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    Anlık Bildirim

    Spotify, metinleri “gerçekçi” konuşmalara dönüştüren bir yapay zekâ şirketini satın aldı

    Dünyanın en büyük dijital servislerinden olan Spotify, şirket satın alımlarına devam ediyor. Spotify, metinleri gerçekçi konuşmalara dönüştüren Sonantic şirketini satın aldı.
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    Spotify bir şirket daha satın alıyor
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    Geçtiğimiz aylarda podcast platformunu güçlendirmek için Chartable ve Podsights şirketlerini satın alan Spotify, şirketin avına devam ediyor. Spotify, metinleri gerçekçi konuşmalara çevirme modelleri yapan yapay zekâ şirketi Sonantic’i satın alıyor.

    Spotify büyümeye devam ediyor

    Spotify’in yeni satın alacağı şirket Sonantic, yapay zekâ modelleri kullanarak metinleri “gerçekçi” seslere dönüştürme üzerine çalışıyor. Birçok firma, metinleri konuşmalara dönüştürebilse de bu sesler oldukça robotik oluyor, Sonantic ise metinleri tıpkı bir insan konuşuyormuş gibi karşı tarafa vermek istiyor. Spotify, şirketi satın alması hakkında ciddi bir açıklama yapmadı ancak Sonantic’in teknolojisi ile Spotify’ın kullanıcılara telefonlarına bakmadığında bile müzik önerileri sağlayabileceğini belirtti. Ayrıca Sonantic’in yapay zekâ modelleri, Spotify’ın engelli insanlara daha rahat kullanım sunmasında da yardımcı olabilir.

    Spotify, şu an satın alma sürecinde ancak sürecin ne zaman biteceği belli değil. Firmanın Sonantic’i satın almak için ne kadar ödeme yaptığı bilinmiyor ancak anlaşmanın sonlanması ile daha fazla detay ortaya çıkacaktır.

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    hamza5806 5 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 5 gün önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 6 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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