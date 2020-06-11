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    Spider-Man: Miles Morales, PlayStation 5 için duyuruldu

    Insomniac Games'ten yeni bir Spider-Man oyunu geliyor. PlayStation 5 için çıkacak.
    1 sa.
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    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Spider-Man: Miles Morales, PlayStation 5 için duyuruldu
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    PlayStation 5, yeni bir Spider-Man oyunuyla birlikte piyasaya sürülecek. Insomniac Games tarafından hazırlanan Spider-Man: Miles Morales oyunu PlayStation 5 için duyuruldu. 

    Yeni Spider-Man oyununda Miles Morales başrolde yer alacak. Çizgi romanların popüler karakteri Miles Morales'i muhtemelen Spider-Man: Into the Spider-Verse filminden hatırlıyorsunuzdur.

    4K kalitede fragman:



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Rammercan ( Rammercan) 1 sa.
    İnfamous firs light saçmalığı gibi görünüyor oda gereksiz bi oyundu bide illa zenci karekterleri gozumuze sokucaksiniz düz spidermani istiyoruz arkadas yan evren ek spidermani değil
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    plastikbardak 1 sa. Rammercan
    miles morales siyahi zaten karikatürde neyden bahsediyorsunuz acaba ırkçı bey. buna benzer bişey yukarıda da yazılmış acaba google yazmak bu kadar zor mu yoksa bilerekmi hem ırkçı hem cahil oluyorsunuz ?


    https://en.wikipedia.org/wiki/Miles_Morales
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    addidas_85 1 sa.
    Ps6 da da gay olur artık yada travesti de görebiliriz
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    .V. 43 dk. addidas_85
    Bu devirde Spiderman de makatı kurtaramayanların arasına girmiş anlaşılan. Bütün azınlıklardan bir karakter yaratılmalı aslında gay+zenci+cüce ve kim kardashian kalçasına sahip olacak, şaçlar civciv sarısı dreadlock offf. Bir sonraki değişim için sırada Kratos'u bekliyorum ben.
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