörüngeden internet yarışında şu anda hem SpaceX'in hem de Amazon'un önünde olan bir şirket var. Geçtiğimiz şubat ayında ilk uydularını yörüngeye yerleştiren ABD'li firma OneWeb, gerçekleştirilen ilk testlerde oldukça etkileyici hız ve gecikme değerlerine ulaşmayı başardı.
Resmi internet sitesi üzerinden açıklama yapan şirket, tam 400 mbit hız ve ortalama 32 milisaniye gecikme değerleri elde edildiğini duyurdu. OneWeb'in yayınladığı yazıda,"Güney Kore'nin Seoul şehrinde gerçekleştirdiğimiz testler, OneWeb uydu ağının yapabileceklerini en iyi şekilde gösteriyor. Dünyanın her tarafında yüksek hızlı genişbant internet sağlayabileceğimiz kanıtlamış olduk." ifadeleri kullanıldı.
OneWeb uydu ağının geleceğiyle ilgili de bazı açıklamalar yapan şirket, 2020 yılı itibarıyla sınırlı bir kapasiteyle de olsa bazı bölgelerde hizmet vermeye başlayacaklarını belirtti. OneWeb'in asıl hedefiyse 2021'de küresel olarak internet hizmeti sağlamaya başlamak. Şirket öncelikle 650 uyduyu (2021 yılına kadar), uzun vadede ise toplamda 1980 uyduyu yörüngeye yerleştirmeyi planlıyor.
Ayrıca Bkz. "Jeff Bezos: Uzaya milyarlarca dolar harcıyorum çünkü Dünya'yı mahvediyoruz"
Virginia merkezli bir startup olan OneWeb, şu anda dünyanın birçok ünlü şirketinden yatırım alıyor. OneWeb'e destek olan firmalar arasında Coca-Cola, Softbank, Airbus ve Richard Branson'un Virgin Grup'u gibi uluslararası dev şirketler dikkat çekiyor. Analistlerin ifadelerine göre OneWeb, internet projesinde başarıya ulaşması halinde gelecekte dev bir şirkete dönüşebilir.
OneWeb'in uyduları yaklaşık bir çamaşır makinesi boyutlarında ve 148 kilogram ağırlığında. Ku-Bandı frekansında çalışan uyduların Antarktika hariç Dünya'nın her tarafındayüksek hızlı 3G, LTE, 5G ve Wi-Fi internet sağlayabileceği söyleniyor. OneWeb'in sağlayacağı küresel bağlantıyla uçaklar, arabalar ve gemiler gibi araçlar transit halindeyken yüksek hızlı internetten faydalanabilecek. Ayrıca internetin ulaşamadığı ekonomik anlamda geri kalmış bölgelere de kolaylıkla internet sağlanabilecek.
ABD Federal İletişim Kurulu, geçtiğimiz yıl sektöre rekabet getireceğini söyleyerek uzaydan internet projelerini desteklediklerini açıklamıştı. Dünyanın diğer taraflarında ise bu projelere nasıl tepkilerin verileceği elbette şu an için bilinmiyor. Örneğin yakın zamanda bu uydular Türkiye'de de hizmet verebilecek duruma gelebilir. Ancak devlet tarafında vatandaşların bu hizmetten yararlanmasına izin verilir mi bunu zaman gösterecek.
Resmi internet sitesi üzerinden açıklama yapan şirket, tam 400 mbit hız ve ortalama 32 milisaniye gecikme değerleri elde edildiğini duyurdu. OneWeb'in yayınladığı yazıda,"Güney Kore'nin Seoul şehrinde gerçekleştirdiğimiz testler, OneWeb uydu ağının yapabileceklerini en iyi şekilde gösteriyor. Dünyanın her tarafında yüksek hızlı genişbant internet sağlayabileceğimiz kanıtlamış olduk." ifadeleri kullanıldı.
OneWeb uydu ağının geleceğiyle ilgili de bazı açıklamalar yapan şirket, 2020 yılı itibarıyla sınırlı bir kapasiteyle de olsa bazı bölgelerde hizmet vermeye başlayacaklarını belirtti. OneWeb'in asıl hedefiyse 2021'de küresel olarak internet hizmeti sağlamaya başlamak. Şirket öncelikle 650 uyduyu (2021 yılına kadar), uzun vadede ise toplamda 1980 uyduyu yörüngeye yerleştirmeyi planlıyor.
Ayrıca Bkz. "Jeff Bezos: Uzaya milyarlarca dolar harcıyorum çünkü Dünya'yı mahvediyoruz"
OneWeb projesi büyük yatırımlar alıyor
Virginia merkezli bir startup olan OneWeb, şu anda dünyanın birçok ünlü şirketinden yatırım alıyor. OneWeb'e destek olan firmalar arasında Coca-Cola, Softbank, Airbus ve Richard Branson'un Virgin Grup'u gibi uluslararası dev şirketler dikkat çekiyor. Analistlerin ifadelerine göre OneWeb, internet projesinde başarıya ulaşması halinde gelecekte dev bir şirkete dönüşebilir.
OneWeb'in uyduları yaklaşık bir çamaşır makinesi boyutlarında ve 148 kilogram ağırlığında. Ku-Bandı frekansında çalışan uyduların Antarktika hariç Dünya'nın her tarafındayüksek hızlı 3G, LTE, 5G ve Wi-Fi internet sağlayabileceği söyleniyor. OneWeb'in sağlayacağı küresel bağlantıyla uçaklar, arabalar ve gemiler gibi araçlar transit halindeyken yüksek hızlı internetten faydalanabilecek. Ayrıca internetin ulaşamadığı ekonomik anlamda geri kalmış bölgelere de kolaylıkla internet sağlanabilecek.
Türkiye'de kullanılabilecek mi?
ABD Federal İletişim Kurulu, geçtiğimiz yıl sektöre rekabet getireceğini söyleyerek uzaydan internet projelerini desteklediklerini açıklamıştı. Dünyanın diğer taraflarında ise bu projelere nasıl tepkilerin verileceği elbette şu an için bilinmiyor. Örneğin yakın zamanda bu uydular Türkiye'de de hizmet verebilecek duruma gelebilir. Ancak devlet tarafında vatandaşların bu hizmetten yararlanmasına izin verilir mi bunu zaman gösterecek.
https://arstechnica.com/information-technology/2019/07/onewebs-low-earth-satellites-hit-400mbps-and-32ms-latency-in-new-test/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Türk GSM şirketleri internet servis sağlayıcıları patlar çok kazandılar
Cep telefon numarası kullanmak gereksiz olur insanları kolayca takıp edemezler
Ok yaydan çıktı
Superonline fiber internet kullanıyorum pahalı ama kaliteli daha iyisi yok.
Var diyenler kendilerini kandırır.