PS5 için çıkacak The Last of Us Part II Remastered için yeni video yayınlandı

- The Last of Us Part II Remastered nasıl olacak?
- The Last of Us Part II Remastered ne zaman çıkacak?
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PS5 için çıkacak The Last of Us Part II Remastered, orijinal oyunun yalnızca grafikleri yenilenmiş bir versiyonu olmayacak. Naughty Dog, PS4 sürümünde olmayan yeni modlar da getirecek.
The Last of Us Part II Remastered nasıl olacak?
Yeni yayınlanan The Last of Us Part II Remastered PS5 fragmanında No Return modu tanıtılıyor. Naughty Dog’un da belirttiği gibi No Return, Roguelike türünde bir hayatta kalma modu olacak.
Oyuncular, her biri kendi özgü oynanış tarzına sahip birçok ana karakter ve çeşitli silahlar arasından seçim yapabilecek. Oyuncular, oyunun pek çok yerine rastgele dağıtılmış, düşmanlar ve yaratıklarla karşılaşacak. Genel amaç, türlü tehlikelerle dolu yerlerden geçmek ve mümkün olduğunca uzun süre savaşmak. İlerledikçe yeni karakterler, silahlar ve içeriklerin kilidi açılacak.
The Last of Us Part II Remastered ne zaman çıkacak?
Last of Us Part II Remastered, No Return moduna ek olarak orijinal oyunda yer verilmeyen üç seviye ile birlikte gitar çalma modunun yeni versiyonunu içerecek. Oyun, bugün ön siparişe açılacak, 19 Ocak 2024 tarihinde de PS 5 için çıkış yapacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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çocuklar laseri gözlerine tutar diye koymamıştır...
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.