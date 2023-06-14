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    Spotify'a 5.4 milyon dolar para cezası!

    İsveçli düzenleyici kurum, Spotify'ın kullanıcı verilerini işleme konusunda yeterince şeffaf olmadığını belirterek 5.4 milyon dolar para cezası verdi. İşte detaylar:
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    spotify para cezası 5.4 milyon dolar Tam Boyutta Gör
    2018’de yürürlülüğe giren Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği’ni (GDPR) ihlal ettiği gerekçesiyle Spotify’a 58 milyon İsveç kronu (yaklaşık 5.4 milyon dolar) para cezasına çarptırıldı.

    IMY: Spotify yeterince şeffaf değil

    Spotify’ı denetleyen kurum, İsveç’te kişisel verilerin korunmasını desteklemek ve ne şekilde işlendiğinin takibini yapmakla görevli bir düzenleyici kurum olan IMY. Kurumun açıklamasına göre Spotify, kullanıcının talebi üzerine kişisel verileri paylaşırken, bu verilerin nasıl kullanıldığına ilişkin yeterince açık bilgi vermiyor.

    Kişinin ana dilinde de yazılmalı

    Kurum, kişisel verilerin nasıl ve hangi amaçlarla işlendiği konusunda Spotify’ın daha spesifik olması gerektiğini söylüyor. Ayrıca teknik niteliktekiler gibi anlaması zor kişisel verilerin yalnızca İngilizce değil, kişinin kendi ana dilinde de açıklanması gerektiğini, bu kısımlarda eksiklikler görüldüğünü belirtti.

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    A
    aysegul.08 1 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

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    Furkooo85 5 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 6 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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