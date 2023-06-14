Spotify'a 5.4 milyon dolar para cezası!

Tam Boyutta Gör 2018’de yürürlülüğe giren Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği’ni (GDPR) ihlal ettiği gerekçesiyle Spotify’a 58 milyon İsveç kronu (yaklaşık 5.4 milyon dolar) para cezasına çarptırıldı.

Spotify, tarihi rekora imza attı 1 ay önce eklendi

IMY: Spotify yeterince şeffaf değil

Spotify’ı denetleyen kurum, İsveç’te kişisel verilerin korunmasını desteklemek ve ne şekilde işlendiğinin takibini yapmakla görevli bir düzenleyici kurum olan IMY. Kurumun açıklamasına göre Spotify, kullanıcının talebi üzerine kişisel verileri paylaşırken, bu verilerin nasıl kullanıldığına ilişkin yeterince açık bilgi vermiyor.

Kişinin ana dilinde de yazılmalı

Kurum, kişisel verilerin nasıl ve hangi amaçlarla işlendiği konusunda Spotify’ın daha spesifik olması gerektiğini söylüyor. Ayrıca teknik niteliktekiler gibi anlaması zor kişisel verilerin yalnızca İngilizce değil, kişinin kendi ana dilinde de açıklanması gerektiğini, bu kısımlarda eksiklikler görüldüğünü belirtti.

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