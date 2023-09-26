Spotify'dan yapay zeka müziklerine yeşil ışık

Tam Boyutta Gör Spotify'ın patronu Daniel Ek, verdiği bir röportajda, şirketin yapay zeka (AI) tarafından oluşturulan müziği platformunda yasaklamayacağını açıkladı. Ek, yapay zeka müziğinin meşru olduğunu ancak sanatçıların izni olmadan onları taklit etmek için kullanılmaması gerektiğini söyledi; bu yılın başlarında Drake ve The Weeknd'in yapay zeka klonlarının seslerini kullanan bazı müzikler platformdan kaldırılmıştı. Ne Drake’in ne de The Weeknd’in klonlanmış seslerinin ‘Heart on My Sleeve’ şarkısında kullanıldığından haberleri yoktu.

Yapay zeka müziği büyüyor

Daniel Ek, auto-tune gibi araçların müziği geliştirebildikleri için iyi olduğunu ancak sanatçıları taklit eden araçların iyi olmadığını söyledi. Spotify patronu ayrıca yapay zekanın mevcut sanatçılardan etkilenen ancak onları doğrudan taklit etmeyen müzikler yaratmak için kullanıldığı 'tartışmalı bir orta yol' tanımladı.

ChatGPT piyasaya sürüldüğünde insanların keşfettiği ilk kullanım alanlarından biri saniyeler içinde şiir dizeleri oluşturabilmesiydi. DALL-E gibi araçlar da kullanıcıdan gelen basit bir komutla sanat eserleri oluşturabiliyor. Benzer şekilde, müzik oluşturabilen araçlar da var. Dolayısıyla Spotify'da yapay zeka müziğine izin vermek muhtemelen akıllıca bir hamle olabilir. Spotify'ın en önemli özelliği, ücretsiz olarak erişilebilen devasa bir müzik kütüphanesi barındırması. Eğer yapay zeka müziği, endüstride önemli bir niş haline gelirse, içerik oluşturucular bunu Spotify aracılığıyla sunabilecekler.

Spotify ve OpenAI arasında dev ses klonlama ortaklığı 22 sa. önce eklendi

Daniel Ek röportajda, müzikte yapay zeka konusunun muhtemelen uzun yıllar tartışılacağını söylüyor. Bazıları yapay zekanın “duygusuz” ve otomatik olduğunu ve insan müziğiyle aynı seviyeye gelemeyeceğine inanıyor. Bazıları ise teknoloji geliştikçe bu faktörün ortadan kalkacağına inanıyor. Öte yandan an itibariyle bile yapay zeka müzikleri çoğu dinleyici için temelde ayırt edilemez bir seviyede. Sanatçıların seslerinin klonlanmasıyla oluşturulan müzikler ise yelpazeyi daha da genişletiyor. Ancak bu, ciddi bir telif hakkı sorununu da gündeme getiriyor.

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Spotify’a yapay zeka yapımı müzikler geliyor