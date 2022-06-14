Spotify, metinleri “gerçekçi” konuşmalara dönüştüren bir yapay zekâ şirketini satın aldı

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Geçtiğimiz aylarda podcast platformunu güçlendirmek için Chartable ve Podsights şirketlerini satın alan Spotify, şirketin avına devam ediyor. Spotify, metinleri gerçekçi konuşmalara çevirme modelleri yapan yapay zekâ şirketi Sonantic’i satın alıyor.

Spotify büyümeye devam ediyor

Spotify’in yeni satın alacağı şirket Sonantic, yapay zekâ modelleri kullanarak metinleri “gerçekçi” seslere dönüştürme üzerine çalışıyor. Birçok firma, metinleri konuşmalara dönüştürebilse de bu sesler oldukça robotik oluyor, Sonantic ise metinleri tıpkı bir insan konuşuyormuş gibi karşı tarafa vermek istiyor. Spotify, şirketi satın alması hakkında ciddi bir açıklama yapmadı ancak Sonantic’in teknolojisi ile Spotify’ın kullanıcılara telefonlarına bakmadığında bile müzik önerileri sağlayabileceğini belirtti. Ayrıca Sonantic’in yapay zekâ modelleri, Spotify’ın engelli insanlara daha rahat kullanım sunmasında da yardımcı olabilir.

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Spotify, şu an satın alma sürecinde ancak sürecin ne zaman biteceği belli değil. Firmanın Sonantic’i satın almak için ne kadar ödeme yaptığı bilinmiyor ancak anlaşmanın sonlanması ile daha fazla detay ortaya çıkacaktır.

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Spotify bir şirket daha satın alıyor