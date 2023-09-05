Spotify beyaz gürültü yayıncılarına tedbir alıyor

Tam Boyutta Gör Özellikle uyumak veya kitap okumak istediğinizde bulunduğunuz ortam gürültülü ise yeterince konsantre olamayabiliyorsunuz. Bunun için pek çok kullanıcı beyaz gürültü olarak tanımlanan ve rüzgâr, yağmur, şelale, dere gibi sesleri harmanlayan müzikler dinleyerek odaklanmaya çalışıyor. Son dönemde Spotify platformunda beyaz gürültü podcast yayınları önemli bir yer kaplıyor. Spotify bundan rahatsız.

Spotify beyaz gürültüye karşı

Spotify yaptığı duyuruda 1 Ekim tarihinden itibaren beyaz gürültü üreten Podcast yayıncılarının Ambassador Ads programından çıkarılacağını bildirdi. Ambassador Ads programı yayıncıların yayınları arasında firmanın ürünlerinin olduğu reklamları okumasını ve bundan para kazanmasını sağlıyor.

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Beyaz gürültü yayıncıları büyük ilgi sayesinde aylık 18 bin dolar gibi önemli gelirlere ulaşabiliyordu. Bu da yıllık bazda Spotify’ın sadece 38 milyon doları beyaz gürültü yayıncılarına dağıttığı anlamına geliyordu.

Son dönemde Spotify’ın beyaz gürültü yayınlarına karşı harekete geçmesi bekleniyordu. Bundan sonra beyaz gürültü yayıncıları sadece ücretli abonelik, otomatik reklamlar gibi diğer gelir modellerinden para kazanabilecekler. Diğer taraftan Ambassador Ads programına katılım şartı da son 60 günde 1000 dinleyici olarak güncellendi.

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Spotify podcast gelirlerine düzenleme getiriyor