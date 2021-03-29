Godzilla vs. Kong inceleme puanları paylaşıldı: "Tam bir görsel şölen"

Tam Boyutta Gör

Yılın en merakla beklenen filmlerinden olan Godzilla vs. Kong nihayer seyircilerle buluşmaya başladı. Geçtiğimiz hafta 25 ülkede vizyona giren filmin inceleme ambargosu da bugün itibarıyla kalkmış durumda.

Paylaşılan incelemelere baktığımızda Godzilla vs. Kong'un genel anlamıyla beğenildiğini görüyoruz. Eleştirmenler filmin görsel tarafına özellikle büyük övgüler yapmış. Godzilla ve King Kong'un tüm ihtişamlarıyla karşı karşıya geldiğini ve iki canavarın dövüşlerinin özellikle de beyaz perdede muhteşem göründüğü belirtiliyor.

Diğer taraftan filmin senaryosu ve insan karakterleri ise eleştirmenlerden genel anlamıyla olumsuz notlar almış. Özellikle de karakterlerin iki boyutlu ve yeterince gelişmemiş olduğu belirtiliyor. Senaryonun ise beklendiği gibi basit kaldığı ancak yine de muhteşem dövüşlerin yanında tatmin edici bir deneyim sunduğu yönünde ifadeler kullanılmış.

Eleştirmenlerin ifadelerine göre Godzilla vs Kong, serideki en iyi aksiyon sahnelerine sahip. İki dev canavarın dövüşünü izlemek isteyenler için film tam olarak bekleneni verecek gibi görünüyor. Ancak görsellikten daha fazlasını arayanlar biraz hayal kırıklığına uğrayabilir.

Metacritic: 65 / Rotten Tomatoes: %83

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