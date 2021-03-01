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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Zack Snyder's Justice League'den resmi bir klip yayınlandı

    HBO Max'te yayınlanacak olan Zack Snyder's Justice League'den yeni bir klip yayınlandı. Klibin ismi The Mother Box Origins. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    01 Mart 2021, 10:01 (1 hf.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Zack Snyder's Justice League'den resmi bir klip yayınlandı
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    2017 yılında yayınlanan Justice League'in ilk yönetmeni Zack Snyder'ın versiyonu olarak yayınlanacak olan Zack Snyder's Justice League'den yeni bir klip yayınlandı.

    Ayrıca Bkz. "Yeni bir Superman filmi geliyor: Başrolde Henry Cavill yok"

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    IGN Fan Fest esnasında paylaşılan bu özel klibin adı The Mother Box Origins. Klipte Tom Waits'in Time isimli şarkısı eşliğinde karakterlerin kabartma şekilde tasarlanmış heykellerini görüyoruz. Ana karakterlerin tamamını ve onlarla alakalı birçok detayı klipte bulabilirsiniz. İzlemesi keyifli bir klip olduğunu söyleyebilirim.

    Ayrıca geçtiğimiz günlerde yönetmen Zack Snyder, filmin ciddi anlamda şaşırtıcı bir son ile biteceğini söyledi. Sonu ile ilgili olarak Snyder tam olarak "cliffhanger" kelimesini kullandı. Ayrıca bir önceki açıklamasında da filmin sonunda beklemediğimiz bir karakterin gözükeceğini söylemişti.

    Zack Snyder's Justice League'in yayın tarihi 18 Mart 2021. 4 saatlik bir film şeklinde yayınlanacak. Film Amerika'da HBO Max'te yayınlanacak, Türkiye'de nasıl yayınlanacağı ilerleyen günlerde açıklanacak. Bahsi geçen klibi aşağıdan izleyebilirsiniz.



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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    S.T.A.L.K.E.R. 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Adamın habere verdiği tepkiye bak :D okuma geç ben memnunum böyle haberler görmekten, donanım haberleri ile birlikte arada bu tarz haberler görmek güzel oluyor. Ayrıca magazinsel bir haberle alakası yok. Millet boş yapmayı seviyor
    Adamın habere verdiği tepkiye bak :D okuma geç ben memnunum böyle haberler görmekten, donanım haberleri ile birlikte arada bu tarz haberler görmek güzel oluyor....
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    1 Yanıt Yanıtla +15
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    BoRriZ (Barış K.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    ya ne uzattılar bunu arkadaş. ne Snyder Cut'mış ya. sanki Oscar'a aday film çıkıyor.
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    231407 (Barış Özdemir) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu film müthiş olacak
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gına geldi yeminle bu filmin haberlerini görmekten. Moderatör arkadaş seviyorsun anladıkta kendine sakla azıcıkta......
    Yanıtla +2
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    K K_Spartakus (kemal ertem) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Magazin mi ? Hani nerede ?



    Yapım aşamasında teknoloji içeren bir sinema yapımı nasıl magazin oluyor merak ettim ?



    Sinema tek başına magazin değil, içerisinde bir çok kesime hitap edecek parça var.
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    BoRriZ (Barış K.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    ya ne uzattılar bunu arkadaş. ne Snyder Cut'mış ya. sanki Oscar'a aday film çıkıyor.
    Yanıtla +6
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    231407 (Barış Özdemir) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu film müthiş olacak
    Yanıtla +4
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    S.T.A.L.K.E.R. 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Adamın habere verdiği tepkiye bak :D okuma geç ben memnunum böyle haberler görmekten, donanım haberleri ile birlikte arada bu tarz haberler görmek güzel oluyor. Ayrıca magazinsel bir haberle alakası yok. Millet boş yapmayı seviyor
    1 Yanıt Yanıtla +15
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    Lord Melkor (Erdinç Durmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) S.T.A.L.K.E.R.
    Ama bu filmi donanımhaber ayrı bir sahiplenmiş gibi. Sinema sitelerinde bile bu kadar haberi yapılmıyordur. Reklam desem wb dhye reklam verecek değil. İlginç
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yeter ulan yeter, her gün aynı haber. Ne aptal bir site oldu bu donanımhaber ya, yazık lan! Donanımhaber mi magazinhaber mi belli değil, çok ayıp ediyorsunuz artık.
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    D Dracoo 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Güzel bir film çıkmıştır ortaya umarım. Sinemada izlediğim pek istediğim gibi değildi.
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