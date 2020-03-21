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    'Call of Duty: Warzone' yükselişe devam ediyor: 10 günde 30 milyon oyuncuyu aştı

    Yayınlandığı ilk gün 6 milyon, ilk dört gün içerisinde de 15 milyon kullanıcıya ulaşan Call of Duty: Warzone on gün sonunda 30 milyon kullanıcıya ulaşmış durumda.
    18 sa.
    1,6b
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    10
    Oyunlar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    'Call of Duty: Warzone' yükselişe devam ediyor: 10 günde 30 milyon oyuncuyu aştı
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    Activision'un battle royale türündeki ücretsiz oyunu sadece 10 gündür yayında ancak Call of Duty: Warzone bu kısa süre içerisinde  çok sayıda oyuncunun dikkatini çekti. Call of Duty Twitter hesabından paylaşılan görselle şu ana kadar 30 milyondan fazla oyuncunun oyunu indirdiğini belirterek onlara teşekkür etti.

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    Call of Duty: Warzone yayınlandığı ilk gün 6 milyon oyuncu tarafından indirilerek sektöre hızlı bir giriş yapmıştı. Oyun ilk dört günde 15 milyon oyuncuya ulaşarak yükselişine devam etmişti.

    Call of Duty: Warzone battle royale türünde birçok iddialı oyunla rekabet ediyor olmasına rağmen oyununun bu kadar fazla ve hızlı başarıya ulaşmasının ardında oyunun ücretsiz oluşu ve dünya genelindeki koronavirüs pandemisi yüzünden çoğu insanın evde vakit geçiriyor olması yer alıyor.



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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    MuratBayrakçı (Murat Bayrakçı) 9 sa.
    PUBG ' deb ve diğer battle royal oyunlardan hoşlanmayan, oynamaya dayanamayan biri olarak ben bu oyunu çok sevdim.
    ama battle royal modunu değil PLUNDER modunu.
    bu mod çok çok çok iyi olmuş, iyi grafikler ile, COD' un o ciddi havası içinde, gerçek dünya silahlarını kullandığınız, yerden silah toplama derdi olmadan oyuna kendi silahların ile başlayıp bu silahları level yükselterek geliştirme imkanı sağlayan, ölüm sonrası tekrar spawn olabildiğiniz, en çok parayı toplayan takımın kazandığı, bir sürü iyi ayrıntısı olan, bu tarza yeni bir soluk getirmiş bir mod.
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    TITAN (S K) 11 sa.
    br oyunlarından banal geldi artık
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    Gamermn 12 sa.
    Battle Royale yapan zaten belli bir barajı direk geçiyor
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    The Hollow 15 sa.
    Birkaç gündür bu oyunun muhabbetine rastlıyorum. Ben de indireyim bari.
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    madonos 16 sa.
    Ses sistemleri çok kötü. Şu an yeni diye millet oynuyor. 1 2 ay sonra sıklacaklar rank game isteyecekler. Rank gamelerde de sorun yaratan ses sistemi iyice göze batacak ve oyun yükseldiği gibi çakılacak. Ses mesafe mantığı yok oyunda ve çoğu yerde de ayak sesi (dead silence olmasada) gelmiyor.
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    monacomen 17 sa.
    Koronadan dolayı eve kapanan milyonlarca öğrencinin ne yapacağını sanıyorlardı zamanlamayı tam onikiden vurmuşlar, internet üzerinden indirilip oynanan oyunlar için en iyi çıkış tarihi bence.
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    BekirHan (Bekir Han) 17 sa.
    Yurtdışında dikkat çekmesi çok normal fakat canım ülkemde 85 GB indirme isteyen bir oyunun inidirip oynanması bile bir dert, başlı başına bir olay yani. Keşke tüm MW içeren bir pakete modlamak yerine sadece oyun motoru ve Warezone modu içeren bir indirme paketi (5-10 GB) sunsalarmış...
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    kazimerd89 (kazım kazım) 18 sa.
    Warzone için teşekkür edeceklerine modern warfare batırdıkları gibi düzeltmeye baksalar keşke. Warzonedan önce mükemmel olan oyun şuan ping seviyesinin çok fazla olmasından dolayı oynanamaz hale geldi. Bedava oyun yüzene paralı oyunu mahvettiler
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