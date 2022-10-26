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    Spotify 195 milyon ücretli kullanıcı sayısına ulaştı, kar marjı düştü

    Spotify, yılın üçüncü çeyreğine ait finansal sonuçlarını ve durumunu paylaştı. Spotify’ın kullanıcı sayısını ve gelirini artırdığı görülse de kar marjında düşüş olduğu gözlemlendi.
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    Spotify 195 milyon kullanıcı sayısına ulaştı, kar marjı düştü Tam Boyutta Gör

    Yılın üçüncü çeyreğine ait finansal sonuçlarını göre Spotify, 195 milyon ücretli kullanıcı sayısına ulaşmış durumda. Premium kullanıcı sayısının yanında ücretsiz kullananların sayısında ve aynı zamanda platformun aylık aktif kullanıcı sayısında da artış yaşanarak 456 milyon kullanıcı sayısına ulaşılmış.

    Spotify, yılın sonuna kadar ücretli kullanıcı sayısını 200 milyona ulaşmasını bekliyor fakat finansal anlamda bu sonuçlar beklentileri karşılayamadı. Spotify’ın çeyrek bazlı verilerini açıklamasından sonra hisse senedinde yüzde 6 düşüş görüldü. Spotify’ın brüt kar marjı da geçen yılın aynı dönemine göre iki puan düşerek yüzde 24.7 olarak gerçekleşti. Buradaki önemli faktör operasyon giderlerindeki artış olabilir.

    Spotify 195 milyon kullanıcı sayısına ulaştı, kar marjı düştü

    Spotify’da podcastler artabilir

    Platformda, önceki çeyrekte 4,4 milyon olan ve şimdi ise 4,7 milyona ulaşan podcast mevcut. Podcasting Spotify için hala karlı olmasa da şirket, podcast gelirinde çift haneli büyüme gördüğünü söyledi. Yine de, podcastler konusunda işler halen daha biraz karışık. Spotify CFO'su Paul Vogel, yatırımcılarla yaptığı görüşmede, üretkenliği artırmak için çalıştıklarını dile getirdi. Buradaki “üretkenliği artırmak” esasında işten çıkarmalara bir gönderme olarak düşünülebilir.

    Spotify’a zam gelebilir

    Tüm bunların tanında fiyatlandırma noktasında da sorunlar var. Bildiğiniz gibi Apple Music dahil firmanın abonelik fiyatlarında artış yaşanmıştı. Spotify CEO’su Daniel Ek, henüz bir fiyat artışı konusunda karar varmadıklarını belirtiyor fakat Apple’ın zam haberinden sonra yönetim kurulunda olası fiyat artışları için kapı açılmış gibi görünüyor.

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