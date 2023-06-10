Spotify son çalınan şarkıları indiren ‘offline mix' özelliğini getiriyor

Yeni Spotify özelliği
Bu özellik YouTube'un 2019'da kullanıma sunduğu Offline Mixtape özelliğine benziyor. Spotify, ‘offline mix' özelliğiyle birlikte en sevdiğiniz şarkılardan bazılarını seçecek ve her yerde erişilebilir olmalarını sağlayacak. Ek tarafından yayınlanan ekran görüntüsünden de anlaşılacağı gibi, bu çalma listeleri birkaç saatlik dinleme süresine sahip müzikleri saklayabilecek. Bu özellik, uçak seyahatinde müzik indirmeyi unuttuğunuz zamanlarda oldukça kullanışlı olabilir.
Öte yandan bazı kullanıcılardan gelen tweetler, bu özelliğin uygulamalarında zaten göründüğünü söylüyor. Ayrıca bir kullanıcı, yeni özelliğin kendi çalma listelerindeki şarkıların yüzde 90’ını indirmediğini belirtiyor, ki test aşamasında olan bir özellik için bu anlaşılabilir bir durum. Ek olarak Spotify'ın çevrimdışı karışımı hangi bölgelerde kullanıma sunduğu belli değil. Son olarak, test aşamasında olan ‘offline mix' özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağı belli değil ancak görünüşe göre süreç çok uzamayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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https://teknolojikolik.com/iphone-15-ozellikleri-fiyati/
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi