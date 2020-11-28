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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Spotify, Instagram benzeri 'Hikayeler' özelliğini test ediyor: O da kervana katıldı!

    Hikayeler özelliği birçok platformda popüler bir özellik olma yolunda hızla ilerliyor. Yakın zamanda Twitter'ın bu özelliği platforma entegre etmesinin ardından Spotify da geri kalmayacağını gösterdi
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    Mobil Uygulamalar
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Spotify, Instagram benzeri 'Hikayeler' özelliğini test ediyor: O da kervana katıldı!

    Hikayeler özelliği Instagram, Snapchat, Facebook, YouTube ve son olarak Twitter gibi sosyal uygulamalarda kullanılıyor. LinkedIn de 'Hikayeler' özelliği olan platformlardan biri. Kervana katılan son uygulama ise müzik platformu olan Spotify. Spotify artık Instagram'da olduğu gibi "Hikayeler" özelliğini test etmeye başladı. Özellik şu an için test aşamasında ve yalnızca Android ve iOS cihazlarda kullanılabilir.

    Spotify'da bu özellik, şirket tarafından seçilmiş bazı çalma listelerinde ortaya çıktı. Çalma listeleri hakkında bazı yorumlar içeren kısa videoların yer verildiği bu özellik şu an için yalnızca izlenebiliyor ve rapor edilebiliyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Spotify, artık şarkı sözlerine göre arama yapmanıza izin veriyor

    Ayrıca Bkz. "Snapchat, TikTok'a rakip olarak Spotlight özelliğini tanıttı: Her içerik oluşturucu para kazanabilecek"

    Spotify'da Hikayeler özelliği

    Spotify kullanıcısıysanız, "Christmas Hits" çalma listesindeki özelliğe göz atabilirsiniz. Mariah Carey'in yer aldığı oynatma listesinin kapak resminde, "Hikayeyi görmek için dokunun" komutuyla belirtilen küçük bir daire göreceksiniz. Daireye tıkladığınız zaman ünlü sanatçıların Noel hikayelerinden bahseden bir dizi hikayeye erişeceksiniz. Hikayeler arasında geçiş yapmak için hikayenin üzerine dokunmanız yeterli.

    Spotify bu özelliği test ediyor ancak Instagram gibi sosyal bir platform olmadığı için kullanıcılar hikayelere cevap veya tepki veremiyor. Yalnızca hikayeleri bildirme seçeneği mevcut.

    Bir Spotify sözcüsü yaptığı açıklamada: "Spotify'da kullanıcı deneyimimizi iyileştirmek için rutin olarak bir dizi test yapıyoruz. Bu testlerden bazıları, daha geniş kullanıcı deneyimimizin yolunu açıyor ve diğerleri yalnızca önemli bir öğrenme işlevi görüyor. Şu anda gelecek planlarımız hakkında paylaşacak başka bir haberimiz yok."dedi.



    https://www.engadget.com/spotify-stories-playlist-test-artists-202540428.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    hareketliperde

    Merhaba. bayanlar sms atabilir

    1 saat önce
    interwap

    Burayı nasıl kapatıyoruz?

    1 saat önce
    antique

    hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎

    2 saat önce
    ipli jeton

    Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.

    3 saat önce
    Lirikal Militan

    Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.

    4 saat önce
    &#27941;&#27874;

    Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.

    4 saat önce
    xamaximax

    o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha

    5 saat önce
    antique

    ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)

    13 saat önce
    olağan_şüpheli

    Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.

    17 saat önce
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Barni Moloztaş (Eren ) 18 dk. ( Mesaj Silindi )
    Gerek yok buna ama dm falan gelse fena olmaz
    Yanıtla
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 24 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bir sen eksiktin Twitter’dan sonra
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    akilsizadam (Selim Berkay ) 37 dk. ( Mesaj Silindi )
    Netflix mobil uygulamasında var, o kadar saçma, o kadar anlamsız ki..
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    SC0RPI0N (S. Ç.) 47 dk. ( Mesaj Silindi )
    Spotify değilde Netflix yapsa tutar
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    BekirHan (Bekir Han) 53 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ali Sami Alkış liked that...
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