Spotify sesli haber akışlarına başlıyor

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Sadece bir müzik akış hizmeti olmak istemeyen Spotify yoğun bir şekilde podcast yayınlarına yatırım yapıyor. Ayrıca ilk kez sesli kitap özelliğini kullanıma sunan platform şimdi de sesli haber akışlarını test ediyor.

Spotify haber akışları

Spotify haber akışları yine podcast üzerinde şekilleniyor. 60 saniyelik podcast klipleri ve metne dönüştürülmüş hali sıralı bir şekilde kullanıcının karşısına getiriliyor. Böylece kullanıcı hem görsel hem işitsel olarak podcast yayınlarını görebiliyor.

Spotify sesli kitaplara başlıyor 1 ay önce eklendi

Podcast sekmesi yeni dönemde Arama ve Ana Sayfa sekmelerinin ortasına yerleşecek. Buraya geçiş yapan kullanıcılar kendi ilgilerine göre kişiselleştirilmiş yayınları haber akışı şeklinde listeleyebilecek.

Spotify yeni tasarımını 49.4 milyon dolara satın aldığı Podz girişiminin teknolojileri üzerine inşa ediyor. Podz girişi 100 000 saatlik podcast yayını dinleyerek eğitilmiş bir makine öğrenme teknolojisi geliştirmişti. Henüz test aşamasında olduğu için Podcast özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor.

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