Spotify beyaz gürültü yayıncılarına tedbir alıyor

Spotify beyaz gürültüye karşı
Spotify yaptığı duyuruda 1 Ekim tarihinden itibaren beyaz gürültü üreten Podcast yayıncılarının Ambassador Ads programından çıkarılacağını bildirdi. Ambassador Ads programı yayıncıların yayınları arasında firmanın ürünlerinin olduğu reklamları okumasını ve bundan para kazanmasını sağlıyor.
Beyaz gürültü yayıncıları büyük ilgi sayesinde aylık 18 bin dolar gibi önemli gelirlere ulaşabiliyordu. Bu da yıllık bazda Spotify’ın sadece 38 milyon doları beyaz gürültü yayıncılarına dağıttığı anlamına geliyordu.
Son dönemde Spotify’ın beyaz gürültü yayınlarına karşı harekete geçmesi bekleniyordu. Bundan sonra beyaz gürültü yayıncıları sadece ücretli abonelik, otomatik reklamlar gibi diğer gelir modellerinden para kazanabilecekler. Diğer taraftan Ambassador Ads programına katılım şartı da son 60 günde 1000 dinleyici olarak güncellendi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.