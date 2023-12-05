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    Anlık Bildirim

    PS5 için çıkacak The Last of Us Part II Remastered için yeni video yayınlandı

    Naughty Dog ve Sony, PlayStation 5'e gelecek The Last of Us Part II Remastered oyunu için yeni fragman yayınladı. No Return modu nasıl olacak sorusu yanıt buldu.

    PS5 için çıkacak The Last of Us Part II Remastered, orijinal oyunun yalnızca grafikleri yenilenmiş bir versiyonu olmayacak. Naughty Dog, PS4 sürümünde olmayan yeni modlar da getirecek.

    The Last of Us Part II Remastered nasıl olacak?

    Yeni yayınlanan The Last of Us Part II Remastered PS5 fragmanında No Return modu tanıtılıyor. Naughty Dog’un da belirttiği gibi No Return, Roguelike türünde bir hayatta kalma modu olacak.

    Oyuncular, her biri kendi özgü oynanış tarzına sahip birçok ana karakter ve çeşitli silahlar arasından seçim yapabilecek. Oyuncular, oyunun pek çok yerine rastgele dağıtılmış, düşmanlar ve yaratıklarla karşılaşacak. Genel amaç, türlü tehlikelerle dolu yerlerden geçmek ve mümkün olduğunca uzun süre savaşmak. İlerledikçe yeni karakterler, silahlar ve içeriklerin kilidi açılacak.

    The Last of Us Part II Remastered ne zaman çıkacak?

    Last of Us Part II Remastered, No Return moduna ek olarak orijinal oyunda yer verilmeyen üç seviye ile birlikte gitar çalma modunun yeni versiyonunu içerecek. Oyun, bugün ön siparişe açılacak, 19 Ocak 2024 tarihinde de PS 5 için çıkış yapacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    siskojahrein 1 gün önce

    çocuklar laseri gözlerine tutar diye koymamıştır...

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Sonrakiler Yükleniyor
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