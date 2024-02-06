Spotify, 2023'ü 236 milyon Premium aboneyle kapattı

236 milyon abone, 602 milyon aylık aktif kullanıcı
Spotify, geçtiğimiz yılı 236 milyon Premium aboneyle kapattı. Son çeyrekte 10 milyon, 2023’ün tamamında ise 31 milyon yeni abone kazandı. Bu, yıllık bazda %15’lik artış anlamına geliyor. Spotify’ın aylık aktif kullanıcısı da bir önceki yıla göre %23 artış gösterdi. Spotify’ı reklamlı kullananların sayısı ise %28 artışla 379 milyona ulaştı.
3.67 milyar euro gelir
Gelirlere gelince, Spotify, 2023 4. çeyreğinde yıllık %16 artışla 3.67 milyar euro gelir elde etti. Üçüncü çeyrekte 32 milyon euro faaliyet kârı elde eden şirket, 4. çeyrekte 75 milyon euro faaliyet zararı kaydetti. Spotify, çeyreğin sonlarında alınan verimlilik önlemleriyle ilgili masrafların (işten çıkarmalar ve ilgili önlemler) 143 milyon euroya ulaştığını belirtti.
Latin Amerika, şu anda Spotify dinleyicilerinin %22’sini oluşturuyor. Bu oran son dört yılda büyük ölçüde değişmedi ancak Dünyanın Geri Kalanı grubu %32’ye ulaştı. Bu oran 2019’un sonunda %16 idi. Ancak, bu grup Spotify abonelerinin yalnızca %13’ünü oluşturuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.