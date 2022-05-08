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Spotify, ilk olarak 2018 yılında kullanıma sunduğu deneysel "radyo" istasyonlarına dayalı bir deneyim sağlayan Spotify Stations uygulamasını kapatıyor. Ortaya çıkan bilgilere göre 16 Mayıs tarihinden itibaren kullanıcıların uygulamaya erişimi sonlandırılacak.

Mağazalardan kaldırıldı

Spotify Stations, 2018'de Avustralya'da çıkış yapmış ve bir yıl sonra ABD'ye gelmişti. Uygulama, radyo odaklı bir deneyim yaşatıyor ve Spotify'daki bir şarkı veya sanatçı kitaplığına yerine, kullanıcılara bir radyo istasyonları listesi sunuyordu.

Kullanıcılara gönderilen e-postada: "Öncelikle, test etmekte olduğumuz Spotify Stations kullanıcısı olduğunuz için teşekkür ederiz. Bu deneyimin sunumunu uzatmamaya karar verdik ve 16 Mayıs 2022'den itibaren Stations uygulamasının ve web oynatıcısının artık kullanılamayacağını bildirmek istiyoruz." ifadeleri yer aldı.

Spotify'dan yapılan bir açıklamada ise deneysel uygulamaların daha geniş kullanıcı deneyiminin önünü açmak için önemli bir öğretici göreve sahip olduğunu ve Spotify Stations uygulamasının da bu deneysel ürünlerden biri olduğunu olduğu belirtildi.

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Spotify Stations uygulaması hem App Store'dan hem de Play Store'dan kaldırıldı ancak uygulamanın kendisi kullanıcıların favori istasyonlarını kolayca ana Spotify uygulamasına aktarabilmesi adına çalışmaya devam ediyor.

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Spotify, radyo benzeri dinleme uygulaması Stations'ı kapatıyor