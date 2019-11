Spider-Man: Into the Spider-Verse 2'nin vizyon tarihi açıklandı

Tam Boyutta Gör

Spider-Man: Into the Spider-Verse 2'nin vizyon tarihi nihayet bugün açıklandı. Yapımcı firma Sony Studios, yeni filmin 8 Nisan 2022 tarihinde sinemaseverlerle buluşacağını duyurdu. Into the Spider-Verse 2'nin başrolünde yine Miles Morales'i izleyeceğiz.

Yeni filmle ilgili vizyon tarihi dışında henüz herhangi bir detay verilmedi. 2018 yılında vizyona giren Spider-Man: Into the Spider-Verse bildiğiniz gibi Marvel çizgi romanlarının farklı Örümcek-Adamları'nı bir araya getirmişti. Into the Spider-Verse'te başrolde yer alan Miles Morales'in haricinde Peter Parker, Spider-Gwen, Spider-Man Noir ve hatta Spider-Ham gibi karakterleri görmüştük.

Serinin ikinci filminde de Sony'nin yine benzer bir formül izlemesi bekleniyor. Örümcek Adam hayranlarının en sevdiği karakterlerden olan Spider-Man 2099 (Miguel O'Hara) muhtemelen yeni filmde önemli bir rol oynayacak.

Spider-Verse serisinin ilk filmi hem eleştirmenlerden hem de genel anlamıyla sinemaseverler tarafından büyük övgüler almayı başarmıştı. Oscar ödüllü film, dünya genelinde 375 milyon dolarlık hasılat elde ederek gişede de önemli bir başarıya imza attı. Into the Spider-Verse şimdi yaklaşık üç buçuk yıllık bir aranın ardından beyaz perdeye geri dönecek. Bakalım yeni film yine Örümcek Adam hayranlarının beğenisini kazanabilecek mi.

