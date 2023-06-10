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    Spotify son çalınan şarkıları indiren ‘offline mix' özelliğini getiriyor

    Çevrimiçi müzik piyasasının en büyük isimlerinden olan Spotify, platformunu güncel tutmaya devam ediyor. Şirketin CEO’su bir süre önce yeni bir özellik üzerinde çalıştıklarını açıkladı.
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    Spotify’a ‘offline mix' özelliği geliyor Tam Boyutta Gör
    Spotify zaten şarkıları, albümleri ve çalma listelerini çevrimdışı dinlemek için indirmenize izin veriyor, ancak her birini manuel olarak seçmeniz gerekiyor, bu nedenle en sevdiğiniz müziği unutmanız veya bulmanız oldukça zor. Spotify CEO'su Daniel Ek Twitter'da yaptığı açıklamada, şirketin “Your Offline Mix” adlı bir özelliği test ettiğini ve bu özelliğin "heyecanınızın yüksek, ancak bağlantınızın düşük olduğu zamanlar için son çaldığınız şarkıların bir karışımını kaydedeceğini" söyledi.

    Yeni Spotify özelliği

    Bu özellik YouTube'un 2019'da kullanıma sunduğu Offline Mixtape özelliğine benziyor. Spotify, ‘offline mix' özelliğiyle birlikte en sevdiğiniz şarkılardan bazılarını seçecek ve her yerde erişilebilir olmalarını sağlayacak. Ek tarafından yayınlanan ekran görüntüsünden de anlaşılacağı gibi, bu çalma listeleri birkaç saatlik dinleme süresine sahip müzikleri saklayabilecek. Bu özellik, uçak seyahatinde müzik indirmeyi unuttuğunuz zamanlarda oldukça kullanışlı olabilir.

    Öte yandan bazı kullanıcılardan gelen tweetler, bu özelliğin uygulamalarında zaten göründüğünü söylüyor. Ayrıca bir kullanıcı, yeni özelliğin kendi çalma listelerindeki şarkıların yüzde 90’ını indirmediğini belirtiyor, ki test aşamasında olan bir özellik için bu anlaşılabilir bir durum. Ek olarak Spotify'ın çevrimdışı karışımı hangi bölgelerde kullanıma sunduğu belli değil. Son olarak, test aşamasında olan ‘offline mix' özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağı belli değil ancak görünüşe göre süreç çok uzamayacak.

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    teknolojikolik.com 1 gün önce

    https://teknolojikolik.com/iphone-15-ozellikleri-fiyati/

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    Furkooo85 2 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 2 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 4 gün önce

    Çok iyi

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