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    Spotify beyaz gürültü yayıncılarına tedbir alıyor

    Uyumak veya odaklanmak için insanların sıkça tercih ettiği beyaz gürültü yayınları Spotify’ın başını ağrıtıyor. Firma beyaz gürültünün çok para kazanmasını engelleyecek. 
    Spotify Tam Boyutta Gör
    Özellikle uyumak veya kitap okumak istediğinizde bulunduğunuz ortam gürültülü ise yeterince konsantre olamayabiliyorsunuz. Bunun için pek çok kullanıcı beyaz gürültü olarak tanımlanan ve rüzgâr, yağmur, şelale, dere gibi sesleri harmanlayan müzikler dinleyerek odaklanmaya çalışıyor. Son dönemde Spotify platformunda beyaz gürültü podcast yayınları önemli bir yer kaplıyor. Spotify bundan rahatsız.

    Spotify beyaz gürültüye karşı

    Spotify yaptığı duyuruda 1 Ekim tarihinden itibaren beyaz gürültü üreten Podcast yayıncılarının Ambassador Ads programından çıkarılacağını bildirdi. Ambassador Ads programı yayıncıların yayınları arasında firmanın ürünlerinin olduğu reklamları okumasını ve bundan para kazanmasını sağlıyor.

    Beyaz gürültü yayıncıları büyük ilgi sayesinde aylık 18 bin dolar gibi önemli gelirlere ulaşabiliyordu. Bu da yıllık bazda Spotify’ın sadece 38 milyon doları beyaz gürültü yayıncılarına dağıttığı anlamına geliyordu.

    Son dönemde Spotify’ın beyaz gürültü yayınlarına karşı harekete geçmesi bekleniyordu. Bundan sonra beyaz gürültü yayıncıları sadece ücretli abonelik, otomatik reklamlar gibi diğer gelir modellerinden para kazanabilecekler. Diğer taraftan Ambassador Ads programına katılım şartı da son 60 günde 1000 dinleyici olarak güncellendi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    X
    xsw 1 saat önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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