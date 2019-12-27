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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tesla Model Y'nin çift motorlu versiyonu canlı olarak görüntülendi

    ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın geçtiğimiz Mart ayında tanıttığı Model Y, bir kez daha kameralara yansıdı. Ancak bu kez çift motorlu versiyonuyla.
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    Otomobil Teknolojileri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Tesla Model Y'nin çift motorlu versiyonu canlı olarak görüntülendi
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    Tesla Cybertruck pikap şüphesiz şirketin diğer tüm modellerini gölgede bıraktı ancak şirketin şu anda en popüler segmentinin bir temsilcisi de Model Y. Daha önce kameralara yakalanan elektrikli otomobil, şimdi de çift motor logolu versiyonuyla ortaya çıktı.

    Ayrıca Bkz. "Beş kamera ile gelecek olan Huawei P40 Pro'nun yeni görseli yayınlandı"

    2020'nin sonlarında üretime girecek

    Tesla Model Y'nin geçtiğimiz Mart ayında tanıtıldığı düşünülünce aradan çokça zaman geçtiğini söyleyebiliriz. Prototip modelleri ABD'de test sürüşlerine başlayan otomobil tekrar Kaliforniya'da ortaya çıktı. Steven Conroy adlı Youtube kullanıcısının kamerasına yansıyan otomobil, park edilirken görüntüleniyor ve arka kısmındaki Dual Motor (çift motor) ibaresi göze çarpıyor.

    Tesla'nın, sadece 3.5 saniyede 0'dan 100 km/s hıza ulaşabildiğini açıkladığı Model Y'nin bu versiyonu, tek şarjla 450 km'nin üzerinde yol gidebiliyor. Ayrıca videoya yansıyan bu modelin beyaz döşemeler ve Tesla'nın bu yıl başlarında tanıttığı Gemini adını verdiği performanslı jantlara sahip olduğunu görüyoruz. Siyah kapı kolları ve çerçeveleriyle dikkat çeken Tesla Model Y'nin 2020 yılının sonbaharında üretime girmesi planlanıyor.



    https://electrek.co/2019/12/26/tesla-model-y-performance-prototype-spotted-dual-motor/ Yorum Yaz
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    SilentHunterHD 3 sa. en beğenilen
    hahaha gerçekten bizim araba tanıtımından sonra bu berbat bir görüntü kirliliği :D
    1 Yanıt Yanıtla +16
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    İbrahim770 1 sa.
    Önemli olan yazılım teknoloji tamam da ruhlar aleminde de yaşamıyoruz yani paraya kıy biraz tesla
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    Ussuz 2 sa.
    Kurbağaya benziyor. Bir de bizimkine laf söylüyor adamlar
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    ilkerinanç 3 sa.
    Süper araba ,zaten yaparsa Tesla yapar ,biz bişi beceremeyiz 3kandırıyorlar.
    Bahisleri açıyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    marsk35 2 sa. ilkerinanç
    1960 daki kafalar yine burda bi düşmediniz şu ülkenin yakasından ha 2 gün sonra kahvede “lan bi araba üretemiyor yada istesek üretiriz ama üretmiyoruz” diyen tayfaya katılırsın
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    SilentHunterHD 3 sa. en beğenilen
    hahaha gerçekten bizim araba tanıtımından sonra bu berbat bir görüntü kirliliği :D
    1 Yanıt Yanıtla +16
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    Fiat S.p.A. 2 sa. SilentHunterHD
    Pininfarina farkı
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