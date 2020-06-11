Spider-Man: Miles Morales, PlayStation 5 için duyuruldu

PlayStation 5, yeni bir Spider-Man oyunuyla birlikte piyasaya sürülecek. Insomniac Games tarafından hazırlanan Spider-Man: Miles Morales oyunu PlayStation 5 için duyuruldu.
Yeni Spider-Man oyununda Miles Morales başrolde yer alacak. Çizgi romanların popüler karakteri Miles Morales'i muhtemelen Spider-Man: Into the Spider-Verse filminden hatırlıyorsunuzdur.
4K kalitede fragman:
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istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
https://en.wikipedia.org/wiki/Miles_Morales