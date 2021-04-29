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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Spotify'ın "Kitaplığın" bölümüne yeni özellikler ve yeni bir tasarım geliyor

    Mobil cihazlarda en çok kullanılan müzik ve podcast dinleme uygulaması olan Spotify'a yeni bir güncelleme geliyor. Yeni güncelleme ile birlikte "Kitaplığın" bölümü yeni bir tasarıma kavuşuyor.
    29 Nisan 2021, 22:30 (1 sa.)
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    Mobil Uygulamalar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Spotify'ın
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    Hem müzik ve podcast uygulamaları arasında hem de genel olarak mobil uygulamalar arasında büyük bir popülerliğe sahip olan Spotify'ın mobil cihazlardaki "Kitaplığın" bölümünün tasarımı değişiyor.

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    Geçtiğimiz saatlerde Spotify'ın yaptığı duyuruya göre uygulamanın en çok kullanılan bölümü olan "Kitaplığın" yeniden bir tasarım değişikliğine gidiyor. Tasarım değişikliğinin yanı sıra bu yeni tasarım ile bazı yeni özellikler de uygulamaya eklenecek.

    Yeni güncelleme ile birlikte artık Kitaplığın bölümünde daha hızlı bir şekilde keşif yapabilecek ve daha rahat erişim sağlayacaksınız. Ayrıca içerikleri ararken ve kitalığınızı düzenlerken de daha az vakit harcayacaksınız. Spotify tarafından açıklanan yeni özellikleri aşağıda bulabilirsiniz.

    Yeni Özellikler

    • Hem müzik hem de podcast koleksiyonuna göz atmak ve arama yapmak artık hem çok daha kolay hem de hepsi tek bir yerde.
    • Yeni dinamik filtreler, koleksiyonunuz içerisinde gezinmenizi kolaylaştırıyor. Kaydettiğiniz ve eşleşen içerikleri görmek için albüm, sanatçı, şarkı listesi veya podcast arasından seçim yapabilirsiniz. Ardından, örneğin hareket halindeyseniz, çevrimdışı* olarak kullanılabilen tüm içeriğinizi tek seferde görüntülemek için İndirilenler filtresine dokunmanız yeterli.
    • Gelişmiş sıralama seçenekleri ile içeriklerinizi; alfabetik olarak, en son çalınanlara göre veya içerik oluşturucusunun ismine göre görüntüleyebilirsiniz. 
    • En çok dinledikleriniz üzerinde daha fazla kontrol ve daha kolay erişim. İstediğinizde, anında ulaşabilmek için seçeceğiniz dört albüm, çalma listesi veya podcast yayınını sabitleyebilirsiniz. "Sabitle" seçeneğini görüntülemek için bu içerikleri sağa kaydırmanız yeterli.
    • Albüm, çalma listesi ve podcast kapaklarını geniş bir şekilde görüntülemek ve beğendiğiniz içerikleri daha görsel bir şekilde sıralamak için yeni Grid görünümünü kullanabilirsiniz.

    Tüm bu yenilikler önümüzdeki hafta iOS ve Android cihazlar için erişime açılacak. 



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    gs09gs09 (Furkan Turan) 51 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bana ses kalitesi kötü gelio bunun :) sanki deezer felan daha iyi gibi
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    AdRenaLime 57 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    önerilen şarkılar algoritması çok kötü. 3 yıldır kullanıyordum tak etti artık bıraktım spotifyı.
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