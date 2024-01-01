Spotify'ın son güncellemesi Android cihazlarda çökmeye neden oluyor

Spotify’ın beta güncellemesi ciddi problemlere sebep oluyor
Spotify’nın beta programına abone olan Android kullanıcıları, uygulamanın 8.9.2.169 versiyonlu güncellemesi ile platformda ciddi problemler yaşamaya başladı. Bu güncellemeyi yükleyen kullanıcıların Spotify uygulaması sürekli çöküyor ve bu problem, önbellek ve veri temizleme ile çözülemiyor. Ayrıca uygulama, bu sürümdeyken Android Auto ile birlikte de kullanılamıyor.
Uygulamaların beta sürümünde böyle problemlerin olması oldukça anlaşılabilir bir durum ve Spotify, yakında bu problemi çözecektir. Ancak resmi bir çözüm beklemek istemeyen kullanıcılar, Play Store üzerinden Spotify beta programını terk ederek uygulamanın önceki sürümüne dönebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.