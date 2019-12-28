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    Spotify, 2020 yılından itibaren politik reklamları yayınlamayacağını açıkladı

    Popüler müzik akış hizmeti Spotify, 2020 yılı itibarıyla platformunda siyasi içerikli reklamlara yer vermeyecek. Şirketin bu kararının arkasında yaklaşan ABD Başkanlık seçimleri var.
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Spotify, 2020 yılından itibaren politik reklamları yayınlamayacağını açıkladı
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    Spotify, yaptığı açıklama ile birlikte 2020'nin başından itibaren müzik akışı platformunda politik reklamları durduracağını açıkladı. Dünyanın en popüler ücretli müzik akışı platformu olan Spotify'ın 141 milyon da ücretsiz (reklamları gören) hizmetlerden faydalanan kullanıcısı mevcut.

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    Kararın arkasında 2020 ABD Başkanlık seçimleri var

    Başta sosyal medya devi Facebook ve Google'ın ana şirketi Alphabet olmak üzere birçok şirket, yanlış bilginin yayılması ve yanıltıcı reklamlar nedeniyle baskı altında. Twitter, Ekim ayında siyasi içerikli reklamları yasaklarken, Google ise bu tür politik reklamları hedefleme olanağı sunmayacağını açıklamıştı. Spotify sözcüsü Reuters'e yaptığı açıklamada: "Bu noktada, bu içeriği sorumlu bir şekilde doğrulamak ve incelemek için süreçlerimiz, sistemlerimiz ve araçlarımızda henüz gerekli sağlamlığa sahip değiliz." ifadelerini kullandı.

    Spotify, 2020 yılından itibaren politik reklamları yayınlamayacağını açıkladı
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    Gerekli önlemleri aldıktan sonra bu kararı yeniden değerlendireceklerini belirten Spotify sözcüsü, şirketin politik reklamlardan ne kadar gelir elde ettiği sorusunu ise yanıtsız bıraktı. ABD merkezli dev şirketlerin siyasi içerikli reklamlara mesafeli durmasının arkasında ise 2020 yılının Kasım ayında yapılacak olan Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri var. Şirketler, geçmişte olduğu gibi herhangi bir manipülasyona alet olmak istemiyorlar.



    https://www.cnbc.com/2019/12/27/spotify-suspends-political-ads-for-2020-opposing-facebook-position.html Yorum Yaz
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    alemburda34 1 sa.
    tamda diyecektim kasımdan sonra bu politikalarını uygulasınlar diye
    Her türlü twitter'dan birileri manipülasyon yapacak.
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