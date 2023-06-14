Spotify'a 5.4 milyon dolar para cezası!

IMY: Spotify yeterince şeffaf değil
Spotify’ı denetleyen kurum, İsveç’te kişisel verilerin korunmasını desteklemek ve ne şekilde işlendiğinin takibini yapmakla görevli bir düzenleyici kurum olan IMY. Kurumun açıklamasına göre Spotify, kullanıcının talebi üzerine kişisel verileri paylaşırken, bu verilerin nasıl kullanıldığına ilişkin yeterince açık bilgi vermiyor.
Kişinin ana dilinde de yazılmalı
Kurum, kişisel verilerin nasıl ve hangi amaçlarla işlendiği konusunda Spotify’ın daha spesifik olması gerektiğini söylüyor. Ayrıca teknik niteliktekiler gibi anlaması zor kişisel verilerin yalnızca İngilizce değil, kişinin kendi ana dilinde de açıklanması gerektiğini, bu kısımlarda eksiklikler görüldüğünü belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi