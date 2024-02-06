Spotify, 2023'ü 236 milyon Premium aboneyle kapattı

Tam Boyutta Gör Spotify, 2023’ün son çeyreğini kapsayan finansal sonuçları paylaştı. Şirket, bu dönemde 10 milyon yeni Premium abone kazandı. Aylık aktif kullanıcı sayısı da Aralık ayı sonunda 602 milyona ulaştı.

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236 milyon abone, 602 milyon aylık aktif kullanıcı

Spotify, geçtiğimiz yılı 236 milyon Premium aboneyle kapattı. Son çeyrekte 10 milyon, 2023’ün tamamında ise 31 milyon yeni abone kazandı. Bu, yıllık bazda %15’lik artış anlamına geliyor. Spotify’ın aylık aktif kullanıcısı da bir önceki yıla göre %23 artış gösterdi. Spotify’ı reklamlı kullananların sayısı ise %28 artışla 379 milyona ulaştı.

3.67 milyar euro gelir

Gelirlere gelince, Spotify, 2023 4. çeyreğinde yıllık %16 artışla 3.67 milyar euro gelir elde etti. Üçüncü çeyrekte 32 milyon euro faaliyet kârı elde eden şirket, 4. çeyrekte 75 milyon euro faaliyet zararı kaydetti. Spotify, çeyreğin sonlarında alınan verimlilik önlemleriyle ilgili masrafların (işten çıkarmalar ve ilgili önlemler) 143 milyon euroya ulaştığını belirtti.

Latin Amerika, şu anda Spotify dinleyicilerinin %22’sini oluşturuyor. Bu oran son dört yılda büyük ölçüde değişmedi ancak Dünyanın Geri Kalanı grubu %32’ye ulaştı. Bu oran 2019’un sonunda %16 idi. Ancak, bu grup Spotify abonelerinin yalnızca %13’ünü oluşturuyor.

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