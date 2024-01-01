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    Spotify'ın son güncellemesi Android cihazlarda çökmeye neden oluyor

    Popüler müzik akış servisi Spotify’ın yeni güncellemesi Android cihazlarda bazı problemlere neden oluyor. Platformun beta programına dahil olan kullanıcılar, yeni hatayı doğruladı.
    Spotify'ın beta güncellemesi çökmeye neden oluyor Tam Boyutta Gör
    Popüler müzik akış servislerinden olan Spotify, Android tarafında ciddi bir problemle karşı karşıya. Platformun beta programına abone olan kullanıcılar, yeni güncellemenin ciddi problemlere sebep olduğunu belirtiyor.

    Spotify’ın beta güncellemesi ciddi problemlere sebep oluyor

    Spotify’nın beta programına abone olan Android kullanıcıları, uygulamanın 8.9.2.169 versiyonlu güncellemesi ile platformda ciddi problemler yaşamaya başladı. Bu güncellemeyi yükleyen kullanıcıların Spotify uygulaması sürekli çöküyor ve bu problem, önbellek ve veri temizleme ile çözülemiyor. Ayrıca uygulama, bu sürümdeyken Android Auto ile birlikte de kullanılamıyor.

    Uygulamaların beta sürümünde böyle problemlerin olması oldukça anlaşılabilir bir durum ve Spotify, yakında bu problemi çözecektir. Ancak resmi bir çözüm beklemek istemeyen kullanıcılar, Play Store üzerinden Spotify beta programını terk ederek uygulamanın önceki sürümüne dönebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 7 saat önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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