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    PS Plus abonelerine Ağustos ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

    laystation kullanıcılarına sunulan abonelik servisi Playstation Plus'ın Ağustos ayındaki ücretsiz oyunları belli oldu. İşte PS Plus abonelerine Ağustos ayında sunulacak ücretsiz oyunlar...

    PS Plus abonelerine Ağustos oyunları belli oldu: Değeri 3.000TL Tam Boyutta Gör
    Sony'nin abonelik hizmeti Playstation Plus, yepyeni oyunlarla genişlemeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi bu hizmet, PS Plus Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere üç farklı katmana ayrıldı ve her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Ağustos ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek oyunlar belli oldu.

    PS Plus Ağustos 2026 oyunları

    Hatırlayanlar olacaktır, Temmuz ayının başında PS Plus'ın en alt abonelik katmanı olan yani PS Plus Essential katmanına, Call of Duty: Modern Warfare III – Cross-Gen Bundle, For the King II ve CrossCode dahil 3 yeni oyun eklenmişti. Ağustos ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek yapımlar ise Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition, Big Walk ve Signalis olacak. Bu üç oyunun 4 Ağustos'tan itibaren erişilebilir olacağını hatırlatalım. 

    Ayrıca Sony, 6 Ağustos'tan itibaren MARVEL Tōkon: Fighting Souls PlayStation Plus Paketi'ni de ücretsiz sunacak. Paket içeriğinde, MARVEL Tōkon: Fighting Souls'tan karakterlerden esinlenerek oluşturulmuş beş avatar: Kaptan Amerika, Storm, Örümcek Adam, Doktor Doom ve Ghost Rider. Ayrıca Spider-Man, Ms. Marvel, Star-Lord, Peni Parker ve daha birçok karakteri içeren 20 farklı karakter pozu seti yer alıyor.

    • Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition | PS5, PS4
    • Big Walk | PS5
    • Signalis | PS4
    • MARVEL Tōkon: Fighting Souls PlayStation Plus Pack 

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu üç oyun yalnızca PS Plus Essential aboneliğini kapsıyor. Oyunların PS Store'daki toplam değeri ise 3.000TL'nin üzerinde. PS Plus Extra ve Deluxe oyunları ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

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