'Call of Duty: Warzone' yükselişe devam ediyor: 10 günde 30 milyon oyuncuyu aştı

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Activision'un battle royale türündeki ücretsiz oyunu sadece 10 gündür yayında ancak Call of Duty: Warzone bu kısa süre içerisinde çok sayıda oyuncunun dikkatini çekti. Call of Duty Twitter hesabından paylaşılan görselle şu ana kadar 30 milyondan fazla oyuncunun oyunu indirdiğini belirterek onlara teşekkür etti.

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Call of Duty: Warzone yayınlandığı ilk gün 6 milyon oyuncu tarafından indirilerek sektöre hızlı bir giriş yapmıştı. Oyun ilk dört günde 15 milyon oyuncuya ulaşarak yükselişine devam etmişti.

Call of Duty: Warzone battle royale türünde birçok iddialı oyunla rekabet ediyor olmasına rağmen oyununun bu kadar fazla ve hızlı başarıya ulaşmasının ardında oyunun ücretsiz oluşu ve dünya genelindeki koronavirüs pandemisi yüzünden çoğu insanın evde vakit geçiriyor olması yer alıyor.

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