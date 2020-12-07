Spider-Man evreninde geçen Morbius filminden fragman paylaşıldı

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Bildiğiniz gibi Disney, neredeyse tüm Marvel çizgi roman karakterlerinin film haklarına sahip. X-Men ve Fantastic Four ekiplerinin haklarına sahip değildi ancak Fox'u satın alarak o karakterlerin film haklarını da elde etmiş oldu. Şu anda Disney'in elinde sadece Spider-Man evrenindeki karakterler bulunmuyor. Onların film hakkı da Sony'de.

Sony de elinde bulundurduğu Spider-Man karakterleri için bir film evreni yaratmaya karar vermişti. Bu evrenin içerisinde Spider-Man özelinde filmler olacağı gibi evrendeki diğer karakterlerin de filmi olacak. Venom'ın ilk filmi ve ikinci filmi de bu evrene dahil. Bu evrene dahil olan bir diğer film ise Morbius. Bir vampir olan Morbius'u, FoxKids'te yayınlanan popüler Spider-Man animasyonunda görmüştük.

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Hem ilk fragmanda hem bu fragmanda gördüğümüz gibi Spider-Man evreninden karakterler bulunuyor. Spider-Man fiziksel olarak bu filmde bulunmasa da duvardaki resim sayesinde aynı evrende olduklarını anlayabiliyoruz.

Morbius filminin yönetmenliğini Daniel Espinosa üstleniyor, senaristliğini ise Matt Sazama ve Burk Sharpless üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Jared Leto, Michael Keaton, Adria Arjona, Matt Smith, Tyrese Gibson, Corey Johnson, Jared Harris ve Kadrolsha Ona Carole gibi isimler bulunuyor. 19 Mart 2021'de vizyona girmesi bekleniyor.

Aşağıdan film için yayınlanan yeni fragmanı izleyebilirsiniz. Fragman 1.00'da başlıyor.

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