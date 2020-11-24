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    Snapchat, TikTok'a rakip olarak Spotlight özelliğini tanıttı: Her içerik oluşturucu para kazanabilecek

    Snapchat, uygulama içi özellik olarak Spothlight'ı duyurdu. Şirket, kısa biçimli videolarla kullanıcılar arasındaki etkileşimi artırmayı planlıyor. Spotlight için içerik üretenler para kazanabilecek.
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Snapchat, TikTok'a rakip olarak Spotlight özelliğini tanıttı: Her içerik oluşturucu para kazanabilecek
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    Snapchat, kullanıcılara kişiselleştirilmiş içerik algoritmalarına dayalı olarak herkese açık olarak gönderilen yayınların bir akışını gösterecek olan Snapchat Spotlight'ı başlatıyor. Spotlight'a katkıda bulunan Snapchat kullanıcıları, popülerliğe göre dağıtılan günlük 1 milyon dolardan fazla ücreti almaya hak kazanacak. Snapchat, Spotlight'ı TikTok ve Instagram Reels'e rakip olmak ve bu yarış içinde ben de varım demek için kullanıma sundu.

    Snapchat bir blog gönderisinde: "Spotlight'ı, herkesin içeriğinin, genel bir hesaba veya takip eden bir etkileyiciye ihtiyaç duymadan ön plana çıkabileceği bir yer olacak şekilde inşa ettik. Snapchat kullanıcılarının en iyi Snap'lerini paylaşmaları ve Snapchat topluluğunun genelindeki bakış açılarını görmeleri için adil ve eğlenceli bir yer." dedi.

    Ayrıca Bkz. "Google Mesajlar'da RCS, küresel kullanıma sunuldu: Yeni nesil mesajlaşma"

    İçerik oluşturuculara ücret ödenek

    Kısa süreli videolar denilince akla gelen ilk uygulama olan TikTok, TikTok Creator Fund adlı kullanıcılara ödeme yapan bir sisteme sahip. Ancak, yalnızca 100.000'den fazla takipçisi olan kullanıcılar fona hak kazanıyor. Buna karşılık, herhangi bir Snapchat kullanıcısı, Spotlight'a Snap gönderme, viral olma ve ödeme alma potansiyeline sahip olacak.

    Spotlight'ta içerik oluşturuculara ödenecek ücretler videoların izlenme sayılarına göre hesaplanacak. Hesaplamalarda günlük izlenme sayıları baz alınacak. 

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    Snapchat'te para kazanmak ya da çektiğiniz videoları diğer kullanıcılarla paylaşmak istiyorsanız, uygulamada videoyu kaydettikten sonra paylaş kısmına geldiğinizde Spotlight'ı seçmeniz gerekiyor. Spotlight'taki videolara kolay erişim için alt araç çubuğuna yeni bir sekme olarak eklenecek. Kullanıcılar, diğer üreticiler tarafından oluşturulan videolara bu sekmeden erişebilecekler.

    Snapchat Spotlight'tan para kazanmak için uymanız gereken belirli kurallar var ve bunların en önemlisi 16 yaşında veya daha büyük olmanız gerekiyor. Paylaştığınız videolar, Snapchat'in hüküm ve koşullarını ve içerik yönergelerine aykırı bir durum içermemeli. Şikayet alan videolar ise moderatörler tarafından incelenecek.

    Spotlight özelliği ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, İngiltere, İrlanda, Norveç, İsveç, Danimarka, Almanya ve Fransa'da kullanıma sunuldu. Ülkemize ise yakın bir süre sonra gelecek.

    Snapchat Snapchat Snapchat Snapchat Snap Inc Sosyal Ücretsiz 65M

    Snapchat Snapchat Snapchat Snapchat Snap, Inc. Fotoğraf ve Video Ücretsiz 206.8 MB



    https://www.engadget.com/snapchat-launches-spotlight-tiktok-140020938.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Yanfo (Yavuz ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    genç dımağlarımız orayı yıkacaklar.
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