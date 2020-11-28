Spotify, Instagram benzeri 'Hikayeler' özelliğini test ediyor: O da kervana katıldı!

Hikayeler özelliği Instagram, Snapchat, Facebook, YouTube ve son olarak Twitter gibi sosyal uygulamalarda kullanılıyor. LinkedIn de 'Hikayeler' özelliği olan platformlardan biri. Kervana katılan son uygulama ise müzik platformu olan Spotify. Spotify artık Instagram'da olduğu gibi "Hikayeler" özelliğini test etmeye başladı. Özellik şu an için test aşamasında ve yalnızca Android ve iOS cihazlarda kullanılabilir.

Spotify'da bu özellik, şirket tarafından seçilmiş bazı çalma listelerinde ortaya çıktı. Çalma listeleri hakkında bazı yorumlar içeren kısa videoların yer verildiği bu özellik şu an için yalnızca izlenebiliyor ve rapor edilebiliyor.

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Spotify'da Hikayeler özelliği

Spotify kullanıcısıysanız, "Christmas Hits" çalma listesindeki özelliğe göz atabilirsiniz. Mariah Carey'in yer aldığı oynatma listesinin kapak resminde, "Hikayeyi görmek için dokunun" komutuyla belirtilen küçük bir daire göreceksiniz. Daireye tıkladığınız zaman ünlü sanatçıların Noel hikayelerinden bahseden bir dizi hikayeye erişeceksiniz. Hikayeler arasında geçiş yapmak için hikayenin üzerine dokunmanız yeterli.

Spotify bu özelliği test ediyor ancak Instagram gibi sosyal bir platform olmadığı için kullanıcılar hikayelere cevap veya tepki veremiyor. Yalnızca hikayeleri bildirme seçeneği mevcut.

Bir Spotify sözcüsü yaptığı açıklamada: "Spotify'da kullanıcı deneyimimizi iyileştirmek için rutin olarak bir dizi test yapıyoruz. Bu testlerden bazıları, daha geniş kullanıcı deneyimimizin yolunu açıyor ve diğerleri yalnızca önemli bir öğrenme işlevi görüyor. Şu anda gelecek planlarımız hakkında paylaşacak başka bir haberimiz yok."dedi.

https://www.engadget.com/spotify-stories-playlist-test-artists-202540428.html

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