Spider-Man 2'deki Doctor Octopus, Tom Holland'ın başrolü olduğu Spider-Man 3'te yer alabilir

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Bildiğiniz üzere şu anda Disney, yeni bir Spider-Man filmi üzerinde çalışıyor. Tom Holland'ın başrolü olduğu serinin üçüncü filmi olacak olan bu yeni filmde hayranların kafası biraz karışacak gibi duruyordu ve çıkan son haber durumu iyice karıştırdı.

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2004 yılında yayınlanan Tobey Maguire'ın başrolünde olduğu Spider-Man serisinin ikinci filmi, çoğu izleyicinin en sevdiği Spider-Man filmi konumunda. Filmi güzel yapan detaylardan biri de Doctor Octopus karakterini canlandıran Alfred Molina'ydı. Çıkan son söylentiye göre ise kendisi Tom Holland'ın başrolü olduğu Spider-Man 3 filminde bu karakteri tekrar canlandırmak için dönecek.

Her ne kadar şu anda sadece söylenti olarak kalsa da bu durumun olması imkansız değil. Geçtiğimiz aylarda bambaşka bir Spider-Man serisi olan The Amazing Spider-Man'in ikinci filminde Jamie Foxx'un canlandırdığı baş düşman Electro'nun aynı karakter ile Spider-Man 3'te yer alacağı açıklanmıştı. Ayrıca farklı evrenler konusunda fazlasıyla ustalaşmış bir isim olan Doctor Strange'in de yeni Spider-Man'in akıl hocası olacağı ve Spider-Man 3'te yer alacağı açıklanmıştı.

İlk üçlemeden bir karakterin de yeni filmde bulunacak olması çok şaşırtıcı olmaz ancak gayet keyifli bir durum olur. Sadece kafamız biraz karışabilir ama Marvel'ın da bu işi rahatça çözeceğini söyleyebiliriz.

Spider-Man 3, 17 Aralık 2021'de yayınlanacak ve şu anda çekimleri devam ediyor.

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