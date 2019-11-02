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    Spider-Man: Into the Spider-Verse 2'nin vizyon tarihi açıklandı

    Farklı evrenlerin Örümcek Adam'larını bir araya getiren Spider-Verse serisinin ikinci filmi 2022 yılında vizyona girecek.
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Spider-Man: Into the Spider-Verse 2'nin vizyon tarihi açıklandı
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    Spider-Man: Into the Spider-Verse 2'nin vizyon tarihi nihayet bugün açıklandı. Yapımcı firma Sony Studios, yeni filmin 8 Nisan 2022 tarihinde sinemaseverlerle buluşacağını duyurdu. Into the Spider-Verse 2'nin başrolünde yine Miles Morales'i izleyeceğiz.

    Yeni filmle ilgili vizyon tarihi dışında henüz herhangi bir detay verilmedi. 2018 yılında vizyona giren Spider-Man: Into the Spider-Verse bildiğiniz gibi Marvel çizgi romanlarının farklı Örümcek-Adamları'nı bir araya getirmişti. Into the Spider-Verse'te başrolde yer alan Miles Morales'in haricinde Peter Parker, Spider-Gwen, Spider-Man Noir ve hatta Spider-Ham gibi karakterleri görmüştük.

    Serinin ikinci filminde de Sony'nin yine benzer bir formül izlemesi bekleniyor. Örümcek Adam hayranlarının en sevdiği karakterlerden olan Spider-Man 2099 (Miguel O'Hara) muhtemelen yeni filmde önemli bir rol oynayacak.

    Spider-Verse serisinin ilk filmi hem eleştirmenlerden hem de genel anlamıyla sinemaseverler tarafından büyük övgüler almayı başarmıştı. Oscar ödüllü film, dünya genelinde 375 milyon dolarlık hasılat elde ederek gişede de önemli bir başarıya imza attı. Into the Spider-Verse şimdi yaklaşık üç buçuk yıllık bir aranın ardından beyaz perdeye geri dönecek. Bakalım yeni film yine Örümcek Adam hayranlarının beğenisini kazanabilecek mi.



    https://www.theverge.com/2019/11/1/20944354/spider-man-into-the-spider-verse-sequel-april-2022-release-date-miles-morales Yorum Yaz
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    RaptorFX 2 hf.
    Siyahilerin ağzına bir parmak bal filmlerinden bir diğeri. Sonra sırasıyla çekik gözlü, ve tabii ki sonrasında esmer örümcek adamlar gelecektir. Zilyontane ırktan insana "siz de kralsınız, siz de aslansınız" demenin en kolay yolu nasıl olsa.
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    Nike 2 hf.
    İlk film süperdi bence bu filmde o kalitede olur umarım.
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    catborise 2 hf.
    Yıllarca cizgi romanlarını okumuştum. Sonra filmler geldi ama filmlerde o havayı hiç yakalayamadım. O atmosferi tadamadım. Sonra “into the spider verse” yi izledim. Şok yaşadım resmen cizgi romanı animasyona cevirmişler. Aynı hava müthiş efektler. Yani konuyu takip etmedim desem yeridir. Belki konu daha iyi olabilirdi ama yani bu çekim tekniği bir harika olmuş. Keşke film şeysini bırakıp tümüyle tüm cizgi romanları bu teknikle beyaz perdeye yansıtsalar. Ekibi tebrik etmek gerek. Büyük bir kazanım.
    Animasyonda 3d buz cagı ile devrim yaratmıştı.
    Cizgiroman filmlerinde de bu teknik bence bir devrim. Adı nedir bilmiyorum ama bu teknik bir harika dostum.
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    AribyAriana 2 hf.
    Son yıllarda izlediğim en iyi super kahraman filmler: Spider-man: Into the spider verse, Logan, Deadpool, Joker
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    joven 2 hf.
    Film gerek hikaye atmosfer ve sesleri beğenerek izlemiştim
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    Rachsuchtig 2 hf.
    Animasyon diye burun kıvırmayin. Gerçekten en iyi örümcek adam filmlerinden biri. Büyük küçük herkesin sevebileceği tarzda.
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    Deswaaa 2 hf.
    Spiderman çöp filmlerine bin basar
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    sfgsfgsfg 2 hf.
    Tarih de pek erkenmis.
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