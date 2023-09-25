Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Spotify ve OpenAI arasında dev ses klonlama ortaklığı

    OpenAI ile Spotify arasında yapılan ortaklık, podcast’lerin yabancı dildeki versiyonlarını otomatik olarak oluşturmak için içerik üreticilere seslerini klonlama olanağı tanıyacak.
    Spotify ve OpenAI arasında dev ses klonlama ortaklığı Tam Boyutta Gör
    Bir zamanların en büyük hayalleri sadece geçtiğimiz yılın kasım ayındaChatGPT’nin piyasaya çıkmasıyla birer birer gerçeğe dönüşüyor. Dünya üzerinde 7.000'i aşkın yaşayan dili kapsayan 142 farklı dil ailesi bulunuyor. Örneğin Türkçe konuşan yaklaşık 300 milyon kişi var ancak bu sayı dünya nüfusunun sadece yüzde 3’ünü oluşturuyor. Peki geri kalan insanlara derdinizi nasıl anlatacaksınız veya nasıl ulaşacaksınız? Spotify ve ChatGPT yaratıcısı OpenAI arasında yapılan ortaklık, sesinizi daha önce ulaşma şansınız olmayan insanlara duyurma olanağı tanıyor.

    Spotify’da ses klonlama dönemi

    Yukarıdaki senaryo için henüz gidilmesi gereken biraz daha yol var ancak adımlar atılmaya başlandı. OpenAI ile Spotify arasında yapılan ortaklık ile artık podcast yayıncıları kendi seslerini kullanarak diğer dillerdeki versiyonlarını yeniden üretmeye başlayacak.

    Spotify, yeni aracıyla İngilizce bölümlerini İspanyolcaya çevirmek için bir avuç podcast yayıncısıyla ortaklık kurdu ve önümüzdeki haftalarda Fransızca ve Almanca çevirileri de kullanıma sunmayı planlıyor. Eğer ilgileniyorsanız, ilk bölümler Dax Shepard, Monica Padman, Lex Fridman, Bill Simmons ve Steven Bartlett gibi büyük isimlerden gelecek.

    Çeviri özelliğinin bel kemiği, hem İngilizce konuşmayı yazıya dökebilen hem de diğer dilleri İngilizceye çevirebilen OpenAI’ın ses dönüştürme aracı Whisper. Ancak Spotify'ın aracı, konuşmadan metne çevirinin ötesine geçerek bir podcast'i farklı bir dile çevirecek ve podcast yayıncısının kendi sesinin sentezlenmiş bir versiyonunda yeniden üretecek.

    Spotify'ın kişiselleştirmeden sorumlu başkan yardımcısı Ziad Sultan yaptığı açıklamada, "Yaratıcının kendi sesiyle eşleşen Sesli Çeviri, dünyanın dört bir yanındaki dinleyicilere yeni podcast yayıncılarını daha önce hiç olmadığı kadar özgün bir şekilde keşfetme ve onlardan ilham alma gücü veriyor" dedi.

    Bu yeni özelliğin ses kopyalama kısmının arkasında da muhtemelen OpenAI bulunuyor. Zira, detaylarına hemen üstteki bağlantıdan ulaşabileceğiniz bir duyuruda OpenAI, sadece metin ve birkaç saniyelik örnek konuşmadan insan benzeri ses oluşturabilen bir aracın lansmanı yaptı. Ancak OpenAI, bu ses klonlama modelini herkesin kullanımına açmayı en azından şimdilik -bariz sebeplerden dolayı- düşünmüyor.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2023/9/25/23888009/spotify-podcast-translation-voice-replication-open-ai https://open.spotify.com/episode/6S3TPytV81NWmkDArApKYl?go=1&sp_cid=54ee94569520accab5f897dcd0a53a7a&nd=1 https://newsroom.spotify.com/2023-09-25/ai-voice-translation-pilot-lex-fridman-dax-shepard-steven-bartlett/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    detecktion 4 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

    Profil resmi
    detecktion 4 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

    Profil resmi
    delikanli53 4 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    türksat şifreli kanallar nasıl izlenir acnturk yorumlar iphone geçici kayıt evlerde ana sigorta kaç amper olmalı vevo ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 14 Pro Max
    Apple iPhone 14 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15 G2 ITL
    Lenovo V15 G2 ITL
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız