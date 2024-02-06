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    Anlık Bildirim

    Spotify, 2023'ü 236 milyon Premium aboneyle kapattı

    Spotify, 2023 4. çeyreğinde beklediğinden daha fazla yeni dinleyici çekti. Popüler müzik akış servisi, 2023'ü 236 milyon Premium aboneyle kapatmakla kalmadı, aylık aktif kullanıcı sayısını da artırdı.
    spotify 2023 4. çeyrek finansal sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Spotify, 2023’ün son çeyreğini kapsayan finansal sonuçları paylaştı. Şirket, bu dönemde 10 milyon yeni Premium abone kazandı. Aylık aktif kullanıcı sayısı da Aralık ayı sonunda 602 milyona ulaştı.

    236 milyon abone, 602 milyon aylık aktif kullanıcı

    Spotify, geçtiğimiz yılı 236 milyon Premium aboneyle kapattı. Son çeyrekte 10 milyon, 2023’ün tamamında ise 31 milyon yeni abone kazandı. Bu, yıllık bazda %15’lik artış anlamına geliyor. Spotify’ın aylık aktif kullanıcısı da bir önceki yıla göre %23 artış gösterdi. Spotify’ı reklamlı kullananların sayısı ise %28 artışla 379 milyona ulaştı.

    3.67 milyar euro gelir

    Gelirlere gelince, Spotify, 2023 4. çeyreğinde yıllık %16 artışla 3.67 milyar euro gelir elde etti. Üçüncü çeyrekte 32 milyon euro faaliyet kârı elde eden şirket, 4. çeyrekte 75 milyon euro faaliyet zararı kaydetti. Spotify, çeyreğin sonlarında alınan verimlilik önlemleriyle ilgili masrafların (işten çıkarmalar ve ilgili önlemler) 143 milyon euroya ulaştığını belirtti.

    Latin Amerika, şu anda Spotify dinleyicilerinin %22’sini oluşturuyor. Bu oran son dört yılda büyük ölçüde değişmedi ancak Dünyanın Geri Kalanı grubu %32’ye ulaştı. Bu oran 2019’un sonunda %16 idi. Ancak, bu grup Spotify abonelerinin yalnızca %13’ünü oluşturuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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