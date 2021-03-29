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    Godzilla vs. Kong inceleme puanları paylaşıldı: "Tam bir görsel şölen"

    Godzilla vs. Kong'un incelemele puanları paylaşıldı. Filmin muhteşem canavar dövüşleriyle tam bir görsel şölen sunduğu ancak hikaye ve karakterler tarafında eksik kaldığı belirtiliyor.
    29 Mart 2021, 19:42 (Güncellendi, 2 sa.)
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Godzilla vs. Kong inceleme puanları paylaşıldı:
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    Yılın en merakla beklenen filmlerinden olan Godzilla vs. Kong nihayer seyircilerle buluşmaya başladı. Geçtiğimiz hafta 25 ülkede vizyona giren filmin inceleme ambargosu da bugün itibarıyla kalkmış durumda.

    Paylaşılan incelemelere baktığımızda Godzilla vs. Kong'un genel anlamıyla beğenildiğini görüyoruz. Eleştirmenler filmin görsel tarafına özellikle büyük övgüler yapmış. Godzilla ve King Kong'un tüm ihtişamlarıyla karşı karşıya geldiğini ve iki canavarın dövüşlerinin özellikle de beyaz perdede muhteşem göründüğü belirtiliyor.

    Diğer taraftan filmin senaryosu ve insan karakterleri ise eleştirmenlerden genel anlamıyla olumsuz notlar almış. Özellikle de karakterlerin iki boyutlu ve yeterince gelişmemiş olduğu belirtiliyor. Senaryonun ise beklendiği gibi basit kaldığı ancak yine de muhteşem dövüşlerin yanında tatmin edici bir deneyim sunduğu yönünde ifadeler kullanılmış.

    Eleştirmenlerin ifadelerine göre Godzilla vs Kong, serideki en iyi aksiyon sahnelerine sahip. İki dev canavarın dövüşünü izlemek isteyenler için film tam olarak bekleneni verecek gibi görünüyor. Ancak görsellikten daha fazlasını arayanlar biraz hayal kırıklığına uğrayabilir.

    Metacritic: 65 / Rotten Tomatoes: %83



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    MEGA1178 10 saat önce

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    musty578 1 gün önce

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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Günümüzde özellikle gelişmiş ülkelerdeki üretilen film ve oyunlardaki görsellik muazzam. Ama konu filmin senaryosu, montajı veya oyunların oynanış ve tekniğine gelince çuvallıyorlar. Muhtemelen işçiliği dünyanın en yetenekli ve ucuz sanatçılarına yaptırıyorlar ama iş montaja, senaryoya ve asıl yönetmen ve yapımcının sorumlusu olduğu yere gelince bir abukluk ortayı çıkıyor. Bunlar için de belki kendileri yapmayıp arka planda yetenekli birilerine yaptırmak gerekiyor. Ama kendi imzasından ve ününden vazgeçmek istemiyor tabii kurum ve kişiler orada takılıyor iş. Her şey parayla ama nereye kadar.
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    WB 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Imdb 7,4
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    Return to Monke (Stigin DHli kuzeni ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Rotten Tomatoes'daki %'ler aslında çok yanıltıcı gözüküyor. Doğrusu aslında pozitif yorumların oranı ve bu pozitif yorumlar 10/10 değil tabi ki. Bu film için "6.40 out of 10 average rating" var. Bence bu tipte bir film için gayet iyi.
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