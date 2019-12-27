Tesla Model Y'nin çift motorlu versiyonu canlı olarak görüntülendi

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Tesla Cybertruck pikap şüphesiz şirketin diğer tüm modellerini gölgede bıraktı ancak şirketin şu anda en popüler segmentinin bir temsilcisi de Model Y. Daha önce kameralara yakalanan elektrikli otomobil, şimdi de çift motor logolu versiyonuyla ortaya çıktı.

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2020'nin sonlarında üretime girecek

Tesla Model Y'nin geçtiğimiz Mart ayında tanıtıldığı düşünülünce aradan çokça zaman geçtiğini söyleyebiliriz. Prototip modelleri ABD'de test sürüşlerine başlayan otomobil tekrar Kaliforniya'da ortaya çıktı. Steven Conroy adlı Youtube kullanıcısının kamerasına yansıyan otomobil, park edilirken görüntüleniyor ve arka kısmındaki Dual Motor (çift motor) ibaresi göze çarpıyor.



Tesla'nın, sadece 3.5 saniyede 0'dan 100 km/s hıza ulaşabildiğini açıkladığı Model Y'nin bu versiyonu, tek şarjla 450 km'nin üzerinde yol gidebiliyor. Ayrıca videoya yansıyan bu modelin beyaz döşemeler ve Tesla'nın bu yıl başlarında tanıttığı Gemini adını verdiği performanslı jantlara sahip olduğunu görüyoruz. Siyah kapı kolları ve çerçeveleriyle dikkat çeken Tesla Model Y'nin 2020 yılının sonbaharında üretime girmesi planlanıyor.

https://electrek.co/2019/12/26/tesla-model-y-performance-prototype-spotted-dual-motor/