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    Spider-Man evreninde geçen Morbius filminden fragman paylaşıldı

    Sony'nin kurduğu Spider-Man evreninde geçen, başrolde Jared Leto'nun olduğu Morbius filminden yeni bir fragman paylaşıldı. Fragmanda hem yeni hem de eski sahneler bulunuyor.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Spider-Man evreninde geçen Morbius filminden fragman paylaşıldı
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    Bildiğiniz gibi Disney, neredeyse tüm Marvel çizgi roman karakterlerinin film haklarına sahip. X-Men ve Fantastic Four ekiplerinin haklarına sahip değildi ancak Fox'u satın alarak o karakterlerin film haklarını da elde etmiş oldu. Şu anda Disney'in elinde sadece Spider-Man evrenindeki karakterler bulunmuyor. Onların film hakkı da Sony'de.

    Sony de elinde bulundurduğu Spider-Man karakterleri için bir film evreni yaratmaya karar vermişti. Bu evrenin içerisinde Spider-Man özelinde filmler olacağı gibi evrendeki diğer karakterlerin de filmi olacak. Venom'ın ilk filmi ve ikinci filmi de bu evrene dahil. Bu evrene dahil olan bir diğer film ise Morbius. Bir vampir olan Morbius'u, FoxKids'te yayınlanan popüler Spider-Man animasyonunda görmüştük.

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    Hem ilk fragmanda hem bu fragmanda gördüğümüz gibi Spider-Man evreninden karakterler bulunuyor. Spider-Man fiziksel olarak bu filmde bulunmasa da duvardaki resim sayesinde aynı evrende olduklarını anlayabiliyoruz. 

    Morbius filminin yönetmenliğini Daniel Espinosa üstleniyor, senaristliğini ise Matt Sazama ve Burk Sharpless üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Jared Leto, Michael Keaton, Adria Arjona, Matt Smith, Tyrese Gibson, Corey Johnson, Jared Harris ve Kadrolsha Ona Carole gibi isimler bulunuyor. 19 Mart 2021'de vizyona girmesi bekleniyor.

    Aşağıdan film için yayınlanan yeni fragmanı izleyebilirsiniz. Fragman 1.00'da başlıyor.



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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    BekirHan (Bekir Han) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çizgifilmde olduğu gibi morbius tarafından ısırılan örümcek adam mutasyona uğrayıp yaratığa dönüşecek mi acaba?
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    AnadoluEfes 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu fragman 10 ay önce yayınlandı

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    KeremVhdt 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    fragmanların hepsi aynı gibi geliyor bana
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    Suppordle (Bahadır ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) KeremVhdt
    Aynı zaten en sadece aralara milisaniyelik sekanslar eklemişler.
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    Guest-CA5FFA1B5 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Morbius , ilk Spiderman filminin evreninde geçiyor. Duvarda "Katil" yazılı Tobey Maguire'li poster var. Ayrıca Tom Holland'ın ilk Spiderman filmindeki kötü karakteri de bu filmde ve ilk Spiderman evreninde olacağını görüyoruz.
    Geçenlerde Amazing Spiderman 2 de oynamış Jamie Foxx , Electro rolüyle , Tom Holland'lı 3. filmde Electo rolüyle tekrar gelecek. Son olarak, ilk Spiderman filmlerinde gazete sahibi olan jonah jameson , Tom Holland filminin sonunda yine Spiderman'e atıp tutuyordu. Kısacı 3 Spiderman filmide birbiri ile bağlantılı ve birbiri içinde paralel evren mantığıyla geçiyor. Sony , Spider-Man: Into the Spider-Verse'i yapacak gibi duruyor.
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    alprkrkmz (alper korkmaz) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hay evreninize. Yetti artık evren de evren, evren de evren. 10 sene önceki sinemayı özlüyoruz. Süper kahraman vs filmlerinden gına geldi yemin ederim.
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    Moueson 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yeni fragman dediğiniz önceki fragmandan farklı hiç bir şey göstermiyor.
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