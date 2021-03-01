Zack Snyder's Justice League'den resmi bir klip yayınlandı

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2017 yılında yayınlanan Justice League'in ilk yönetmeni Zack Snyder'ın versiyonu olarak yayınlanacak olan Zack Snyder's Justice League'den yeni bir klip yayınlandı.

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Zack Snyder's Justice League'den merakla beklenen yeni fragman paylaşıldı

IGN Fan Fest esnasında paylaşılan bu özel klibin adı The Mother Box Origins. Klipte Tom Waits'in Time isimli şarkısı eşliğinde karakterlerin kabartma şekilde tasarlanmış heykellerini görüyoruz. Ana karakterlerin tamamını ve onlarla alakalı birçok detayı klipte bulabilirsiniz. İzlemesi keyifli bir klip olduğunu söyleyebilirim.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde yönetmen Zack Snyder, filmin ciddi anlamda şaşırtıcı bir son ile biteceğini söyledi. Sonu ile ilgili olarak Snyder tam olarak "cliffhanger" kelimesini kullandı. Ayrıca bir önceki açıklamasında da filmin sonunda beklemediğimiz bir karakterin gözükeceğini söylemişti.

Zack Snyder's Justice League'in yayın tarihi 18 Mart 2021. 4 saatlik bir film şeklinde yayınlanacak. Film Amerika'da HBO Max'te yayınlanacak, Türkiye'de nasıl yayınlanacağı ilerleyen günlerde açıklanacak. Bahsi geçen klibi aşağıdan izleyebilirsiniz.

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