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ABD'li şirket 'uzaydan interneti' test etti: 400 mbit hız, 32 ms gecikme

ABD'li şirket OneWeb, şubat ayında ilk internet uydularını yörüngeye yerleştirmişti. Şirket geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen bir testte etkileyici hız ve gecikme değerlerine ulaştı.
2 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
3,9b
145
16
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Uzaydan internet denilince genelde Elon Musk'ın Starlink projesi veya son zamanlarda atak yapan Amazon akıllarımıza geliyor. Ancak yörüngeden internet yarışında şu anda hem SpaceX'in hem de Amazon'un önünde olan bir şirket var. Geçtiğimiz şubat ayında ilk uydularını yörüngeye yerleştiren ABD'li firma OneWeb, gerçekleştirilen ilk testlerde oldukça etkileyici hız ve gecikme değerlerine ulaşmayı başardı.

Resmi internet sitesi üzerinden açıklama yapan şirket, tam 400 mbit hız ve ortalama 32 milisaniye gecikme değerleri elde edildiğini duyurdu. OneWeb'in yayınladığı yazıda,"Güney Kore'nin Seoul şehrinde gerçekleştirdiğimiz testler, OneWeb uydu ağının yapabileceklerini en iyi şekilde gösteriyor. Dünyanın her tarafında yüksek hızlı genişbant internet sağlayabileceğimiz kanıtlamış olduk." ifadeleri kullanıldı.

OneWeb uydu ağının geleceğiyle ilgili de bazı açıklamalar yapan şirket, 2020 yılı itibarıyla sınırlı bir kapasiteyle de olsa bazı bölgelerde hizmet vermeye başlayacaklarını belirtti. OneWeb'in asıl hedefiyse 2021'de küresel olarak internet hizmeti sağlamaya başlamak. Şirket öncelikle 650 uyduyu (2021 yılına kadar), uzun vadede ise toplamda 1980 uyduyu yörüngeye yerleştirmeyi planlıyor.

Ayrıca Bkz. "Jeff Bezos: Uzaya milyarlarca dolar harcıyorum çünkü Dünya'yı mahvediyoruz"

OneWeb projesi büyük yatırımlar alıyor


Virginia merkezli bir startup olan OneWeb, şu anda dünyanın birçok ünlü şirketinden yatırım alıyor. OneWeb'e destek olan firmalar arasında Coca-Cola, Softbank, Airbus ve Richard Branson'un Virgin Grup'u gibi uluslararası dev şirketler dikkat çekiyor. Analistlerin ifadelerine göre OneWeb, internet projesinde başarıya ulaşması halinde gelecekte dev bir şirkete dönüşebilir.

OneWeb'in uyduları yaklaşık bir çamaşır makinesi boyutlarında ve 148 kilogram ağırlığında. Ku-Bandı frekansında çalışan uyduların Antarktika hariç Dünya'nın her tarafındayüksek hızlı 3G, LTE, 5G ve Wi-Fi internet sağlayabileceği söyleniyor. OneWeb'in sağlayacağı küresel bağlantıyla uçaklar, arabalar ve gemiler gibi araçlar transit halindeyken yüksek hızlı internetten faydalanabilecek. Ayrıca internetin ulaşamadığı ekonomik anlamda geri kalmış bölgelere de kolaylıkla internet sağlanabilecek.

Türkiye'de kullanılabilecek mi?


ABD Federal İletişim Kurulu, geçtiğimiz yıl sektöre rekabet getireceğini söyleyerek uzaydan internet projelerini desteklediklerini açıklamıştı. Dünyanın diğer taraflarında ise bu projelere nasıl tepkilerin verileceği elbette şu an için bilinmiyor. Örneğin yakın zamanda bu uydular Türkiye'de de hizmet verebilecek duruma gelebilir. Ancak devlet tarafında vatandaşların bu hizmetten yararlanmasına izin verilir mi bunu zaman gösterecek.  

https://arstechnica.com/information-technology/2019/07/onewebs-low-earth-satellites-hit-400mbps-and-32ms-latency-in-new-test/ Yorum Yaz
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kempooo 26 dk.
bu interneti kullanmak için ihtiyacınız olan şey bir alıcı ve televizyonlardakine benzer bi anten kısacası devlet yasaklasa bile bence baş edemez ve bunu bilir ayrıca yakın zamanda bizim internet sağlayıcıları tarafından bu uzaydan internetle ilgili kara propaganda yakında başlar onun için tek diyeceğim bekleyin ve zamanı gelince hiç düşünmeden alın ondan sonra görürüm altyapı bize ait değil başkasına diyerek bir ayda ankaranın göbeiğnide internet bağlamayanları :)
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DH Misafiri 28 dk.
Kimse engel olamaz güneşin ışığını kesmek gibi bir şey
Türk GSM şirketleri internet servis sağlayıcıları patlar çok kazandılar
Cep telefon numarası kullanmak gereksiz olur insanları kolayca takıp edemezler
Ok yaydan çıktı
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Şeref60 30 dk.
Biz hala 4,5g ile uğraşıyoruz
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ramazan_yıldız 31 dk.
Annemin evinde Vodafone net 100 mb 69 liraya eski hattım duruyor bende de 25 mb superonline var ama superonline hiç takılmadan 4k video açarken vodafone 100 mb takılıyor nedense 😏😏
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mck94 1 sa.
Turk telekom kullaniyorum. Merkezi bir yerde alabildigim max. hiz 4mbit adsl
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berk768 1 sa.
Türkiye'de altyapı zaten iyi durumda gelmesine gerek yok.
Superonline fiber internet kullanıyorum pahalı ama kaliteli daha iyisi yok.
Var diyenler kendilerini kandırır.
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raxetul 1 sa. berk768
Var
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GAMBIT 1 sa. berk768
Daha iyisi var. Vodafone fiber kullanıyorum 200mbit 99 TL.
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LoLo35 16 dk.
Alt yapı iyi durumdamı ?? Yil olmus 2019 biz hala 5mgbt ile baglaniyoruz 6 gorursek mutlu oluyoruz ! Dunyanin en pahali internetini kullaniyoruz
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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zdniz 1 sa.
yüzde 200 vergiyle kullanabilirsiniz nasılsa üretenden daha çok kazanan bir devletimiz var tüm düzenlemeleri vatandaşa diğil parası olanlara göre düzenleyen bir devlet çok yakında irana dünüşcez gibi bir his var içimde son gelişmelerden sonra
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DH Misafiri 1 sa.
en ufak bir bulutlanmada 300ms ping 8mbit download boş işler bunlar. Gelecek 5G ve 6G de. Uydu işinin bu kadar pohpohlanması gözetleme ve istihbarat açısından, internet veriyoruz diye tüm dalgaları dinleyecekler.
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codered1983 7 dk. DH Misafiri
Forum silinebilir.

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Musty3535123 1 sa.
bizimkiler izin vermez nasıl versin. paraları söğüşleyip altyapı yapmamakla meşguller.
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