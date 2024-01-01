Spotify'ın son güncellemesi Android cihazlarda çökmeye neden oluyor

Tam Boyutta Gör Popüler müzik akış servislerinden olan Spotify, Android tarafında ciddi bir problemle karşı karşıya. Platformun beta programına abone olan kullanıcılar, yeni güncellemenin ciddi problemlere sebep olduğunu belirtiyor.

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Spotify’ın beta güncellemesi ciddi problemlere sebep oluyor

Spotify’nın beta programına abone olan Android kullanıcıları, uygulamanın 8.9.2.169 versiyonlu güncellemesi ile platformda ciddi problemler yaşamaya başladı. Bu güncellemeyi yükleyen kullanıcıların Spotify uygulaması sürekli çöküyor ve bu problem, önbellek ve veri temizleme ile çözülemiyor. Ayrıca uygulama, bu sürümdeyken Android Auto ile birlikte de kullanılamıyor.

Uygulamaların beta sürümünde böyle problemlerin olması oldukça anlaşılabilir bir durum ve Spotify, yakında bu problemi çözecektir. Ancak resmi bir çözüm beklemek istemeyen kullanıcılar, Play Store üzerinden Spotify beta programını terk ederek uygulamanın önceki sürümüne dönebilir.

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