PS Plus abonelerine Ağustos ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

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Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik hizmeti Playstation Plus, yepyeni oyunlarla genişlemeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi bu hizmet, PS Plus Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere üç farklı katmana ayrıldı ve her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Ağustos ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek oyunlar belli oldu.

PS Plus Ağustos 2026 oyunları

Hatırlayanlar olacaktır, Temmuz ayının başında PS Plus'ın en alt abonelik katmanı olan yani PS Plus Essential katmanına, Call of Duty: Modern Warfare III – Cross-Gen Bundle, For the King II ve CrossCode dahil 3 yeni oyun eklenmişti. Ağustos ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek yapımlar ise Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition, Big Walk ve Signalis olacak. Bu üç oyunun 4 Ağustos'tan itibaren erişilebilir olacağını hatırlatalım.

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Ayrıca Sony, 6 Ağustos'tan itibaren MARVEL Tōkon: Fighting Souls PlayStation Plus Paketi'ni de ücretsiz sunacak. Paket içeriğinde, MARVEL Tōkon: Fighting Souls'tan karakterlerden esinlenerek oluşturulmuş beş avatar: Kaptan Amerika, Storm, Örümcek Adam, Doktor Doom ve Ghost Rider. Ayrıca Spider-Man, Ms. Marvel, Star-Lord, Peni Parker ve daha birçok karakteri içeren 20 farklı karakter pozu seti yer alıyor.

Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition | PS5, PS4

Big Walk | PS5

Signalis | PS4

MARVEL Tōkon: Fighting Souls PlayStation Plus Pack

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu üç oyun yalnızca PS Plus Essential aboneliğini kapsıyor. Oyunların PS Store'daki toplam değeri ise 3.000TL'nin üzerinde. PS Plus Extra ve Deluxe oyunları ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

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PS Plus abonelerine Ağustos oyunları belli oldu: Değeri 3.000TL

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