PS Plus abonelerine Ağustos ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

PS Plus Ağustos 2026 oyunları
Hatırlayanlar olacaktır, Temmuz ayının başında PS Plus'ın en alt abonelik katmanı olan yani PS Plus Essential katmanına, Call of Duty: Modern Warfare III – Cross-Gen Bundle, For the King II ve CrossCode dahil 3 yeni oyun eklenmişti. Ağustos ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek yapımlar ise Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition, Big Walk ve Signalis olacak. Bu üç oyunun 4 Ağustos'tan itibaren erişilebilir olacağını hatırlatalım.
Ayrıca Sony, 6 Ağustos'tan itibaren MARVEL Tōkon: Fighting Souls PlayStation Plus Paketi'ni de ücretsiz sunacak. Paket içeriğinde, MARVEL Tōkon: Fighting Souls'tan karakterlerden esinlenerek oluşturulmuş beş avatar: Kaptan Amerika, Storm, Örümcek Adam, Doktor Doom ve Ghost Rider. Ayrıca Spider-Man, Ms. Marvel, Star-Lord, Peni Parker ve daha birçok karakteri içeren 20 farklı karakter pozu seti yer alıyor.
- Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition | PS5, PS4
- Big Walk | PS5
- Signalis | PS4
- MARVEL Tōkon: Fighting Souls PlayStation Plus Pack
Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu üç oyun yalnızca PS Plus Essential aboneliğini kapsıyor. Oyunların PS Store'daki toplam değeri ise 3.000TL'nin üzerinde. PS Plus Extra ve Deluxe oyunları ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: