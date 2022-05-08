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    Spotify, radyo benzeri dinleme uygulaması Stations'ı kapatıyor

    Bir süredir deneysel olarak kullanıcılara sunulan Spotify Stations uygulaması bu ay içerisinde sonlandırılıyor. Uygulama için son tarih 16 Mayıs.                
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    Spotify, radyo benzeri dinleme uygulaması Stations'ı kapatıyor
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    Spotify, ilk olarak 2018 yılında kullanıma sunduğu deneysel "radyo" istasyonlarına dayalı bir deneyim sağlayan Spotify Stations uygulamasını kapatıyor. Ortaya çıkan bilgilere göre 16 Mayıs tarihinden itibaren kullanıcıların uygulamaya erişimi sonlandırılacak.

    Mağazalardan kaldırıldı

    Spotify Stations, 2018'de Avustralya'da çıkış yapmış ve bir yıl sonra ABD'ye gelmişti. Uygulama, radyo odaklı bir deneyim yaşatıyor ve Spotify'daki bir şarkı veya sanatçı kitaplığına yerine, kullanıcılara bir radyo istasyonları listesi sunuyordu.

    Kullanıcılara gönderilen e-postada: "Öncelikle, test etmekte olduğumuz Spotify Stations kullanıcısı olduğunuz için teşekkür ederiz. Bu deneyimin sunumunu uzatmamaya karar verdik ve 16 Mayıs 2022'den itibaren Stations uygulamasının ve web oynatıcısının artık kullanılamayacağını bildirmek istiyoruz." ifadeleri yer aldı.

    Spotify'dan yapılan bir açıklamada ise deneysel uygulamaların daha geniş kullanıcı deneyiminin önünü açmak için önemli bir öğretici göreve sahip olduğunu ve Spotify Stations uygulamasının da bu deneysel ürünlerden biri olduğunu olduğu belirtildi.

    Spotify Stations uygulaması hem App Store'dan hem de Play Store'dan kaldırıldı ancak uygulamanın kendisi kullanıcıların favori istasyonlarını kolayca ana Spotify uygulamasına aktarabilmesi adına çalışmaya devam ediyor.

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    daysleeperxp 15 saat önce

    Sınıra lazım bundan

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    MaDMaxiBo 2 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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