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    Spotify'dan yapay zeka müziklerine yeşil ışık

    Yapay zeka tarafından oluşturulan müzikler bir süredir hayatımızda ve şimdi ise bu müzik bir tür haline geliyor. Spotify ise yapay zeka müziğine platformunda izin vereceğini açıkladı.
    Spotify’a yapay zeka yapımı müzikler geliyor Tam Boyutta Gör
    Spotify'ın patronu Daniel Ek, verdiği bir röportajda, şirketin yapay zeka (AI) tarafından oluşturulan müziği platformunda yasaklamayacağını açıkladı. Ek, yapay zeka müziğinin meşru olduğunu ancak sanatçıların izni olmadan onları taklit etmek için kullanılmaması gerektiğini söyledi; bu yılın başlarında Drake ve The Weeknd'in yapay zeka klonlarının seslerini kullanan bazı müzikler platformdan kaldırılmıştı. Ne Drake’in ne de The Weeknd’in klonlanmış seslerinin ‘Heart on My Sleeve’ şarkısında kullanıldığından haberleri yoktu. 

    Yapay zeka müziği büyüyor

    Daniel Ek, auto-tune gibi araçların müziği geliştirebildikleri için iyi olduğunu ancak sanatçıları taklit eden araçların iyi olmadığını söyledi. Spotify patronu ayrıca yapay zekanın mevcut sanatçılardan etkilenen ancak onları doğrudan taklit etmeyen müzikler yaratmak için kullanıldığı 'tartışmalı bir orta yol' tanımladı.

    ChatGPT piyasaya sürüldüğünde insanların keşfettiği ilk kullanım alanlarından biri saniyeler içinde şiir dizeleri oluşturabilmesiydi. DALL-E gibi araçlar da kullanıcıdan gelen basit bir komutla sanat eserleri oluşturabiliyor. Benzer şekilde, müzik oluşturabilen araçlar da var. Dolayısıyla Spotify'da yapay zeka müziğine izin vermek muhtemelen akıllıca bir hamle olabilir. Spotify'ın en önemli özelliği, ücretsiz olarak erişilebilen devasa bir müzik kütüphanesi barındırması. Eğer yapay zeka müziği, endüstride önemli bir niş haline gelirse, içerik oluşturucular bunu Spotify aracılığıyla sunabilecekler.

    Daniel Ek röportajda, müzikte yapay zeka konusunun muhtemelen uzun yıllar tartışılacağını söylüyor. Bazıları yapay zekanın “duygusuz” ve otomatik olduğunu ve insan müziğiyle aynı seviyeye gelemeyeceğine inanıyor. Bazıları ise teknoloji geliştikçe bu faktörün ortadan kalkacağına inanıyor. Öte yandan an itibariyle bile yapay zeka müzikleri çoğu dinleyici için temelde ayırt edilemez bir seviyede. Sanatçıların seslerinin klonlanmasıyla oluşturulan müzikler ise yelpazeyi daha da genişletiyor. Ancak bu, ciddi bir telif hakkı sorununu da gündeme getiriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 4 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 4 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 5 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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